Do prodeje jde vůbec první auto zpěváka Jamiroquai, svérázně ho vlastní dodnes před 3 hodinami | Petr Prokopec

Dnes si kupuje nová Ferrari jako na běžícím pásu a automobilka se tím ráda chlubí. I Jay Kay ale začínal níže, jeho vůbec první auto ovšem bylo aspoň BMW, teď je na prodej.

Jasona Luíse Cheethama zná nejspíše jen málokdo. Stačí však zmínit, že se jedná o rodné jméno zpěváka Jay Kaye, a rázem je jasné, o kom bude řeč. Frontman skupiny Jamiroquai proslul nejen svými skladbami, tanečními kreacemi a zálibami v kloboucích, ale také svou rozsáhlou sbírkou aut. Asi největší hold jí složil písní Cosmic Girl, ve které se objevují hned dvě Ferrari (jeho je ovšem pouze jedno, a to F355, F40 patřilo bubeníkovi skupiny Pink Floyd Nicku Masonovi) a jedno Lamborghini (Jay Kayovo Diablo SE30).

Zatímco tato trojice je dnes již světově proslulá, stejně jako mnohá další zpěvákova auta, o jeho úplně prvním voze věděli dosud nejspíše jen zasvěcení. O to překvapivější je skutečnost, že tento klenot míří do aukce. Pokud tedy patříte mezi Jayovi obdivovatele, máte unikátní příležitost pořídit relativně levně auto, ve kterém se zpěvák učil řídit a které jej nemalou měrou ovlivnilo při skládání prvního alba Emergency on Planet Earth.

A o jaký že vůz se to vlastně jedná? S ohledem na Jay Kayovu zálibu ve sportovních vozech asi nepřekvapí, že jde o BMW 1602. Tedy o dvoudveřové kupé osazené 1,6litrovým motorem, jenž produkoval 84 koní. Tento výkon byl spárován se zhruba tunovou hmotností, v době výroby (1972) tak rozhodně nešlo o žádnou mobilní šikanu.

Jay Kay vůz pořídil ve chvíli, kdy mělo kupé najeto zhruba 22 tisíc mil (cca 34 400 km) a najel s ním dalších přibližně 8 tisíc mil (12 870 km). Poté jej prodal jednomu z dalších členů kapely, nicméně vždy doufal, že jej jednou koupí zpět. To se mu povedlo před deseti lety, kdy BMW již mělo na kontě 57 tisíc mil (91 710 km). V daný moment nicméně již bylo v horším stavu, jakkoliv zůstávalo provozuschopné a tak je tomu dodnes.

Zpěvák původně zamýšlel, že kupé plně zrenovuje, na to ale nicméně nedošlo. Místo toho se nyní vozu zbavuje, přičemž dle aukční společnosti má cena vyšplhat na nějakých 10 tisíc liber (cca 300 tisíc korun). To je vcelku pakatel, jakkoliv je jasné, že nedocenitelné je toto auto především pro zpěvákovy fanoušky. Navíc vůz potřebuje důkladnou renovaci, v rámci prověrky aukční společnosti vůz získal jen 60 bodů ze 135.

Lze už jen dodat, že vítězný kupec kromě vozu získá také některé upomínkové předměty kapely Jamiroquai, stejně jako mu BMW možná předá i sám Jay Kay. Otázkou nicméně je, jak tomu bude v současné době koronavirové. Infekce již dražbu přesunula ze skutečné haly online, souběžně s tím pak byla stanovena také minimální cena. Jinak by totiž vůz šel do aukce zcela bez rezervy.

Zdroj: Classic Car Auctions

