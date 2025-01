Dodnes úplně nová, zapomenutá Škoda Superb Combi 2015 se špičkovým motorem i výbavou je k mání za poloviční cenu včera | Petr Miler

/ Foto: Motor-Fashion, publikováno se souhlasem

Vidíte ta nevysleplá světla? Svěží lak? A nepoužitý držák registrační značky? Je to prakticky vše, co o tomto autě potřebujete vědět, neboť jde o dodnes nový exemplář druhé generace Škody Superb, která se jinak nová koupit dávno nedá. Je to pozoruhodný relikt svého druhu.

Pokud byste si dnes chtěli pořídit novou Škodu Superb Combi 2,0 TSI ve vyšší výbavě, bez 1 235 000 korun v kapse si neškrtnete. A to se bavíme pořád bavíme o standardním provedení bez zvláštního laku, jiného čalounění či jediného příplatkového prvku. Tak daleko si škodovka dovolila zajít navzdory tomu, že aktuální generace Superbu je prakticky pořád to samé auto, které známe už dekádu, jen s dílčími změnami.

Vůz na fotkách níže stojí míň jak polovinu, je to také Škoda Superb Combi 2,0 TSI, dokonce ve verzi Scout s výbavou Elegance. A má podobný nájezd jako Superb, který si dnes můžete objednat, přesto je o tolik levnější. Je to nikoli pouze nevyužité či málo jeté, ale dodnes nepoužité auto, které stojí u dealera značky v německém Darmstadtu. Takže kšeft roku? Jak se to vezme, jde totiž o druhou generaci Superbu, která byla poprvé registrována už před 10 roky.

Navzdory tomu měla aspoň občasnou péči a byla zavřená mimo dosah slunečních paprsků i dešťových kapek. Je to prostě staré-nové auto vzhledem k tomu, že - jak už padlo - se dnes prodává Superb IV, jde možná o poslední šanci koupit si nový kus Superbu II v normálním prodeji. V Evropě najdeme přesně jeden jediný takový vůz, bez překvapení.

Stojí 22 990 Eur (s možností odpočtu DPH, dodejme), což je asi 575 tisíc Kč. Je to velmi málo na poměry nových Superbů TSI, ale hodně na poměry těch 10 let starých. Bude to tedy chtít fandu Superbu II, aby po této nabídce někdo sáhnul, ale docela věříme, že se takový najde. Kdo časy tohoto vozu pamatuje, ví, že šlo v některých ohledech o vrchol kvalitativní evoluce tohoto modelu. Ne snad, že Superb III byl špatný, ale vysoké specifikace dvojky působily přece jen útulněji, jako by se na nich tolik nešetřilo.

A tohle je opravdu velmi vysoká specifikace - verze Elegance s navigací, dřevem a automatickou převodovkou. Motor 2,0 TSI s 200 koňmi rozhodně neurazí dynamikou ani spotřebou. Pro někoho to může být auto snů za pořád přijatelnou cenu, byť si nemalujeme, že by se na něj stály fronty. Evidentně se do fronty na něj nikdo nepostavil už 10 let...

Nová, prakticky úplně nejetá Škoda Superb II Combi 2,0 TSI je dnes v prodeji naprostá rarita, tohle může být poslední opravdu nový kus, který půjde koupit. Není levný, pro někoho přesto může mít své kouzlo, pořád je to nejetá špičková škodovka za cenu té obyčejné. Foto: Motor-Fashion, publikováno se souhlasem

Zdroj: Motor-Fashion@Mobile.de

Petr Miler

