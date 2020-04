Dekády hořící zem změnila opuštěnou dálnicí v poutní místo, teď ji nadobro zničí před 4 hodinami | Petr Miler

Současný stav světa mění spoustu věcí a bez následků neponechává ani místa, kterých se zdánlivě nedotýká. S proslulou Graffiti Highway v USA je nadobro amen.

Je to zvláštní místo, o kterém jsme se detailně zmiňovali loni. Hornické město Centralia v Pensylvánii bylo od počátku 19. století jedním z amerických center těžby uhlí, v roce 1962 tu ale vypukl rozsáhlý požár uhelného sloje, který osud obce nadobro změnil.

Na tomto místě doslova hoří zem a byť se s tím lidé pokoušeli srovnat více jak dalších 20 let, v roce 1983 museli být všichni evakuováni. Požár trvá dodnes a z širokého okolí Centralie dělá zakázané území. Omezení se tak dotkla i mezistátní komunikace číslo 61, která do města vedla, právě její osud se ale ubíral jiným směrem, než si úřady přály.

Lidé do mýty opředené oblasti mířili hromadně navzdory zákazům a na dávno uzavřeném úseku silnice začali ponechávat nejrůznější barevné malby a nápisy. Úseku se postupně začalo říkat The Graffiti Highway a jakožto největší plátno pro pouliční umělce na celém světě se stal známým i daleko za hranicemi USA. Policie to dosud tolerovala, pandemie koronaviru ale přístup autorit změnila.

Problém je v tom, že i když také v Pensylvánii platí nařízení setrvávat v místě bydliště v maximální možné míře, lidé snad znuděni nedostatkem jiných aktivit začali stále častěji mířit právě do Centralie. Z města duchů se tak paradoxně stalo živé poutní místo, zatímco dříve živá města zůstávají vylidněna. Obavy z šíření nákazy právě na tomto místě tak vedly k příkazu nechat dálnici zničit a tím atraktivitu místa omezit.

Podle dostupných zpráv práce na likvidaci Graffiti Highway započaly v pondělí a pokračovat mají celý týden. Nový koronavirus a hrozba jeho šíření byly ale jen jedním z vícero důvodů - policie už dříve musela řešit množící se případy vandalismu a také zranění osob nedbajících omezení, hlavně těch vydávajících se na místě na čtyřkolkách a terénních motorkách. Zdá se tedy, že osud největšího uměleckého plátna světa je zpečetěn, fotografie Erica Adamse níže vám připomenou jeho podobu v dobách největší slávy.

Eric Adams nafotil americkou dálnici pokrytou grafitti, která se nyní stává minulostí. Úřady se bály šíření nákazy koronavirem právě skrze toto místo, které se v dobách omezení pohybu osob mimo domov stalo paradoxně frekventovanějším než kdy dříve

Zdroje: Drive Tribe poprvé a podruhé

Petr Miler