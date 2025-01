Do aukce jde Ferrari Donalda Trumpa i s původní značkou na přání, s inaugurací jeho cena vzroste násobně před 5 hodinami | Petr Miler

Málokdo by si asi před pár léty vsadil na to, že se to někdy stane, ale Donald Trump se dnešním dnem vrací zpátky do Bílého domu a vše spojené s jeho jménem raketově stoupá na ceně. Jeho bývalé Ferrari F430 nebude výjimkou.

Dnešek je velkým dnem pro Spojené státy a možná i pro celý svět. Do prezidentského úřadu se vrací Donald J. Trump, který už podruhé dokázal v pozici outsidera ovládnout americké volby, navíc to jako teprve druhý muž v historii dokázal poté, co musel funkci po předchozí prohře opustit. Jeho jmenování předchází velká očekávání, která byla v uplynulých týdnech jen umocněna politickým i společenským vývojem, jenž po jeho výhře ve volbách nastal. Jak moc budou naplněna, ukážou až následující dny, týdny a měsíce, Trump ale podle svých slov tentokrát nechce promarnit ani minutu času v úřadu.

Aktuálně je tak mánie kolem jeho návratu nezměrná, což dokladuje i víkendový krok spojený s - pro lidi neorientující se ve světě kryptoměn zjednodušeně řečeno - jakousi pamětní kryptoměnou, kterou s ním spojená firma vydala. Nemá prakticky žádné specifické vlastnosti, funkce, ani účel, je to prostě Trump Coin, což stačí k tomu, aby raketově rostla na ceně jeho rodině přihrála odhadem 7 miliard dolarů spojených jen s jejím prvotním prodejem.

Právě peníze jsou nakonec to, co Trumpův život historicky definuje především. Staronového amerického prezidenta můžete a nemusíte mít rádi pro cokoli, co dělá či nedělá, skutečně mu ale nelze upřít, že v životě dokázal na řadě různých, často nesouvisejících věcech vydělat velké peníze. A to do značné míry na svůj obličej a jméno podobně jako v případě oné mince. Podle všeho tedy rád říká, že má peněz trochu víc, než jich ve skutečnosti má, jeho jmění ale bylo a je ale beztak větší, než je pro kohokoli z nás představitelné - střízlivé odhady Forbesu z doby před vydáním Trump Coinu hovořily též o 7 miliardách amerických dolarů, skoro 172 miliardách Kč.

Američtí politici obecně nebývají chudí lidé, historie USA ale nezná jiný případ, kdy by se prezidentského postu ujal jakýkoli byť jen srovnatelně majetný člověk. A protože Trump opravdu není z těch, kteří by své bohatství skrývali, vždy rád dával na odiv rozličné „atributy moci”. A drahá auta byla jedněmi z nich.

Po jeho prvním nástupu do úřadu se tak objevila v prodeji rozličná auta, která si v minulosti pořídil, a něco jako Škodu Favorit byste mezi nimi hledali marně - Trump byl bohatý celý život. Viděli jsme tak různé opulentní limuzíny, třeba jeho Cadillac Trump nebo sporťáky typu Lamborghini Diablo, které bylo nedávno prodáno za 1,1 milionu dolarů (27 milionů Kč). Jenže tento člověk měl aut ještě mnohem víc. Měl jich tolik, že je těžké se v nich vůbec vyznat.

Ferrari F430 z roku 2007, které se nyní objevilo v nabídce aukční sítě Rockstar Auctions, patří mezi taková. Zpochybnit Trumpovo předchozí vlastnictví nelze, na zveřejněných fotkách níže můžete vidět nejen původní technický průkaz a jeho nezaměnitelným podpisem, ale třeba i původní značku na přání DJT, se kterou s vozem jezdil po New Yorku. Tyto i další detaily potvrzují, že Trump auto vlastnil, bylo dokonce psané přímo na něj osobně s adresou v jeho mrakodrapu Trump Tower na newyorské Páté Avenue. A neměl jej úplně krátce - prodal ho až v roce 2011 po ujetí necelých 3 900 km. Moc si s ním tedy nesjel, což jde dobře dohromady s tím, že v něm byl zřídkakdy viděn.

Trump byl, je a zřejmě i do budoucna bude na nějaký čas jediným americkým prezidentem, který někdy vlastnil supersport takového ražení, takže pokud byste zatoužili po autě s právě takovou historií, je tu šance. Aukce vozu bude probírat mezi 16. únorem a 9. březnem 2025 online a jeho kilometráž se od dob Trumpova vlastnictví citelně zvýšila - 9 395 mil znamená asi 15 tisíc km.

Auto je přesto v bezvadném stavu s dokonalou servisní historií. Vyvedeno je v nejklasičtější barvě Rosso Corsa se světlým interiérem, automatickou převodovku F1 (takže nějaký petrolhead k pohledání asi Trump nebude...), což jeho hodnotu snižuje, ale slavného prvního majitele, což dělá pravý opak. V aukci je tak očekáváno dosažení ceny atakující až hranici 1 milionu dolarů, tedy přes 24 milionů Kč. Podobné F430, které si nemohou říkat „supersport po americkém prezidentovi”, stojí v USA kolikrát ani ne šestinu. Bude to zkrátka jednou pro vždy něco velmi výjimečného, po druhém Trumpově prezidenství obzvlášť, ať už se do historie zapíše v dobrém nebo zlém.

Tohle auto je ex-Trumpovo Ferrari, v aukci má přijít až na 1 milion dolarů. Z historického hlediska je k němu k dispozici všechno myslitelné, i původní newyorská registrační značka.

