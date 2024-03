Další zvrat. Helmut Marko po schůzce s šéfem Red Bullu zůstává na své pozici, Horner se od řešení distancoval před 6 hodinami | Petr Miler

Je svým způsobem fascinující, jakým způsobem dokáže tým Red Bullu fungovat na trati v situaci, kdy je zjevné, že si uvnitř něj nikdo nemůže být jistý tím, co bude zítra. Teď se ale situace možná uklidňuje.

„Mezilidské vztahy jsou věčné hledání rovnováhy, neexistuje žádný status quo, na který by bylo možné spoléhat,” řekl mi svého času můj šéf, když jsem se poněkud trápil v práci kvůli problémům v osobním životě. Jsou to moudrá slova. I když si dva lidé skoro perfektně sednou, v jejich koexistenci nikdy nenastane dokonalá harmonie, ať už jde o vztah osobní, pracovní nebo jakýkoli jiný. Pořád do hry vstupují faktory, které činí jednoho méně a druhého více spokojeným. A pokud pro tento vývoj z jakékoli strany ztratíte cit a snahu tu a tam z něčeho slevit či se o něco poprat, onen vztah se dříve nebo později rozpadne.

Tato slova mi připomnělo poněkud divoké dění ve formulové stáji Red Bullu v posledních týdnech. Nepochybuji o tom, že se mediální pozornost postarala o zveličení některých jeho aspektů, byl to ale v prvé řadě Red Bull Racing sám a jeho činovníci, kteří se postarali o to, že se některé špinavé prádlo začalo prát veřejně. Proč? I z námi získaných informací je zjevné, že šlo o projevy hledání nové rovnováhy v kooperaci lidí majících nad týmem moc. A ta možná byla právě nalezena, i když to ještě včera touto dobou vypadalo úplně opačně.

Máme-li shrnout, co se stalo, pak vše nasvědčuje tomu, že se v týmu rozhořel boj o vládu nad ním, který nejprve vyústil v posilování pozice Christiana Hornera, což se ale přestalo líbit těm, kteří si přáli jiný vývoj. Proto se objevila jeho zřejmě značně zveličená aféra s nevhodným chováním k jedné z kolegyň, která ale byla po rozsáhlém interním vyšetřování smetena ze stolu. Mohl to být konec, ale nebyl, neboť interní materiály z vyšetřování byly následně „vylité” do médií, což na Hornera znovu vrhlo špatné světlo. A proti němu se veřejně ohradil i otec Maxe Verstappena, bývalý pilot F1 Jos.

To rozjelo ohromné spekulace o budoucnosti Verstappena mladšího a jeho možném přechodu do Mercedesu, který by po odchodu Lewise Hamiltona potřeboval špičkového jezdce jako sůl. Zdálo se to být absurdní, navíc i technicky složité, neboť Max má v Red Bull Racingu smlouvu do roku 2028. Z každého smluvního vztahu ale existuje cesta ven a v případě Maxe Verstappena má být jedním z možných důvodů jeho předčasného ukončení odchod Helmuta Marka. Tedy dlouholetého konzultanta týmu a člověka, který Verstappena do značné míry objevil, přivedl do Formule 1 a opakovaně se jej zastal, když nezářil tak, jako září v posledních několika letech. Beztak se zdálo nepravděpodobné, že by Max měl někam odcházet, pak ale přišly události konce tohoto týdne.

Včera se začalo mluvit o tom - a sám doktor Marko to nepřímo potvrdil -, že právě Helmut M. má být v pondělí suspendován kvůli podezření ze zosnování onoho úniku materiálů z interního vyšetřování Red Bullu. Tato podezření v tu chvíli ani nepopřel. To by samo o sobě bylo zase tak dramatické, kdyby jej okamžitě nepodpořil právě Verstappen mladší, který se jinak k věci stavěl značně zdrženlivě. Okamžitě uvedl, že Markův odchod by byl problém i pro něj osobně. A vše do sebe rázem začalo zapadat, změna Maxovy budoucnosti se najednou zdála být na spadnutí.

Jenže uběhlo dalších 24 hodin a vše je zase jinak. Magazín Motorsport s odvoláním na rakouské a německé televizní stanice informuje, že se Marko hned v sobotu přímo v dění Velké ceny Saúdské Arábie v Džiddě setkal s Oliverem Mintzlaffem, jedním z výkonných ředitelů mateřské firmy Red Bull GmbH, který má Red Bull Racing fakticky pod palcem. a ten podpořil jeho další setrvání ve firmě.

„Byl to velmi dobrý rozhovor. Samozřejmě se do týmu musí vrátit klid. To má prioritu. Dohodli jsme se na všech bodech. Budu tu pokračovat. Moje smlouva stále platí, zbývají tři roky. Ale do týmu se hlavně musí vrátit klid,” uvedl po schůzce Marko a poděkoval Verstappenovi za projev důvěry. „Bylo to velmi působivé. Jsem mu za to velmi vděčný. Je jedním z mála, kdo má charakter a projevuje loajalitu,” dodal.

Až po schůzce také poprvé popřel, že by s únikem oněch interních materiálů měl cokoli společného, prý ani není v jeho moci něco takového provést. „Ten únik je úplný nesmysl. Jsem rád, že mohu používat svůj mobilní telefon. Nikdy jsem žádný z těch chatů neviděl,” řekl.

Na nový vývoj zareagoval i Christian Horner, který se ale od jakéhokoli řešení fakticky distancoval. Marko totiž není formálně zaměstnancem Red Bull Racing a Horner nad ním nemá žádnou přímou moc: „Helmut je konzultantem společnosti Red Bull GmbH. Takže ať už byla diskuse jakákoli, byla mezi nimi a ne s týmem,” uvedl. Současně se ale dál pokusil uklidnit vody, když zopakoval slova o nutnosti upřednostňovat zájmy týmu před zájmy jakéhokoli konkrétního člověka.

Takže je na frontě znovu klid? Vypadá to tak, zdá se, že po několika roztržkách bylo dosaženo jisté rovnováhy. Otázkou ale je, na jak dlouho. Podle Motorsportu míří Oliver Mintzlaff hned po Velké ceně Saúdské Arábie do Dubaje, kde se setká thajskými majoritními vlastníky Red Bullu. A ti mohou mít na věc znovu jiný pohled, který Mintzlaff nemůže ignorovat, třebaže sám situaci též uklidňuje: „Soustředíme se na závodění. Jsme spokojeni s naším vedením,” uvedl.

A pak je tu Jos Verstappen, který se o víkendu věnoval svým rallyovým aktivitám, ani tam ale neunikl pozornosti Daily Mailu, pro který sice řekl, že Horner má podporu Thajců, a tak nejspíš ve vedení týmu zůstane nejméně do konce sezóny, jeho podporu ale nemá. A nesouhlasí s tím, že by za celou věcí měla být prostě udělána tlustá čára, jak si Horner přeje.

„Myslím, že na to už je na trochu pozdě. Jestli to tak chce, fajn, ale nemyslím si, že to bude možné. Nechci příliš mluvit, protože to způsobuje problémy,” uvedl Jos Verstappen, zároveň ale dodal, že si především přeje, aby Max byl šťastný, což též zní smířlivě. Uvidíme tedy až v následujících dnech, zda se situace skutečně uklidní a před osobnímu půtkami po čase dostane přednost společný zájem všech zúčastněných. Ten nepochybně dál existuje, takže existuje i dost důvodů táhnout za jeden provaz.

Zdroje: Motorsport poprvé a podruhé, Daily Mail

Petr Miler

