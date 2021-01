David Hasselhoff prodává svůj vlastní KITT, jeho cena šplhá do absurdních mezí před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Pontiac

Legenda televizních seriálů přímo od legendy televizních seriálů se ocitla v aukci. Cena odpovídá, přes původně očekávanou částku maximálně 6,4 milionu Kč příhozy už teď vyskočily na skoro 21 milionů.

Seriál Knight Rider zná nejspíše každý, stejně jako jeho hlavního hrdinu. Nemáme nyní na mysli Michaela Knighta v podání Davida Hasselhoffa, ale přestavěný Pontiac Trans Am vystupující pod označením KITT. Produkce měla dle oficiálních informací při natáčení použít hned třiadvacet exemplářů, z nichž všechny kromě jediného dožily ve zdraví konce show. Poté však došlo na sešrotování většiny z nich, přičemž osudu mělo uniknout pouze pět vozů. Můžete se ptát, zda tomu tak skutečně bylo, neboť zmínky o prodeji KITTů plní média pomalu stejně často jako informace o koronaviru. Většinou jde ale o repliky, nikoli exempláře použité při natáčení.

Nyní probíhá aukce, ve které je rozprodáváno velké množství věcí z majetku Davida Hasselhofa, tedy zmiňovaného Michaela Knighta, lidského parťáka KITTu. Mezi nimi přitom nechybí ani slavný automobil, který může být jedním z oněch vozů, které se na obrazovkách objevily, spíše se ale bude jednat o povedenou repliku. Jak se ale zdá, zájemce to příliš nezajímá, stejně jako je jim ukradené, kde se vůz nachází.

Hasselhoff sice bydlí v Los Angeles, kde byl za volantem KITTu opakovaně spatřen, prodávané auto se ale nachází ve Velké Británii. Právě sem tam zamířit jeden z oněch pěti přeživších kousků, které se dostaly do soukromých rukou. Jestli je to ale skutečně on, nevíme, na to se případně slavného herce můžete zeptat sami.

Aukční společnost Live Auctioneers totiž uvádí, že pokud prodejní cena překročí alespoň o 25 procent cenu rezervní, pak vůz novému majiteli předá sám Hasselhoff. A tato podmínka jistě byla splněna, neboť očekávaná suma získaná v aukci se pohybovala mezi 175 a 300 tisíci dolary (cca 3,8 až 6,4 milionu Kč). Má to ale jeden háček - musíte přebít nejvyšší příhoz, který momentálně činí už 975 000 USD, tedy asi 21 milionů Kč. To je až absurdní suma a nemusí být zdaleka konečná - do uzavření aukce zbývá ještě nějakých 18 dní.

Kromě toho je třeba ke všemu připočíst náklady na dopravu, jenž nejspíše budu zahrnovat i letenku pro samotného Hasselhoffa. A dá se předpokládat, že ten turistickou třídou asi cestovat chtít nebude. To ale nejspíše zájemci, nevyhnutelně velmi movitému fanouškovi vadit nebude. Setkání s idolem a vlastnění vozu, který mu minimálně po stránce papírové patřil, je totiž pro podobnou sortu lidí nadevše. Stejně jako fakt, že KITT je plně funkční.

Pokud jste fanoušky původního seriálu Knight Rider, můžete si nyní koupit KITT, který patří Davidu Hasselhoffovi. Stačí drobnost, přihodit v aukci více než 21 milionů Kč. Ilustrační foto: Pontiac

Zdroj: Live Auctioneers

Petr Prokopec