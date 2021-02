Designér se pokusil zkrášlit jedno z nejošklivějších aut všech dob, asi to nejde před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pontiac

Stal se z něj vlastně kult, nakonec ale hlavně díky tomu, že jeho vzhledová neatraktivita překonává i představy o tom, co by se také mohlo dostat do výroby. Pontiac Aztek přitom mohl vypadat lépe, ale jen o trochu.

Vnímání designu je záležitostí ryze subjektivní a co se líbí někomu, nemusí se líbit jinému. Existují však automobily, u nichž se naprostá většina lidí shodne buď na palci dolu, nebo na palci nahoru. Do prvního tábora bezesporu patří vozy jako SsangYong Rodius, Fiat Multipla či Pontiac Aztek, u nichž vlastně dochází v neshodě pouze v jediné záležitosti - ve volbě toho, který z nich je ošklivější. Vyřešit tento spor pak vlastně bude možná i náročnější než zvolit nejkrásnější automobil historie, neboť každý z těchto „pánů na holení“ má svou Achillovu patu.

My se dnes vrátíme k americkému SUV, které vzniklo pozoruhodným řetězem lidských selhání a koncernem General Motors bylo vyráběno v letech 2000 až 2005. Už tak krátké působení na trhu svědčí o tom, že rozhodně nešlo jen o „pravděpodobně nejuniverzálnější vozidlo planety“, jak jej Pontiac propagoval, ale především o jedno z těch nejošklivější. Tento názor ostatně sdílel i Bob Lutz, který v době příchodu vozu do prodeje začal koncernu GM šéfovat. Vzhled modelu Aztek totiž přirovnal k naštvanému kuchyňskému robotovi.

Ve výsledku tedy nebylo překvapivé, že se mu u zákazníků moc nedařilo. GM předpokládalo, že ročně se jich prodá alespoň 75 tisíc kusů, přičemž 30tisícikusová roční produkce byla nutností pro to, aby se Aztek po ekonomické stránce vyplatil. Nicméně prodejní vrchol přišel v době 2002, kdy prodáno bylo 27 793 aut - tedy méně, než bylo potřeba. Celkem pak montážní linky vyprodukovaly 119 692 aut. Není to nic, na poměry amerického trhu ale tehdy nebylo a ani dnes není dost.

Pontiac přitom každoročně auto vylepšoval, soustředil se však spíše na rozšiřování výbavy než na úpravu vzhledu u - i stan se z auta dal udělat, jak ukazuje hlavní fotka. I design byl v roce 2002 mírně modifikován, o více se ale nyní pokusil až nám dobře známý profesionální grafik vystupující na internetu pod přezdívkou TheSketchMonkey, který Aztek přepracoval alespoň v počítači. Přitom se soustředil hlavně na čelní a boční partie, kterým dodal odlišné světlomety a jiný nárazník. Mimo to prošel úpravami koncový sloupek, u kterého došlo na bohatší prosklení.

Drobných změn proběhlo daleko více, vesměs ale již jde o detaily - třeba v podobě vyretušování výpletu čelní masky či změny v bočním oplastování. Podívejte se na výsledek sami. Dá se říci, že Aztek se po úpravách jeví jako líbivější vůz, na přihlášku do soutěže krásy to ale není - spíše máme pocit, že nehezké auto je to pořád, akorát tím, jak není tak dramaticky ošklivé, už nedokáže zaujmout ničím. Takový základ nejspíš moc zkrášlit ani nejde.

Pontiac Aztek mohl vypadat o trochu lépe, ale opravdu jen o trochu. Automobilka se design v průběhu výroby pokoušela napravit a třeba odstranění velkých černých plastových ploch pomohlo, ale ne dost. Jak jeho podobu vylepšil současný designér, můžete vidět na videu níže. Ilustrační foto: Pontiac

Zdroj: TheSketchMonkey@Youtube

Petr Prokopec