Downsizing? Značka oddaná elektromobilům nahrazuje motor 3,0 V6 obřím 5,0 V8 před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jaguar

Někdy je skutečně těžké pochopit myšlenkové pochody vedení některých automobilek. Tato na jednu stranu hlásá, že už za 4 roky nebude prodávat auta se spalovacími motory. Na tu druhou ale ujíždí na nevídaném „upsizingu”?

Slova a činy málokdy bývají totéž, zvláště pak ve světě obchodu a marketingu. Snad jsme si i zvykli na to, že řada firem něco jiného hlásá než později dělá, aby současně mohla ekonomicky fungovat a vypadat při tom dobře před veřejností, které její finanční výsledky zase tak moc nezajímají. Nepamatujeme ale moment v historii, kdy by se nůžky těchto dvou světů rozevíraly tak moc, jako v této době.

Zejména v posledních měsících pravidelně slýcháme o odhodlání té či oné automobilky přejít jen k elektricky poháněným autům v řádu jednotek let. Bylo by to fajn, kdyby elektrický pohon přišel jako lepší alternativa k tomu spalovacímu a postupně jej zastiňoval, to by bylo naprosto logické. On ale přišel jako alternativa politicky nařízená a v mnohém horší a jako taková nikdy z podstaty nemůže být dobrou náhradou na místě, kde si lidé mohou a nemusí něco koupit. Tomu místu se říká trh.

Trh z valné většiny elektrická auta odmítá, o tom nemá smysl se přít. Stačí se podívat na fiasko nového, čistě elektrického Fiatu 500, který se prodává 10krát hůř než jeho spalovací předchůdce s 14 léty na krku - protože je podstatně levnější a univerzálnější. Přesto za této situace, ve vědomí zjevného odmítnutí nové nabídky, s více jak 20 tisíci neprodanými auty na skladě Fiat přijde s tím, že za 9 let nechce prodávat nic jiného. Jaký toto dává smysl? Zjistili jsme, že lidé něco nechtějí, tak toho nabídneme víc?

To nemůže být reálný obchodní záměr, něco takového zavání pokusem o sebevraždu. To zkrátka musí být marketing, kterým se Fiat ohání v době, kdy i finanční trhy na taková slova slyší. S ještě odvážnějšími se dříve vytasil Jaguar, který chce dokonce už za 5 let prodávat jen elektrická auta, i když jeho jediný elektrický model je také propadák. Nevěříme tomu a do trochu jiného kontextu tato slova zasazuje nejnovější čin značky.

Ta se v případě sportovního kupé F-Type rozhodla celosvětové nahradit motor značený P380, tedy 3,0litrový šestiválec s kompresorem, který jsme kdysi vyzkoušeli, nahradit 5,0litrovým osmiválcem též s kompresorem se sníženým výkonem. To je v dnešní době nevídaný opak downsizingu, který nastává u značky je prý oddané tomu, že za 4 roky nebude nabízet žádný spalovací motor. Ještě pro rok 2022 ale nahradí třílitr pětilitrem.

U nás k této změně nedojde, neboť třílitr se tu už zřejmě kvůli vysoké spotřebě neprodává - základem je tu dvoulitrový čtyřválec turbo s 300 koňmi (P300), osmiválec je k dispozici jen pro vrcholné verze. V USA nebo v Austrálii ale šestiválec stále mají a čtyřválec měli též. Ten ale v USA skončil a vé-šestka bude nahrazena vé-osmičkou. Jinými slovy, na některých trzích bude vůz k dispozici dokonce jen s osmiválcem o 450 nebo 575 koních. Nechť žije nízkoemisní budoucnost.

Nám to pochopitelně nevadí, do Jaguaru se osmiválce hodí jako žádné jiné motory a vzhledem k průměrnému nájezdu takového F-Typu bude jeho reálná emisní stopa zlomková oproti jakémukoli firemnímu Passatu 2,0 TDI. Ale proč Britové hlásají, že míří k autům bez spalovacích motorů, když pak reálně postupují tímto směrem?

Jaguar F-Type P450 je verze se slabším osmiválcem, který nyní na trzích, kde je stále k mání šestiválcový kompresor, menší motor nahrazuje. To je pozoruhodný krok na značku, která za čtyři roky nechce prodávat ani jeden spalovací motor. Foto: Jaguar

Zdroj: Motoring

Petr Miler