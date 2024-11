Designér předem ukázal vizáž konečně zase spalovacího Dodge Charger. S pár úpravami jako muscle car aspoň vypadá před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Tohle auto mělo původně absurdně dorazit jen s elektrickým pohonem, nakonec je ale příchod spalovací verze na spadnutí. Co od ní čekat? I tohle dílo předem rozšiřuje obzory.

Pokud přijde řeč na malá auta určená primárně na jízdu po městě, jejich pohon jistě tím, co by jejich majitele zajímalo především. K dosažení obligátní padesátky v relativně krátkém čase vám totiž postačí i litrový tříválec. Nebo třeba elektromotor, který nedisponuje stovkami koní. S bateriovým pohonem pak ostatně ani nemusí být spojen enormní dojezd, neboť menší paket bez problémů dobijete třeba během nákupů v supermarketu, přičemž s ohledem na občasné popojíždění vám kapacita klidně vystačí i na týden.

Kategorie muscle cars je ovšem něčím zcela jiným, na pohonu zde záleží víc než u kteréhokoli jiného typu aut. Ostatně si stačí uvědomit, jak se tato auta v roce 1949 zrodila. Tehdy se koncern General Motors rozhodl, že pětilitrový osmiválec z Oldsmobilu 98 napěchuje i pod kapotu menších, lehčích a dostupnějších modelů. Klientela na to slyšela, načež vzápětí se svou troškou do mlýna přišly také konkurenční automobilky Chrysler a Ford. Samotný termín „muscle car“ byl nicméně poprvé použit až v 60. letech minulého století.

V té době byly také stanoveny jisté mantinely zcela nové kategorie. Aby výrobci mohli oprávněně daný vůz titulovat jako muscle car, bylo třeba, aby se pod přední kapotu nastěhoval právě osmiválec, ideálně pak ta vůbec nejvýkonnější verze, jakou měl dotyčný výrobce k dispozici. Zároveň bylo třeba, aby výroba probíhala v USA a karoserie byla maximálně střední velikosti, přičemž posádka měla mít k dispozici pouze dvojici dveří. Nakonec ale byla učiněna výjimka a kvalifikovala se také čtyřdvířka.

Typickým zástupcem této kategorie byl Dodge Challenger, který ve verzi SRT Demon 170 posílal na zadní kola neskutečných 1 039 koní. Za jejich produkcí samozřejmě stál motor V8, konkrétně pak kompresorem přeplňovaný 6,2litrový HEMI, který ovšem k dosažení udávaného maximálního výkonu potřeboval závodní palivo. S tím běžným je pak sice možné počítat s trochu menším stádem, stále tu však máme zhruba trojnásobek toho, co produkuje základní 3,6litrová šestiválcová jednotka Pentastar.

Právě to je důvod, proč Dodge po představení nové generace, která ponese název Charger, neboť zastoupí i tento model, musel čelit enormní kritice. Americká automobilka nejprve předpokládala, že vozu dá jen elektrický pohon. Tedy něco, po čem se žádný z milovníků předchozích muscle cars - a že již každoročně byly desítky tisíc - nikdy neptal. Dodge sice své rozhodnutí zkusil obhájit, nakonec však při vidině obrovského poklesu prodejů ustoupil. Ovšem jen částečně.

Novinka totiž dostane pouze šestiválec, i proto spalovací varianta ponese označení Sixpack. Produkovat pak ve slabší verzi bude 422 a v silnější 558 koní, přičemž mířit by toto stádo mělo na všechna čtyři kola. Něco takového sice zlepší trakci, pro puristy se ovšem jedná o další políček. Útěchou budiž, dorazí aspoň dřív, než mělo, ostatně maskovaný prototyp už nafotili.

Co z toho také může vzejít? To fanouškům ve formě zatím nutně virtuálního tuningu prezentuje designér, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Abimelec Design. Ukázal nejen budoucí vzhled spalovacího provedení, ale i první úpravy. Jeho modifikace nejsou zrovna rozsáhlé, což vzbuzuje naději, že provedeny by mohly být i v reálném světě. Koneckonců tu máme jen čelní „lipo“, stejně jako výraznější boční prahy či agresivnější a mohutnější difuzor. Mimo něj se pak na záď nastěhoval kachní ocas, vše pak završují litá kola od Apexu. To je vše, Charger nicméně po těchto zásazích jako muscle car alespoň vypadá, přičemž prodávat by se měl začít někdy od příštího léta.

Nový Charger dostane do vínku jen elektrický či šestiválcový motor. Předchozí generaci, která v případě osmiválcového vrcholu nabídla až 1 039 koní, tak nebude sahat po kotníky. Foto: Dodge

Petr Prokopec

