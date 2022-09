Dodnes zánovní Škodu Octavia II nikdo nechce ani po slevách, jde o bizarní verzi, kterou lidé nekupovali ani novou před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: T.L Automobile, publikováno se souhlasem

Za normálních okolností by to byla žádoucí ojetina v dokonalém stavu a s ideální historií, zvláště pak za její současnou cenu. Volba svého času téměř neprodávané specifikace se ale postarala o to, že vůz stojí nechtěný v koutě i po několika slevách.

Naprostá většina lidí chce od svého života maximum. Je to logické, máme to v povaze a žene nás to vpřed - kdybychom po něčem takovém netoužili, asi se spokojíme s chytáním mamutů a jejich následném opékání na ohni v „šatech” z fíkových listů. Obvykle tedy chceme i maximum od auta a limituje nás pouze to, co si reálně můžeme dovolit pořídit a „živit”. Snem snadno bude něco jako Porsche Panamera ST 4,0 V8 Turbo, realitou spíše něco jako Škoda Octavia Combi 1,5 Turbo.

Většina lidí prostě skončí u nějakého kompromisu, nakonec na Octavii 1,5 TSI není nic špatného. Pak jsou tu ale tací, kteří po ničem extra ani neprahnou a spokojí se obyčejným autem ve specifikaci blízké té úplně základní. Že to nezřídka bývají starší lidé, může být dáno čímkoli od jejich spořivosti či nízkých nároků až po manipulativní chování prodejce, který se potřebuje zbavit nějaké nechtěné skladovky, jež si sám mnohdy nechal vnutit od výrobce. Ať tak či onak, právě starší člověk sáhnul po Octavii na fotkách níže, ve které z příplatkové výbavy nenajdete skoro nic.

Bylo a je to provedení tak raritní, že možná ani nevíte, že se takové vyrábělo. A skutečně si to nemusíte vyčítat, neboť v současné inzerci v celém širém Německu najdete jeho pouhých 5 exemplářů - jestli se jej prodaly stovky kusů po celé Evropě musel to být zázrak. Není tedy divu, že se dnes nic takového dnes pořádně nevyrábí. A pokud ano, nevyrábí to Škoda. Také u té si ale ještě před necelými deseti lety šlo koupit auto, které je kouzelné právě svou podivností, je to hotová spása asketů.

Dnes už taková auta opravdu skoro nikdo neprodává, nemá to ani ekonomický smysl. V určité chvíli jako automobilka zjistíte, že věci typu elektrická okna chce tolik lidí, že vás více stojí nabízet ta manuálně ovládaná pro lidi, kteří elektrické ovládání nevyžadují. A protože takových prvků existuje více a více, automobilky paradoxně z ekonomických důvodů nabízejí v základu větší, nikoli menší standard. Své k tomu řekl i rozmach různých operativních leasingů, kde i relativně významné položky výbavy ovlivňují měsíční úhrady o drobné. Odřeknete si elektrická okna, abyste ušetřili možná pár desítek haléřů za měsíc? Asi ne.

Ještě na začátku minulé dekády ale končila éra, kdy bylo obvyklé nedat autu v základu prakticky nic. Jen tak se mohlo stát, že dále existovala Škoda Octavia Classic, kterou šlo vybavit motorem 1,4 bez turba s výkonem pouhých 80 koní, plechovými koly, zdánlivě lákavou červenou barvou (která ale nezřídka bývá u automobilek tou jedinou nepříplatkovou) a interiérem tak prostým, že se v něm nenašlo místo nejen pro jediné elektricky ovládané okno, ale ani pro chromované cokoli. Černo-šedé téma uvnitř narušují jen chromované obroučky ovladačů ventilace a rádia - už tehdy škodovka věděla, že dělat je ryze „gumové” pro pár lidí, kteří si koupí vůz jako tento, nemá smysl.

Výsledkem je zoufale neatraktivní auto, do kterého si původní kupec bůhvíproč přikoupil jen přední mlhovky a lepší rádio. A jeho atraktivitu tím skutečné nezvýšil. Nejenže ho nikdo nechtěl jako nové, zjevně ho nikdo nechce ani ojeté. Vůz na fotkách níže má najeto pouhých 20 tisíc km, což by v kombinaci s opravdu perfektním stavem a relativně nízkou cenou znamenalo za normálních okolností lákadlo. Tento vůz se ale nedá prodat a na ceně postupně klesá.

Aktuálně je tak už po dvou slevách k dispozici jen za 8 999 Eur, tedy asi 220 tisíc Kč. Terno to asi není tak jako tak, na druhou stranu, je to pořád Octavie, je prakticky nová - dekádu převážně garážovaná, vlastněná jedním člověkem, pravidelně servisovaná. Vedle základní nové Fabie za 350 tisíc, která toho nenabízí o moc víc a její základní tříválcový motor 1,0 bez turba je ve srovnání s čtyřválcovou jedna-čtyřkou ještě o řád větší tragédie... To zase nezní tak špatně. Je třeba spokojit se s málem, nebo se těšit z toho, že máte raritu. A nebo zapomenout na to, že primární určení Octavie je jiné a pořídit si tento vůz jako auto do města na opravdu velké nákupy. Vedle nové Fabie je to terno, to nám nikdo nerozmluví, zatím to tak ale zjevně vnímáme jen my.

Škoda Octavia II téměř bez jakékoli výbavy s motorem 1,4 byla a je raritou. Dnes se dá koupit s nájezdem pouhých 20 tisíc km po slevách už jen za 220 tisíc korun. Podle nás je to snad už i zajímavá nabídka, zatím ale tento názor zjevně nikdo další nesdílí. Foto: T.L Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

