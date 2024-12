Expert přes elektromobily vzal Peugeot e-5008 na 1000kilometrový test, prožil si mrazivé peklo zakončené totálním selháním včera | Petr Prokopec

/ Foto: Peugeot

A to se bavíme o úplně novém autě, které se prodává teprve od března. Pokud automobilky přichází s nabídkami takto problematicky fungujících a navíc drahých aut, co jiného než nezájem mohou čekat?

„Býval dobrým elektrickým evangelistou, ale spáchal ten nejhorší, když začal o elektrickém pohonu hovořit bez přetvářky. Chtěli ho umlčet. Místo toho ale posílili jeho věhlas. Obviněn z vraždy elektrických snů nyní projíždí Skandinávií v různých elektrických autech. Psanec, který loví zkorumpované psavce. Lovec lží a polopravd...” No a odpadlík je to také.

Parafrází na legendární úvodní znělku amerického televizního seriálu vám můžeme v kostce přiblížit to, kým je norský expert na elektromobily Björn Nyland. Pro nás to expert vždy byl a je, neboť si byl relativně rychle schopen sundat růžové brýle a prezentovat elektrická auta taková, jaká jsou - v dobrém i zlém. Pro „kazatele elektrické pravdy” je to ale samozřejmě dávno dezinformátor, šiřitel proruských narativů, nehodnotový člověk, rasista, fašista, no představte si libovolnou nálepku, kterou se dnes někteří pokoušejí dehonestovat lidi s jiným názorem, který nezapadá do jejich vidění světa a nemají proti němu žádný faktický argument.

Nyní si Nyland vzal na paškál Peugeot e-5008 a nemáme důvod věřit, že k němu přistupoval s jakýmikoli předsudky. Nakonec norský nadšenec do něj usedl proto, aby jej podrobil svému obvyklému oblíbenému testu - tedy tisícikilometrovému výletu po Skandinávii. Protože francouzské SUV disponuje bateriemi o využitelné kapacitě 73 kWh, které mají zvládat 500 km v kombinovaném provozu, svým způsobem to měla být docela jednoduchá cesta. Zvláště když dobíjení z 20 na 80 procent má zabrat pouze půl hodiny. Tak jednou dvakrát dobijete a je hotovo, ne? U spalovacích aut tomu tak bývá, ta elektrická ale nezřídka dokážou udělat dobrodružství i z takových cest.

U elektromobilů je zkrátka třeba počítat s tím, že nůžky mezi teoretickými možnostmi a praxí jsou rozevřené opravdu doširoka. A francouzská auta měla problémy s elektronikou ještě dřív, než Elon Musk prodal svůj McLaren F1 a všechny své peníze nasypal do Tesly. Však třeba nefunkční stahování okének řešila řada majitelů klidně už pár měsíců po koupi zcela nového vozu. A to v daný moment ještě nebylo třeba držet náklady opravdu drasticky na uzdě.

Spojte něco takového s bateriovým pohonem, který tvoří naprostou většinu ceny vozu, a rázem se musíte bát problémů, které mohou přijít. A Nyland jich ušetřen opravdu nebyl, když si hned na začátku cesty po odvozu dítěte do školky všiml, že palubní systém neustále zobrazuje 100procentní kapacitu baterií. Přitom už během dosavadní cesty muselo dojít na jejich částečné vybití. To ale norského nadšence pořád nepřekvapilo, něco takového prý patří mezi nedostatky kontrolního systému aut stojících na stejných základech.

Větší potíže se dostavily záhy, neboť teplota baterií při jízdě klesla pod optimálních 20 stupňů Celsia, přičemž daný stav nebylo možné jakkoli zvrátit. To však vedlo k potížím při dobíjení, jehož možnosti nejsou ohromující ani za ideálních podmínek - maximální výkon 160 kW mohl okouzlit někdy před pěti lety, třetí generace Peugeotu 5008 však byla odhalena letos v březnu. Francouzi tak v podstatě do souboje na pistole dorazili s malým nožíkem.

Během jízdy se navíc potvrdilo, že zkazky o problémech francouzských aut s elektronikou nejsou jen fámy. Navigace totiž reagovala velmi pomalu, mnohé povely systém ani nezaznamenal a třeba tempomat soustavně selhával. Kromě toho vůz soustavně hlásil, že má baterie zcela prázdné, i když Nyland stál u nabíječky. Doplňování kapacity paketu pak byl rovněž nadmíru náročný úkol, neboť dobíjecí kabel nedržel ve zdířce a bylo potřeba jej přidržovat rukou.

Na opravdu zásadní problém ale došlo při pozdější zastávce, po které už to Peugeot vzdal zcela a odmítl nastartovat. Místo toho se na jeho digitálním přístrojovém štítu svítila informace o vadném systému elektrické trakce. Po zhruba hodině neúspěšných pokusů ovšem zmizela a vůz náhle začal znovu jet, pachuť hořkosti z fungování či spíše nefungování francouzského elektromobilu ale v ústech zůstala.

Pokud výrobci skutečně chtějí, aby lidé auta s bateriovým pohonem kupovali víc a víc, je pozoruhodné, s jakými nabídkami přicházejí. I kdyby tato auta fungovala přesně tak, jak mají, není to vzhledem k jejich faktickým limitům žádná sláva. Když se ale přidávají takové problémy? A s nimi je spojena vysoká cena, v případě Peugeotu e-5008 nejméně 1 150 000 Kč? Po něčem takovém má vážně někdo toužit?

Francouzským autům sice nelze upřít šarm, jenže to je spolu s vnitřním prostorem asi to jediné, co může nový e-5008 nabídnout. Foto: Peugeot

Zdroj: Bjorn Nyland@YouTube

Petr Prokopec

