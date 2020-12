Elektrická auta už si oblíbili zloději, během sekund si přijdou nejméně na 4 tisíce Kč před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Jako by problémů obcházejících rozmach elektrické mobility nebylo dost, je tu další. Elektrická auta, zejména pak ta od Tesly, si oblíbili zloději. V zimě z nich bez námahy ukradnou drahý dobíjecí kabel.

Hlavní problémy elektrických aut jsou dobře známé a souvisí hlavně s jejich akumulátory. Ty jsou drahé, těžké a rozměrné, mají malou kapacitu, dlouho se dobíjejí a mají omezenou životnost. To je docela nepříjemný koktejl pramenící v omezenou ekonomickou efektivitu i praktickou použitelnost a minimálně vzhledem k našim potřebám můžeme konstatovat, že do vynalezení lepších akumulátorů pro nás takové automobily nepředstavují řešení. Přesto se jich zejména díky štědrým dotacím prodává stále více a s tím se objevuje i stále více problémů.

Typicky souvisí s infrastrukturou a poslední zjištěná nepříjemnost s ní má spojitost též, třebaže nepřímou. Protože elektromobily není možné rychle dobít a většina lidí nebydlí ve vlastním domě s uzavřenou garáží či alespoň dvorem, musí tato auta dobíjet na ulici. To znamená, že je musí nechat stát venku s připojenými kabely a právě ty se staly terčem zlodějů.

Policie v Nizozemsku, kde se díky systému daní a dotací daří elektrickým autům jako málokde, varuje občany před vskutku masivní vlnou krádeží. Jen policie z Amsterdam-Zuid, tedy jediné městské části hlavního města obývané asi 138 tisíci lidmi, bylo mezi 20. listopadem a 4. prosincem hlášeno 21 krádeží. Uvážíme-li, že jde o dva týdny a místo obývané zlomkem z více jak 17 milionů lidí žijících v této zemi, nelze hovořit o okrajovém problému.

Zloději kradou kabely ze všech aut, nejvíce si ale oblíbili Tesly. Důvodem je, že tyto vozy, ač jinak po zahájení nabíjení „kabel zamknou”, aby jej nemohl odpojit nikdo jiný než opět majitel, kvůli obav z jeho možného přimrznutí zástrčku odemykají při teplotách po 4°C. Ty nyní v Nizozemsku panují, a tak zlodějům stačí v noci kabel během pár sekund prostě sundat a odejít. Nezískají tak málo - nový stojí v závislosti na typu až 300 Eur (asi 7 900 Kč) a použité se neprodávají pod 150 Eur. To jsou 4 tisíce Kč „vydělané” v mžiku oka.

Rozumná ochrana neexistuje, a to ani při vyšších teplotách - policie říká, že zloději umí zámek přelstít a kdyby ne, kabely kradou násilím, kdy napáchají škody ještě více. Policisté ale dávají jednu bizarní radu - zatarasit si kabel kolem auta. Ovšem ne tak, že na něj vjedete, to by jej mohlo poškodit, ale tak, že jej umístíte mezi dvě prkna či cokoli podobného vysokého tak, aby se dírou provlékl kabel, ale nikoli zástrčka. Na prkna pak najedete... A je to! Už vidíme, jak takovou věc někdo aranžuje několikrát, nebo aspoň jednou za den.

Zejména Tesly Model 3 jsou v Nizozemsku obětmi rozsáhlých krádeží dobíjecích kabelů. Zloději se obvykle nemusí ani moc snažit, rozumná ochrana pak neexistuje. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: AD

