Dojezd naloženého elektrického pickupu v reálném provozu je tak mizerný, že je skoro nepoužitelný před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Platit data udávaná automobilkami, snad by se s nimi ještě dalo žít, třebaže ani ta nejsou světoborná. Jenže realita je citelně horší, zvláště pak v momentě, kdy tato auta začnete používat k tomu, k čemu jsou určena.

Spotřeba každého automobilu je ovlivněna celou řadou faktorů. V prvé řadě je třeba zmínit vaši pravou nohu, která je v mnohém klíčová. Pokud je totiž neskutečně těžká, může i Toyota Prius „žrát“ jako protržená. Naopak, při předvídavosti a lechtání plynového pedálu můžete i s takovým dvanáctiválcem jezdit pomalu jen na benzinové výpary. Protože nicméně osoba za volantem je proměnlivou veličinou, budeme se pro tuto chvíli soustředit pouze na samotné hnací ústrojí a především hmotnost.

Nejspíše jste již sami zaznamenali, že pokud jedete s vozem sami a jediný náklad představuje vaše peněženka, pak je spotřeba nižší než ve chvílích, kdy je obsazeno každé sedadlo a skrze napěchovaný zavazadlový prostor nevidíte ani záblesk sluníčka. Na tyto rozdíly se normy zabývající se spotřebou aut nesoustředí, místo toho dostáváme pouze data spojená s pohybem ve městě, mimo něj a v kombinovaném provozu, popř. při různé rychlosti či stylu jízdy. Evropské normy v tomto ohledu moc povedené nejsou - NEDC byla úplně mimo realitu, WLTP není o mnoho dál.

V případě metodiky americké organizace EPA jsme skutečnému světu blíže, ovšem i tady dochází na jisté zkreslení. A je větší u elektromobilů než u spalovacích aut. Dokládají do i data spojená s Fordem F-150 Lightning, tedy elektrickým pickupem, který by dle organizace EPA měl zvládnout na jedno nabití 370 až 480 km. Za těmito daty stojí modrý ovál (EPA data nanejvýš ověřuje, není jejich autorem), který dle svého tvrzení měl zatížit korbu nákladem o hmotnosti 450 kg. Pokud by pak ve voze seděl pouze řidič, měl by pick-up zvládnout na jedno nabití dokonce 600 km. To ovšem test magazínu Motor Trend nepotvrdil, místo toho došla vozu „štáva“ po 410 kilometrech.

Daleko horší situace nastala ve chvíli, kdy byl za Ford F-150 Lighting připojen 10,34metrový přívěs vážící 3 274 kg - v ten moment totiž dojezd klesl na pouhých 140 km. Vozu přitom nikdo nešlapal na krk, místo toho se pohyboval po dálnici v obvyklém tempu mezi 103 až 108 km/h. Přesto se jeho dojezd více než čemukoli jinému blíží nule. A jakkoli by se v daný moment logicky zhoršila i spotřeba spalovací verze, k doplnění její nádrže postačí pouze pár minut, u elektromobilu budete dobíjet a dobíjet...

Organizace AAA se tentýž pick-up nově zaměřila též, ovšem z trochu jiného úhlu pohledu. Zjišťován byl rozdíl v dojezdu mezi vozem prázdným a zatíženým 635 kilogramy nákladu, jenž byl usazen na korbě. V prvním případě organizace dosáhla 447 km, tedy lepšího výsledku než MotorTrend. Ve srovnání s oficiálními daty se nicméně i tak nejedná o optimistický výsledek, reálný dojezd je totiž o 7 procent nižší než udávaný.

Ještě horší je to ovšem po zatížení korby, kdy již lze počítat jen s 338 km, rozdíl mezi fiktivním a skutečným světem je tak dokonce 30procentní. Zajímavé přitom je, že dle EPA má každých 45 kilogramů nákladu zhoršit spotřebu o 1 procento. Oněch 635 kil by tedy mělo vést k 14procentnímu zhoršení, nikoli více než k dvojnásobnému. Realita je ale přesně taková. Je někdo překvapen? My rozhodně ne.

Elektrický pick-up F-150 Lightning má zvládnout prázdný až 480 km na jedno nabití, jeho korba pak má nosnost až 910 kg. Test organizace AAA nicméně prokázal, že i s menším zatížením klesá dojezd opravdu výrazně, pořádné zatížení v testu Motor Trendu pak dojezd zkrátilo na 140 km. Foto: Ford

Zdroje: AAA, Motor Trend

