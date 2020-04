Do aukce míří rozsáhlá sbírka finančníka obviněného ze zpronevěry, je plná unikátů před 3 hodinami | Petr Prokopec

Už jen zmínka o Mercedesu 300SL Gullwing či Toyotě 2000GT řadě sběratelů zvedá tep. Jde přitom jen o dva z více než 240 klenotů, které míří pod dražební kladívko.

Někdy stačí málo a dlouho budované impérium se zhroutí jako domeček z karet. Přesně to se stalo loni, kdy firma Interlogic Outsourcing ohlásila bankrot. To může být poněkud překvapivé u společnosti, jež ve Státech měla přes šest tisíc klientů. Pro všechny zpracovávala mzdy a zároveň se starala také o odvody daní příslušným úřadům. Její zakladatel a šéf Najeeb Khan však zjevně měl pocit, že peníze jeho klientů budou prospěšnější v jeho kase než v té státní. Tento podvod ale dlouho v utajení nezůstal.

Khan tak byl nejprve vyhozen z vlastní firmy, než loni v říjnu vyhlásil osobní bankrot. Jelikož je v celé kauze jediným obviněným, soud letos v lednu potvrdil, že může dojít na rozprodej jeho majetku. K tomu mělo dojít již letos v květnu, nakonec se však aukce kvůli koronaviru přesunula až na závěr října. Pokud tedy máte zájem o jeden z více než 240 exkluzivních automobilů, které do dražby půjdou, raději již nyní začněte šetřit. Dobrou zprávou přitom je, že všechny položky jsou bez rezervy, tedy bez minimální ceny.

Ještě než přikročíme k samotným vozům, zůstaneme chvíli v zákulisí celého případu. Khan je bankou KeyBank, která je hlavním věřitelem, obviněn ze zpronevěry a krádeže 122 milionů dolarů (cca 3,96 mld. Kč) skrze pochybné transfery. Mimo to má na krku také celou řadu občanskoprávních sporů se svými bývalými klienty, za něž nedovedl daně. Celkově by tak Khan měl být žalován o 340 milionů dolarů (8,62 mld. Kč), které však samozřejmě nemá.

Právě proto se chystá rozprodej jeho majetku, jehož výše je nicméně odhadována „pouze“ na 98 milionů dolarů (2,49 mld. Kč). Je tedy jisté, že k úplnému vyrovnání závazků nedojde. Jakkoliv samozřejmě do všeho promluví i výsledek automobilové aukce. Sbírka zvaná Elkhart Collection (ve městě Elkhart firma sídlila a bude se zde konat i ona dražba) by totiž expertů měla mít minimální hodnotu 31 milionů dolarů (786,7 mil. Kč). Prodat by se nicméně měla za mnohem více.

V prvé řadě je totiž třeba si uvědomit, že jde - jak jsme již zmínili - o více než 240 aut. Mezi ně přitom spadá i Mercedes-Benz 300SL Gullwing, jenž má sám o sobě hodnotu zhruba 1 milionu dolarů (25,4 mil. Kč). Totéž lze říci také o Toyotě 2000GT. Ještě výše by se pak měl vyšplhat supervzácný Fiat 8V Supersonic z roku 1953. To jsme přitom na úplném počátku seznamu, jenž zahrnuje rovněž Ford GT z roku 2006, jehož prvním majitelem byl slavný hokejista Wayne Gretzky.

Máme pokračovat dále? Dobrá, přesunout se můžeme k Ferrari, neboť v případě této značky bude na výběr třeba Dino 246 GT z roku 1972 nebo zcela nové 488 Spider. Dále si Khan za peníze svých klientů pořídil hned dvanáct Jaguarů včetně ikonického modelu XJ220. Opomenout nesmíme ani Bentley 3-4 Litre z roku 1924 či třeba Citroën DS21 Décapotable z roku 1966. Další modernu pak zastupuje rovněž Dodge Challenger SRT Demon.

Khanův záběr byl tedy značně široký, obviněný finančník zjevně nakupoval vše, co se mu líbilo. Neomezil se přitom pouze na automobily, pročež je součástí aukce také dražba více než 30 motocyklů a celé řady automobilových pamětihodností od plakátů přes semafory až po různé doplňky garáže. Pokud se tedy v říjnu do Elkhartu v Indianě dostanete, s prázdnou rozhodně neodjedete.

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Prokopec