Dacia popírá zvěsti o nespolehlivosti, desítky Dusterů prý už 8 let slouží bez závady

/ Foto: Dacia

Berme to s rezervou, neboť jde o prohlášení samotné automobilky, ale je-li tomu tak, klobouk dolů. V takovém případě by zkazky o nespolehlivosti této Dacie byly poněkud přehnané.

Dacii Duster není třeba dlouze představovat snad nikomu, jde o levné rumunské SUV s velmi solidními terénními schopnostmi, které se od roku 2010 prodává za vpravdě lidové ceny. A také díky nim je extrémně populární. Sleva ale, jak se říká, nebývá zadarmo a u Dacií má být největším problémem trvanlivost a spolehlivost. Zejména podle statistik TÜV jsou všechny modely značky extrémně poruchové a Němci pravidelně radí obloukem se jim vyhnout.

V tomto kontextu o Daciích mluvíme velmi často, současně ale dodáváme, že problém může být jinde než v samotném autě. Zákazníci rumunské značky jsou spořiví a takoví lidé obvykle neradi vydávají peníze za cokoli, bohužel i za to, co jim může dlouhodobě přinést úsporu. Traduje se tak, že problémem je hlavně odbytá pravidelná údržba a soudě podle zkušeností pečlivých majitelů to může být pravda, víme i o autě 10 let provozovaném bez závad.

Podobnou informaci nyní s přirozeně menší mírou věrohodnosti přidává sama automobilka, která už 8 let bezplatně půjčuje auta záchranářům sloužícím v balkánských horách. Zní to poněkud obecně, jde ale o nejlepší vystižení reality - auta od ní mají záchranáři z Chorvatska, Slovinska i Srbska, tedy zemí, které jsou velmi častou destinací také českých turistů. Pokud se vám tedy něco zlého přihodí na výletech v těchto končinách, je velmi pravděpodobné, že vám na pomoc přijedou lidé právě v terénní Dacii.

Co je pozoruhodné, automobilka říká, že její vozy ve dvou generacích slouží prakticky denně v těchto místech už zmíněných 8 let a firma prý nikdy nemusela řešit jedinou vážnou závadu. Může to být marketing, může to být velmi specifické vnímání termínu „vážná závada” (třeba dokud motor nevyletí kapotou na vedlejší horu, není to dostatečně vážná závada, že?), ale také to může být pravda. Automobilka se v rámci spolupráce o vozy sama stará, takže servis mají jistě příkladný. A také pravidelně je mění, nicméně na fotkách vidíme stále i Dustery první iterace, takže každý měsíc jistě nové nedodává.

Přeberte si tuto informaci po svém, není reálné ji potvrdit nebo vyvrátit - v každé zemi slouží asi 20 aut a zjistit servisní historii každého z nich v několika verzích zkrátka není možné. Jisté ale je, že Dustery si na Balkáně užily své, jak ukazují i fotky níže. Sloužily nejen horské službě, ale třeba i při zemětřesení v roce 2020 nebo povodních v roce 2014.

Dacia říká, že jí dodané Dustery slouží ve třech balkánských zemích v horách v asi 60 exemplářích už 8 let bez větších závad - pokud je to pravda, pak klobouk dolů. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

