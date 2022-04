Evropská sportovní liga vyzvala na souboj levné „americké Ferrari”, neměla to dělat včera | Petr Prokopec

Rozdíl v ceně činil i více než 1,5 milionu korun, v takovém případě by člověk čekal, že výkvět evropské techniky bude jasně vládnout. Jenže nic takového se nestalo, rozdíl ve výsledcích je zanedbatelný.

Porsche 911 pro mě vždy představovalo nastavenou laťku pro všechny ostatní sportovní vozy. Proto jsem svého času přežíval pomalu jen na rohlících a pytlíkovém čaji, abych si následně za uspořené peníze mohl koupit klasiku z roku 1974. Než jsem se ovšem dostal za její volant, byla třeba poměrně nákladná modernizace. Nakonec se ale vše povedlo a já se tak mohl rvát o každý metr silnice, neboť hlavně na nekvalitním asfaltu přední náprava poskakovala jako bujné hříbě. Jelikož ale ničím nezatížené řízení bylo naprosto čitelné, vždy jsem se nakonec v pořádku vrátil do garáže.

V mezičase jsem mohl vyzkoušet i veškeré moderní inkarnace od generace 996 až po nejnovější provedení 992. Mé nadšení nicméně poněkud opadalo, což může v souladu se stále vyšším výkonem a působivější dynamikou působit překvapivě. Důvod je nicméně prostý - z vozu, který jste si svého času museli zasloužit, se stal sporťák přístupný všem. Definitivně mně o tom přesvědčila jedna dáma, která z varianty 911 Turbo vystoupila v botách na nekonečných podpatcích.

Šlo o generaci 991, která jako první vyměnila hydraulické řízení za elektrické. A jakkoliv Porsche předesílalo do světa, že rozdíl je prakticky nepostřehnutelný, já si v té době několik měsíců užíval Caterhamu 7, který si o jakýchkoli posilovačích nechává pouze zdát. Z jeho kokpitu jsem tak pokaždé vystupoval ještě zmoženější než z mé někdejší 911, ovšem se stejným úsměvem na tváři. Ten se u generace 991 měnil na zamračení, neboť její řízení mi připadalo jako převzaté z VW Passat, třebaže realita je komplikovanější.

Neznamená to nutně, že by Porsche 911 přestalo být oním etalonem. Jen zkrátka v souladu s dobou a snahou o oslovení většího množství zákazníků částečně vyměklo. To do jisté míry není až takový problém, neboť pokud chcete cokoli ostřejšího, pak si snadno můžete vybrat z pomalu až nekonečné současné nabídky. Nicméně pokud zkrátka od základní 911 očekáváte takové okouzlení, jakého byli schopní její předchůdci, už se jej nedočkáte.

Proč ale takový výlet do mé osobní historie? Stojí za tím srovnávací test německého Auto Bildu, který se rozhodl porovnat současné Porsche 911 Carrera GTS s Chevroletem Corvette C8 a BMW M4 Competition. Tato poměrně neobvyklá trojice si je totiž i navzdory zcela odlišné koncepci blíže, než by se na první pohled zdálo. A dobrá vizitka to není hlavně pro Porsche, třebaže test nakonec vyhrálo.

Výsledkem jsou přitom překvapeni i Němci, kteří poukazují hlavně na rozdíl v ceně. Testovaná 911 totiž stála 158 664 Eur (3 874 000 Kč), zatímco Corvette vyšla jen na 93 950 Eur (2 294 000 Kč). To je opravdu propastný rozdíl, za kterým mimo jiné stojí třeba karbon-keramické brzdy, jimiž bylo Porsche vybaveno. S nimi nicméně ze stovky zastavilo na 31,5 metrech, zatímco ocelové kotouče C8 potřebovaly 32,2 m.

Podobné je to ve výsledku i s časy na okruhu, který BMW (mimochodem v přepočtu za 2,62 milionu Kč) obkroužilo za 1 minutu a 33,4 sekundy, tedy nejpomaleji ze všech. Corvette nicméně mnichovskému soupeři se čtyřmi využitelnými sedadly ujela pouze o tisícinu sekundy, Porsche pak jen o třiatřicet setin. To je opravdu překvapivé, zvláště u M4, které není čistokrevným sporťákem jako zbývající dvojice testovaných aut, nýbrž „jen“ sportovním derivátem.

Ve výsledku tedy nepřekvapí, že Němci u M4 kritizují třeba nedostatečnou odezvu od řízení, stejně jako sedadla s nedostačující oporou pro jízdu na okruhu. Corvette pak dynamicky dojíždí na motor, který je s atmosférickým plněním znělý a precizní, ale bez turba nenabízí tolik výkonu ve středních otáčkách. Horší je však z praktické stránky jeho přesunutí za hlavy cestujících, neboť překvapivě velký zavazadelník se kvůli tomu mění v saunu, ve které třeba zmrzlinu nepřevezete.

Porsche pak sice vše dělá nejlépe, jako velmi drahé, v podstatě vrcholné sportovní provedení mimo verze GT3 by ale mělo být jinde. Není a proti Corvette je Podstatné ale nakonec je zkrátka to, že vůči soupeřům je o skoro 1,6 milionu dražší. BMW pak nabízí dokonce méně, i když je z celé trojice nejsilnější a pořád stojí o několik set tisíc tisíc. C8 zkrátka ukazuje, že levným americkým Ferrari v uvozovkách je jen proto, že je levné, ne proto, že by nedokázalo bodovat po sportovní stránce. V poměru výkonu a dynamiky je neskutečně přesvědčivé, a to považte, že v Americe stojí od 60 900 dolarů, tedy asi 1,37 milionu Kč.

Není tak překvapivé, že o Corvette C8 je neskutečný zájem. A to se bavíme o základním provedení, venku už je i silnější verze Z06, který i 911 GTS jistě strčí do kapsy. A pořád bude stát méně.

Porsche 911 Carrera GTS sice srovnání Auto Bildu vyhrálo, jeho velmi těsný náskok je však s ohledem na značný rozdíl v ceně zklamáním.



BMW M4 Competition je pak na okruhu nejpomalejší, třebaže je nejsilnější a druhé nejdražší. Zároveň je však z celé trojice tím nejpoužitelnějším vozem.



Morálním vítězem se tak stává Corvette C8, která je daleko nejlevnější.

