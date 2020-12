Dvojnásobný mistr světa F1 se tváří jako nováček, ten čtyřnásobný říká, že je to cirkus před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault F1 Team

Vydávat se za nováčka v kůži jednoho z nejzkušenějších aktivních závodních pilotů vůbec je poněkud trapné. Fernandu Alonsovi to zjevně nevadí, Sebastianu Vettelovi ano.

Fernando Alonso se ve Formuli 1 poprvé představil již v roce 2001. Nejprve byl spojován s týmem Minardi, než o dvě léta později přestoupil do Renaultu. Francouzská stáj byla v té době ve vrcholné formě, načež rodák z Ovieda získal v roce 2005 první a v roce 2006 druhý mistrovský titul. Jakkoliv ovšem poté zamířil do McLarenu a posléze také do Ferrari, potřetí se již šampionem nestal. Na druhou stranu se mu ale s Toyotou povedlo hned dvakrát opanovat Le Mans, pročež je Alonso víceméně jediným aktivním jezdcem, který by mohl dosáhnout na tzv. trojkorunu (na to by potřeboval zvítězit ještě v Indy 500).

Je nicméně otázkou, zda si Španěl k mnoha zlatým vavřínům připíše i tolik potřebné vítězství v americkém závodě. Příští rok se totiž po jednoleté pauze vrací zpět do světa F1. Svůj návrat přitom Alonso rozhodně neponechává náhodě. Na kontě tak má již stovky či dost možná rovnou tisíce kol se staršími vozy Renaultu. Mimo to si nicméně během včerejšího posezónního jednodenního testu střihnul i 105 kol v současném monopostu francouzské stáje na okruhu v Abú Zabí.

Právě tento test je středobodem nemalé kontroverze, neboť mezinárodní automobilová federace FIA jako by závodníkům měřila dvojím metrem. A zatímco Alonsa na trať vpustila, Sebastian Vettel, Carlos Sainz či Daniel Ricciardo měli smůlu. Je tedy pochopitelné, že především německý pilot si nebere servítky a mluví o „cirkusu“.

Tyto testy jsou totiž zasvěcené nováčkům, kteří dosud s monoposty F1 nemají zkušenosti a v seriálu budou příští rok startovat nově. Z toho důvodu se v kokpitu Haasu ukázal Mick Schumacher, zatímco Alfa Romeo měla na trati Calluma Illotta a AlphaTauri Jukiho Cunodu. Renault nicméně vedle Kuan-jü Čoua nasadil právě Alonsa, který sice letos nejezdil, do nováčka má ale opravdu hodně daleko. FIA akceptovala, že Španěl měl roční pauzu, když ale o podobnou výjimku žádali Vettel a spol. odmítla je.

I oni přitom mají dobrý důvod. Německý závodník stejně jako Peréz a Ricciardo míří k jinému týmu, a zvykat si tedy budou muset na jiný vůz. Bezpečnosti by tedy rozhodně pomohlo, kdyby tak mohli učinit co nejdříve. To však FIA nepovolila, navíc bez dalšího vysvětlení. Zejména Sainz proto po rozhodnutí zuřil a naznačoval, že „zde chybí jakákoliv logika“. Nicméně dodával, že rozhodnutí musí akceptovat a proto vše hází za hlavu, aby se mohl soustředit na přípravu.

Vettel pak kromě slov o cirkusu uvedl, že nemá problém se samotným Alonsem (a pochopitelně také ne se Sebastianem Buemim a Robertem Kubicou, kteří byli na trať taktéž vpuštěni), ale právě s automobilovou federací. „Pokud totiž něco povolila Fernandovi, měla to povolit všem. Myslím, že by ke všem měla přistupovat férově. To ale není zrovna tento případ, neboť jinak bychom Carlos, další a možná i já měli možnost také testovat.“

Je jen na vás, jak věc budete vnímat, my bychom řekli, že se Alonso mohl sám v takové chvíli zachovat férově a říci, že se testů nezúčastní - žádný nováček to bez ohledu na roční absenci není. To ostatně dokládá i fakt, že Alonso byl v rámci testů nejrychlejší, přičemž kromě jezdců Mercedesu za sebou všechny ostatní nechal minimálně o sekundu. Tohle zkrátka nemá zapotřebí.

Alonso v rámci posezónních testů v Abú Zabí přišel, viděl a zvítězil. Ovšem to, že k nim byl připuštěn, není podle Sebastiana Vettela či Carlose Sainze zrovna férové. Foto: Renault F1 Team

Zdroj: Formula 1

Petr Prokopec