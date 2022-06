Data ukazují ceny benzinu a nafty v Rusku i jejich vývoj, nám nezbývá než suše polknout před 5 hodinami | Petr Prokopec

Pokud si malujete, že sankce namířené proti Rusku tuto zemi a tamní obyvatele udeptají až k poslušnosti, možná se to stane. Cenami benzinu a nafty to ale rozhodně nebude, ty deptají jen nás. V Rusku se dokonce razantně zlevňuje.

Pokud jste na počátku letošního roku upadli do umělého spánku, pak teď možná litujete, že jste se vůbec probouzeli. Svět se i za tak krátkou dobu hodně změnil, a to pochopitelně v důsledku konfliktu na Ukrajině. Dražší je totiž naprosto vše a z některých dříve obyčejných věcí se stává luxus. Stačí si jen uvědomit, jak moc zdražily pohonné hmoty, jejichž ceny se promítají v podstatě do všeho.

Ještě na počátku letošního roku se prodávaly v průměru za 36 Kč (natural 95) a 35 korun (motorová nafta). Momentálně pak sice není tak hrozně jako na počátku března, kdy se ceny pohybovaly okolo 50 korun za litr, ovšem daleko k nim nemají. Navíc se nedá počítat s tím, že by došlo na zlevňování. Evropská unie totiž rozhodla, že se hodlá co nejdříve zbavit ruské ropy. Od začátku příštího roku tak má být zakázán dovoz tankery, jenž se starají o zhruba dvě třetiny veškerého objemu. Ropovod Družba pak sice dostane výjimku, nicméně jen časově omezenou, přičemž výpadky z Ruska mají pokrýt jiné země.

I když se tak ovšem stane, vyvolaná nerovnováha na trhu povede jen k dalšímu zdražování. A jak jsme již zmínili, nepůjde jen o pohonné hmoty, nahoru logicky půjde vše, co je s jejich pomocí jakkoli přepravováno. Pokud k tomu ještě přihodíme nejasnou budoucnost spojenou s ruským plynem, na kterém jsme dnes jedním slovem závislí, pak opravdu nelze čekat, že v nejbližší době bude lépe. Zvláště pokud se na podzim začne znovu mluvit o koronaviru.

Jak je přitom v zemi, proti které jsou výše popsané kroky namířené? Na první pohled můžeme Rusům jen závidět, neboť dochází k tomu, k čemu zákonitě dojít muselo. S klesající poptávkou po ropě a jejích derivátech ze strany EU a USA totiž dochází k jejímu lokálnímu nadbytku. Ceny tak letí dolů, pročež litr 92oktanového benzinu stál na počátku června 47,6 rublu (cca 17,60 Kč), což je prakticky stejná částka, jakou tamní motoristé platili v lednu (47,4 RUB/17,50 Kč). To ale nemusí být konečná, ceny mohou ještě klesnout.

Je totiž třeba dodat, že na velkoobchodní úrovni se platí dokonce až o 30 procent nižší částky než na počátku roku. Onen 92oktanový benzin se tak prodává za 36,6 tisíc rublů (13,5 tis. Kč) za tunu, což odpovídá 26,9 rublům (10 Kč) za litr. Natural 95 je pak k dispozici za 40,7 tisíc rublů (15,02 tis. Kč) za tunu, což je 5,4procentní pokles vůči minulému týdnu. Motorová nafta však vůči stejnému období zlevnila jen o 1,8 procenta na 53,5 tis. RUB (19,74 tis. Kč) za tunu.

Rusové kromě toho již v únoru zastropovali maximální ceny na 47,9 rublech (17,70 Kč) za litr, v květnu pak Národní automobilová unie požádala vládu o dočasné snížení daní na polovinu. Zda na daný krok dojde či nikoliv, je nyní otázkou. Každopádně u čerpacích stanic ruští motoristé nouzi nepoznají. Tím neříkáme, že bychom s nimi chtěli měnit, v tomto směru ale problém skutečně nemají.

