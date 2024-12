Elon Musk chce ve své nové pozici zrušit letní čas, pro jednou udělal něco, čemu většina lidí tleská včera | Petr Prokopec

Z kdysi široce populárního šéfa Tesly se v poslední době stala kontroverzní persona kvůli jeho politickým postojům, které mu zejména „progresivně” uvažující část společnosti není s to odpustit. Nyní ale pro jednou řekl něco, čemu tleskají i jeho aktuální odpůrci.

Není pochyb o tom, že střídání letního a zimního času je přežitkem, který tu už dávno neměl být. Z významných osobností na toto téma poprvé zabrousil Benjamin Franklin, a to již v roce 1784, kdy zaslal magazínu Journal de Paris ironický dopis, ve kterém zmiňoval, že lidé by měli dřív vstávat a chodit později spát, aby lépe využili denní světlo. S prvním vážným návrhem však přišel až londýnský stavitel William Willet v roce 1907. Protože ale neměl dostatečnou politickou podporu, bylo třeba počkat až do roku 1916, kdy letní čas začal platit nejprve v Německu a posléze v Rakousku-Uhersku (a tedy i v Čechách).

Pro střídání letního a zimního času ovšem před sto lety existovaly pádné důvody, neboť došlo na značné úspory petroleje, uhlí či elektřiny. Jenže šlo o nepopulární opatření, pročež následně začalo docházet na jeho rušení. Nicméně s příchodem druhé světové války byl tento režim zpátky, ve Státech pak k němu v 70. letech vedla záměrná snaha ropného kartelu OPEC snížit těžbu ropy, aby došlo na růst cen. Kromě toho bylo vyhlášeno embargo na vývoz do některých zemí kvůli podpoře Izraele v Jomkipurské válce, které se dotklo i USA.

V uplynulé dekádě však byly debaty o zrušení střídání času zpátky na stole. Evropský parlament v roce 2019 rozhodl, že k podzimu 2021 dosavadní praxe skončí. Jenže krátce na to ovládl celý svět koronavirus. Europoslanci se navíc nedokázali shodnout na tom, jaký čas zůstane zachován. Proto bylo nakonec dané téma odloženo, přičemž až do roku 2026 nelze v Evropské unii očekávat jakoukoli změnu. O poznání zajímavěji ovšem vypadá situace ve Státech, kde se nově vůči letnímu času vyslovil i Elon Musk, jak informuje CNN.

Šéf Tesly má aktuálně velmi blízko ke znovuzvolenému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, pročež má jeho slovo o poznání větší váhu než dříve. S podnikatelem Vivekem Ramaswamym, který se taktéž pokoušel dostat do Bílého domu, ovšem v lednu kandidaturu stáhl a podpořil Trump, byl jmenován vedením nově vzniklého Úřadu pro vládní efektivitu (DOGE). A právě z této pozice se Musk chce o zrušení tzv. DST (Daylight saving time) zasadit, přičemž Ramaswamy není proti - také on považuje DST za „neefektivní“.

Nejde ale jen o to, třeba Arizona či Havaj již střídání času zrušily. Po tomtéž touží i lidé v řadě dalších amerických států, věc má ostatně i automobilový přesah, jak podotýkají kolegové z Jalopniku. Dopravní studie z roku 2020 naznačila, že jakmile dojde hlavně na přechod ze zimního času na letní, dochází k nárůstu dopravních nehod o zhruba 6 procent. Důvodem je nižší soustředění řidičů kvůli nedostatku spánku a únavě. Ty pak ostatně podle asociace AAA stojí běžně za 18 procenty všech dopravních incidentů v USA.

Reakce na tento návrh je velmi pozitivní a tleskají mu i lidé, kteří Muskovy současné politické postoje nemohou vystát, také to je z reakcí na Jalopniku zjevné. Jak se tedy zdá, Amerika by se změny skutečně mohla i dočkat. Ovšem stejně jako v případě Evropy je tu jeden menší problém - společnost se nedokáže shodnout na tom, jaká varianta by byla ta nejlepší. Hlavně rodiče dětí hlasují pro reálný (tedy „zimní”) čas, neboť se bojí toho, že děti by jinak daleko více chodily za tmy do školy a ze školy. Pro zavedení letního času jakožto jediného se pak vyslovují hlavně obchody či restaurace, neboť by to podpořilo jejich byznys.

Musk i Ramaswamy se dnes mají setkat se zástupci amerického senátu, kde jim mají prezentovat nejen tento záměr, ale i další. Jejich podpora na veřejnosti je ale již daleko nižší, neboť jde třeba o změny v oblasti zdravotní péče, důchodů či občanských svobod.

Elon Musk byl pověřen vedením Úřadu pro vládní efektivitu. Spolu s Vivekem Ramaswamym přitom brojí za zrušení letního času a setkává se s dlouho nepoznanou podporou. Foto: Matt Rourke, AP

