Ex-manažer Audi promluvil: Firma vsadila na špatného koně, ignoruje zákazníky, zabíjí klíčová auta a utápí se v byrokracii

Má doktorát z mechanického inženýrství a stojí za nejlepšími sportovními modely značky posledních let, přesto automobilku opustil. Podle něj míří po naprosto špatné cestě oddána snu, který se nemůže splnit.

Dr. Sebastian Grams trochu klame tělem, neboť vypadá, jako by včera opustil vysokou školu. Realita je ale taková, že už před 21 roky získal svůj první titul ze strojního inženýrství na univerzitě Duale Hochschule Baden-Württemberg, na který navázal dalšími dvěma na technickém institutu v Karlsruhe. Už během studií začal působit ve skupině Volkswagen, zejména pak v Audi, kam dotáhl až na pozici výkonného ředitele divize Audi Sport.

Pokud se vám zamlouvají poslední nová Audi s přídomkem RS, modely jako RS3 Competition, RS4 Competition, RS6 GT nebo rozlučková R8 GT, má je na svědomí právě Sebastian Grams. Zdálo se, že s ním v čele míří Audi Sport správným směrem, před pár měsíci ale společnost po víc jak dvou dekádách překvapivě opustil. Proč? O tom se rozpovídal v rozhovoru pro Automobilwoche, ze kterého je jasně patrné, že naše obavy ze současných postojů Audi jsou bohužel zcela oprávněné.

Chvíli to vypadalo, že poté, co vedení automobilky opustil elektřinou posedlý Markus Duesmann, přichází pro Audi lepší časy pod vedením Gernot Döllnera. Ten i po nějaký čas působil dojmem, že sázku jen na elektromobily přehodnotí, nakonec ale také on strká všechna vajíčka do jednoho košíku. Pro Döllnera už diskuze okolo této věci snad ani není téma - spalovací motor je pro něj mrtvý, novým motem je elektřina nebo vůbec nic. Právě s tím Dr. Grams nedokázal žít a takovou cestu považuje za chybnou.

„Výrobci, kteří zvolili vícecestnou strategii, tedy jsou otevřeni k různým druhům pohonu, jsou na tom přinejmenším lépe než výrobci, kteří sází pouze na elektřinu. Myslím, že je nebezpečné spoléhat se pouze na elektromobilitu,” říká Grams s tím, že Audi vsadilo na špatného koně. A naznačuje, že cesta zvolená BMW je lepší než ta, na kterou se vydalo Audi.

I on nakonec věří tomu, že elektromobilita je budoucností, ale kdy ta budoucnost přijde? Na současném fungování Audi se mu nelíbí ostentativní ignorování preferencí zákazníků a vnucování jediného řešení bez ohledu na jejich přání. „Fandím spíš pečlivému vedení zákazníka touto cestou. Infrastruktura musí být na elektromobilitu připravena, stejně tak prodejci. Taková transformace je proces, který neproběhne černobíle,” řekl Grams pro Automobilwoche v narážce na naivitu výrobců, podle nichž prostě na elektromobily „přepnou” a nic špatného se nestane.

Nepůjde to podle něj už proto, že Číňané jsou na tomto poli dál a mají podporu státu, které se z pozice evropské automobilky nedá konkurovat. „Čínský stát stojí za novými čínskými výrobci a jasně stanovil, že budou masově dotováni a propagováni. Čínští výrobci jsou štědře financováni, i když z enormních investic do téměř 100 výrobců nakonec přežije možná jen 10. Tahle desítka ale bude opravdu nebezpečná pro Německo a Evropu,” říká dál německý technik a manažer.

EU navíc nejenže místní výrobce takto nepodporuje, to snad ani není na místě, permanentně jim hází klacky pod nohy novými a novými nařízeními. Výsledkem je dlouhý vývoj a neefektivní fungování. Navíc samo Audi se ochotně přidává k více úřednímu než obchodnímu řízení. „Od vývoje k hotovém produktu to v Číně trvá jen 48 měsíců - žádný německý výrobce aut s tím nedokáže držet krok,” říká Grams a dodává, že Audi se ani nesnaží.

Zejména nesmyslná reakce na emisní skandál kolem motorů TDI fungování firmy paralyzovala: „Extrémní množství procesů, orgánů a mnoho dalších komisí. Jsou to další a další dohledové struktury, které zpomalily fungování celé organizace. Už není možné samostatně jednat nebo se rychle rozhodovat. Tyto dodatečné linie řízení a nové povinnosti stále více paralyzují celé Audi,” říká dále Grams.

Jako nadšenec je ale nakonec nejvíc zklamaný zabíjením modelů, které vytváří image celého Audi. Čekejme výhledově víc takových obětí, Grams ale za všechny jmenuje ukončení výroby R8 jen proto, že nezapadá do strategie sázky na akumulátorová auta. Podle něj to byl enormní posilovač image značky a teď je mrtvý. Přitom je přesvědčen, že by automobilka měla dělat auta, se kterými by ukazovala, „co pořád možné dokázat se spalovacími a hybridními motory“. Nic takového ale nebude, R8 dostane jen elektrického rádoby nástupce, který nemá šanci oslovit dosavadní klientelu a ukázat cokoli převratného, co by jiné vozy stejného ražení nesvedly.

Sebastian Grams tohoto vývoje nechtěl být součástí a raději zamával celému automobilovému sektoru. Od 2. května tak nastoupil do vedení firmy IFCO Systems, která se zabývá kontejnery pro přepravu potravin. Ve stínu jeho rozhovoru pro Automobilwoche pak přichází zpráva o čtvrtletních výsledcích Audi, které jdou ruku v ruce s s výsledky všech, kteří slepě sází na elektromobily.

Značka se čtyřmi kruhy ve znaku dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2023 zisku 1,8 miliardy Eur, za Q1 2024 je ale na 466 milionech Eur. To je pokles o téměř 75 procent, který někteří připisují dílčím problémům s výrobou motorů V6 a V8, jak zmiňují Auto News, všichni ale asi tušíme, že jen to by na takový propad nestačilo. Ostatně i samo Audi hovoří o „klesajících prodejích, logistických zpožděních a obtížné situaci s dodávkami”. Nesouvisí většina z toho, že zanedbává žádané a do popředí tlačí nežádané?

