Dealer v aukci tvrdě poznal, že ne každé staré auto s minimálním nájezdem je vyvažováno zlatem | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Dekády stará, prakticky nejetá auta bývají ceněná, je ale třeba přemýšlet nad tím, proč tomu tak je. Není to jen proto, že už nejsou k mání ta samá, ale protože nejsou ani žádná novější. To v případě Mazdy MX-5 neplatí a výsledek aukce tomu odpovídá.

Mazda MX-5 je jasně nejprodávanějším roadsterem na světě, miliontý exemplář Japonci vyrobili již na počátku roku 2016. Od té doby se toto číslo pochopitelně ještě citelně zvýšilo, přestože celý segment nezažívá zrovna boom. MX-5 si ale udržuje svou úroveň, když kombinuje styl i rozumnou cenu s pořádnou porcí zábavy za volantem. Do vínku totiž dostal pohon zadních kol, načež Mazdu MX-5 můžete snadno poslat bokem. Jelikož pod kapotu nezamířily žádné objemné jednotky, problémem není ani spotřeba. A protože tu máme i velmi nízkou hmotnost, je dostačující i menší výkon, obojí dohromady pak znamená přijatelné náklady na věci jako pneumatiky, brzdy...

Mazda MX-5 je zkrátka osvědčeným receptem na sporťáček svého druhu, je to živoucí legenda a jsme rádi, že je tu pořád s námi. Každá mince ale má dvě strany, jak se nyní mohla přesvědčit firma Seibels Classic z Freeportu v americké Pensylvánii, která od prvního majitele koupila MX-5 druhé generace NB s cílem jej dobře prodat. A zdánlivě nesáhla vedle.

Jeho vůz z roku 1999 totiž za svou třiadvacetiletou historii najel pouhých 1 300 mil (2 092 km), a tak dodnes vypadá jako nový. Stav auta byl podle prodejce naprosto bezchybný a dále byl umocněn čerstvým servisem s výměnou oleje. V podstatě tak nabídl dokonalý stroj času, se kterým můžete rovnou vyrazit na cestu.

Podobné „artefakty” se nezřídka prodávají za miliony, i když původně stály statisíce. Nakonec jen před pár dny se v aukci Bring A Trailer prodala ještě novější Honda S2000 s podobným nájezdem za 5,5násobek své původní ceny. V případě MX-5 se ale nic takového nestalo. Přihazování se zastavilo na 20 tisících dolarech (cca 464 tisíc Kč), což není malá cena za ta starou MX-5. Ve srovnání s jinými, podobně zachovalými starými vozy je to ale pakatel. Příhozy tedy nedosáhly ani na minimální požadovanou sumu a roadster jak z muzea nakonec zůstal prodejci, který splakal na výdělkem, alespoň prozatím.

Firma předpokládala, že dosáhne snadného zisku, s jakým nyní mohou prakticky stoprocentně počítat majitelé nejetých a zejména neupravených kusů Toyoty Supra čtvrté generace, zmíněné Hondy S2000 a dalších japonských sporťáků 90. let a začátku nového milénia. Podle nás to ale bylo trochu naivní, neboť je tu jeden zásadní rozdíl - Supra IV přišla a zmizela, taková už nebude. S2000 má motor, který už nikdy nebude vyroben. Vedle toho se MX-5 vyrábí dodnes podle prakticky stejného receptu a není drahá. Tak proč dávat miliony za 23 let starý vůz?

Neznamená to pochopitelně, že bychom o generaci NB či o tomto konkrétním voze smýšleli jakkoli špatně. Barevná kombinace byla lákavá, stejně jako výbava zahrnující atmosférickou jedna-osmu, 15palcová kola, tlumiče Bilstein, sportovní paket přihazující zadní křídlo či volant Nardi a samosvorný diferenciál Torsen. Realitu trhu ale vystihuje výše zmíněné. A zatímco zákazníci to vědí, dealer byl v tomto případě zjevně mimo.

Mazda MX-5 je sice nadmíru žádaným, ale na druhou stranu také poměrně dostupným roadsterem, který se dá dodnes koupit ušitý podle stejného „kopyta”. Očekávat tedy za 23 let staré auto, třebaže nejeté, více jak 500 tisíci a možná i miliony je nemístné. Ilustrační foto: Mazda

Zdroj: Bring A Trailer

