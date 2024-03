Expert na BMW se pustil do záchrany padlého Maserati s 302 tisíci km. Možná tak úplně nechápe, co je to „olítaný Ital” před 5 hodinami | Petr Prokopec

Tomu se říká odvaha. Anebo je to naivita? Vracet padlá auta na silnice je hezká věc, ani sto let zkušeností s dvakrát tak jetými bavoráky vás ale nepřipraví na to, co za překvapení může skrývat Maserati Quattroporte s 302 tisíci najetými kilometry.

Na sklonku loňského roku Maserati ukončilo produkci osmiválcových motorů. Pokud bychom žili ve světě, kde důraz je kladen jen na suchá čísla, asi by se nenašel nikdo, kdo by nad tímto rozhodnutím hořekoval. Ostatně 3,8litrová jednotka ve své finální fázi produkovala 580 koní, zatímco nový šestiválec Nettuno disponuje 630 koňmi, a to i přes mnohem menší objem. Jenže hlavně u sportovně laděných aut jsou velmi důležité emoce. A stejně jako se lidem daleko více líbí, když je jejich partner šarmantní a upravený, než kdyby napodoboval vzhled bezdomovce, pak zkrátka V8 dostává více palců vztyčených vzhůru než V6.

Ve finále bychom nicméně ještě za šestiválcovou jednotku mohli být vděčni, neboť Maserati svou budoucnost spojuje hlavně s elektrickým pohonem. To je ovšem totéž, jako kdybyste milovníkovi šťavnatých hovězích hamburgerů nabídli tofu maso. Italy by tak nejspíše nemělo překvapit, pokud o každého zákazníka budou muset bojovat mnohonásobně víc než dosud. To ale nechme na nich, dnes se zaměříme na trochu jiný boj, který čeká Sretena Milisavljeviče. Toho už známe z dřívějška, na Youtube provozuje kanál M539 Restorations a věnuje se hlavně renovacím BMW M.

Aktuálně se nicméně Sreten rozhodl, že si splní jeden ze svých snů. Tím je míněna právě renovace či spíše opětovné zprovoznění Maserati. Zvolené Quattroporte ale představuje přeci jen poněkud velké sousto, na které expert na BMW nemusí být připraven. Italská auta prostě nevydrží tolik, co zvládnou ta německá, tady si navíc přidělává vrásky na čele oním osmiválcovým motorem, ze kterého odkapává olej. A z převodovky kape též. Mimo to se zdálo, že se písty a ventily v určitý moment potkaly. V rámci testu pak Sreten zjistil, že strana válců na straně řidiče má až příliš vysoké komprese. Další kontrola ale prokázala, že tlak oleje je v pořádku. Ovšem i přesto je jisté, že motor bude muset projít alespoň částečnou generálkou.

Není to až tak překvapivé, neboť italský sedan má najeto takřka 302 tisíc kilometrů. Jeho stav se pak odrazil na ceně, Sreten za něj zaplatil jen 18 500 Eur (cca 467 tisíc Kč). Dá se pochopitelně předpokládat, že stejnou či klidně i dvojnásobnou částku ještě do vozu vrazí kvůli opravám. V té chvíli se ovšem již projet stane spíše nerentabilním, neboť ojeté osmiválcové Quattroporte dnes pořídíte za zhruba milion korun. Najeto ovšem nebude mít ani 100 tisíc kilometrů.

Co se týče ojetých Maserati, právě motory jsou obecně jejich největším problémem - přičemž osmiválce by si měly projít kontrolou u techniků ideálně každých 10 až 15 000 km. Zhruba dvojnásobnou porci pak má zvládat spojka, jejíž náhrada není levná. Narazit pak můžete i na kousek, jemuž odešly tlumiče. Když už přitom budete skloněni u kol, zkontrolujte, že pneumatiky jsou rovnoměrně sjeté. Ve všech ostatních ohledech byste ale měli být relativně v klidu.

Quattroporte šesté generace vypadá i dnes atraktivně, kousky s méně než 100 tisíci najetými kilometry se dnes dají pořídit za zhruba milion korun. Složitě opravovat třikrát tak jetý vůz za poloviční cenu je poněkud bláznivý nápad, aspoň podle nás. Ilustrační foto: Maserati

