Dealer už teď prodává úchvatnou novinku, která se začne vyrábět až příští rok. A má ji reálně skladem | Petr Prokopec

/ Foto: Koenigsegg

Jakkoli to zní absurdně, je to tak. Nevíme, jak se to tomuto prodejci podařilo a jak je možné, že má vůz dovoleno prodat, koupit si u něj ale ještě dlouho před začátkem výroby můžete prezentační exemplář Koenigseggu Gemera.

Na počátku března roku 2020 jen málokdo tušil, kterak pandemie koronaviru změní fungování celého světa, třebaže už bylo zjevné, že nepůjde o běžné infekční onemocnění. Z toho důvodu byl pouhý den před zahájením zrušen ženevský autosalonu, neboť výstaviště Palexpo bylo značně rizikovým místem - stačí si totiž jen uvědomit, že by se pod jednou střechou během několika málo dní vystřídaly statisíce lidí. Pokud by přitom na uzavření bran nedošlo, dost možná by se koronavirus rozšířil ještě rychleji, než se nakonec stalo.

Pro nás je podstatné, že namísto živých premiér jsme se v průběhu zatím vůbec poslední Ženevy dočkali pouze virtuálních debutů. Jeden byl spojen i s Koenigseggem Gemera, který je označován za první Hyper-GT na světě. Za vzhůru výklopnými dveřmi se totiž skrývá čtyřmístný interiér, pod kapotou pak nenajdeme pouze jednu, ale hned čtyři pohonné jednotky - dvoulitrový tříválec totiž doplňuje trojice elektromotorů. S těmito agregáty pak navíc Švédové spárovali revoluční jednostupňovou převodovku KDD.

O tomto voze bylo sepsáno již mnoho článků, podrobněji tedy do technických fines dnes zabrušovat nebudeme. Stěžejním tématem je místo toho výroba a prodej. Ani jedno zatím neodstartovalo, první zákazníci by se totiž svých vozů měli dočkat až v příštím roce. O to překvapivější je, že se Gemera aktuálně objevila v americkém dealerství značky v Charlotte v Severní Karolíně. Nejde navíc pouze o prodej volné pozice mezi rezervacemi, k mání je skutečný vůz, a to dokonce pojízdný.

Celá věc má nicméně jeden háček, na který by mohlo poukázat již identifikační číslo. VIN 001 totiž dokládá, že jde o předprodukční vůz. Konkrétně o ten, který se objevil v Ženevě a jenž následně zamířil do celého světa, aby mohl ohromit potenciální klientelu i naživo, nikoli pouze online. To se nejspíše povedlo, neboť celá třísetkusová produkce je vyprodána. Ceny přitom ve Státech startují na 1,7 milionu dolarů (cca 38,1 mil. Kč), to je však skutečně jen odrazový můstek.

Jak jsme již zmínili, produkční Gemeru bude pohánět čtveřice jednotek, jenž souhrnně nabídnou 1 724 koní výkonu a 3 500 Nm točivého momentu. S touto silou by čtyřmístný Koenigesegg měl zdolat stovku za 1,9 sekundy, přičemž nejvyšší rychlost vrcholí na metě 400 km/h. Vůz jí nicméně dosáhne pouze při zapojení celého ústrojí, v případě elektromotorů je maximem „pouze“ 300 km/h. Jelikož ale baterie mají kapacitu jen 15 kWh, dlouho si ticho užívat nebudete.

Otázkou za milion či spíše několik milionů, však je, jak je na tom s pohonem nabízený vůz. Jak je totiž patrné třeba z videa Tima Burtona, který je znám spíše pod přezdívkou Shmee150, předprodukční exemplář nejspíše užívá pouze elektrickou soustavu. Půjde však spíše jen o motory, které mají usnadňovat nakládku a vykládku vozu či pohyb na výstavištích. Příliš však nepočítáme s tím, že by zadní jednotky produkovaly 500 koní a ta na klice 400 koní. Možná to ale nakonec je, jinak nevíme kdo by si pouhý „showcar” za zmíněnou sumu koupil

Předprodukční Koenigesegg Gemera debutoval online na ženevském autosalonu v roce 2020, přičemž následně zamířil na světové turné. Nyní je k mání ještě dlouho před začátkem výroby. Foto: Koenigesegg

