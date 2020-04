Elon Musk slíbil darovat nemocnicím tisíc ventilátorů, je z toho naprosté fiasko před 2 hodinami | Petr Prokopec

Trochu jako česká vláda v případě ochranných pomůcek se zachoval Elon Musk s ventilátory slíbenými kalifornským nemocnicím. Nedal jim nic a sehnal pouze nepoužitelné čínské zboží.

Nevíme, jestli se Elon Musk skutečně snažil pomoci, nebo se od začátku pokoušel pouze přihřát si polívčičku své popularity na koronavirové krizi, s odstupem času to ale vypadá na to druhé. Šéf Tesly totiž v březnu přislíbil, že Kalifornii daruje více než tisíc plicních ventilátorů. To by skutečně byl záslužný čin, pročež není divu, že se guvernér amerického státu Gavin Newson ještě 23. března rozplýval v médiích a pěl na Muska bezmeznou chválu.

Jaká je ovšem situace po třech týdnech? Jak už asi tušíte, podobná jako v Česku, kde vláda rovněž týdny mluvila o zajištěných respirátorech, rouškách a dalším zdravotnickém vybavení, ani dnes ale ve velkých nemocnicích není personál vybaven adekvátními zdravotnickými respirátory. A pokud nějaké má, jde obvykle o čínskou výbavu pro dělníky pracující na stavbách. Stát se totiž se svou pomocí pouze velmi rád prezentuje v médiích, ovšem ve skutečnosti skutek utek'.

S Muskovým příslibem to dopadá podobně, a tak jej dnes v amerických médiích titulují jako „fiasko”. List Sacramento Bee zjistil, že dosud Musk nemocnicím nedodal jediný ventilátor. A co je též podstatné, šéf Tesly je nikdy ani nehodlal vyrábět, ač se dlouho mluvilo o využití komponentů z Modelu 3. Místo toho Musk začal ventilátory nakupovat v Číně a osazovat logem Tesly. Bohužel pro něj však šlo o výrobky podobné kvality, jako ony „české” respirátory na stavby.

Zatímco běžně stojí plicní ventilátory až 50 tisíc dolarů (cca 1,25 milionu Kč), Musk získal zboží za 800 USD, tedy asi 29 tisíc Kč - částku přibližně třiašedesátkrát nižší. To by nemuselo vadit, pokud by Tesla skutečně sáhla do svých skladů a vyrukovala se svým unikátním know-how. Nicméně to se nestalo, místo toho zde máme neskutečný debakl, ke kterému se zatím automobilka nevyjádřila - ony levné čínské ventilátory vůbec nemohou být v nemocnicích použity.

Je přitom otázkou, zda nerealizovaný slib bude mít pro Muska nějakou dohru, zvláště nyní, kdy Státy čelí velkému náporu na celý zdravotnický systém. To se nicméně ještě nějakou chvíli nedozvíme. Jisté však je, že soud šéfa Tesly tak jako tak čeká, a to kvůli jeho zmínce o stažení Tesly z burzy, kterou předloni publikoval na Twitteru. Jakkoliv totiž došlo k urovnání sporu s Komisí pro cenné papíry, stále jsou tu rozezlení akcionáři, kteří Muska žalují.

Důvodem je ta skutečnost, že po Muskově oznámení akcie Tesly vylétly prudce vzhůru, aby se vzápětí vrátily na svou původní úroveň. To ale dle žaloby mělo vést k poškození mnoha investorů. A jakkoliv šéf Tesly tvrdil, že se žádného falešného či zavádějícího komentáře nedopustil, justice zatím případ vidí jinak. Ten tedy nyní míří před velkou porotu, nepředpokládejme ale, že by cokoli z toho ubralo Muskovi na popularitě u jeho fanoušků. Spíše od nich čekáme slova jako „kampaň“ nebo „účelovka“.

Elon Musk měl vždy problémy s plněním svých slibů, tentokrát to ale možná přehnal. Jakkoliv totiž měl Kalifornii dodat zadarmo tisíc ventilátorů, jenž by navíc vyšly velmi levně, reálně nedošlo na předání jediného a jím obstarané zboží není víc než nepoužitelný šmejd

Zdroj: Sacramento Bee

Petr Prokopec