Experti likvidují obří loď plnou aut, která se převrátila na bok, je to fascinující operace

/ Foto: St. Simons Sound Incident Response

Loď naložená tisíci vozy značek Hyundai a Kia vyplula na svou poslední plavbu loni. Zabrala tehdy jen pár minut, řešení následků ale bude trvat měsíce a padnou na něj miliardy.

Automobilku Hyundai zná asi každý a většina lidí nejspíše bude vědět, že zastřešuje také značky Kia či Genesis. Skutečná velikost korejského impéria je ale v Evropě známa mnohem méně. Původně konstruktérskou a stavební firmu rozjel v roce 1947 Chung Ju-Yung, který byl velmi činorodým člověkem a rozšiřoval její aktivity do všemožných oblastí. Dvacet let po jejím založení tak záběr rozšířil právě na auta, o dalších pět let později pak rovněž o výrobu lodí. A právě o tuto divizi dnes zavadíme, třebaže o suchozemské dopravní prostředky půjde též.

Naši pozornost upoutal osud zámořské lodi MV Golden Ray, která byla postavena v roce 2017 v korejském Ulsanu loděnicemi Hyundai Mipo Dockyard. Od té doby zajišťovala převoz aut značky mezi Spojenými státy a zbytkem světa, přičemž dokázala vyvinout rychlost až 19 uzlů (35 km/h). Uvést pak maximálně dokázala 7 700 aut, což je působivé číslo, ale jen do chvíle, než si člověk uvědomí, že Hyundai vyrábí 5 600 vozů denně.

Na jednu z rutinních plaveb se MV Golden Ray vydala také v sobotu 8. září 2019 krátce po půlnoci. Ovšem již 23 minut po vyplutí z amerického přístavu Brunswick se začala naklánět na bok. Z pozdějšího vyšetřování přitom vyplynulo, že stabilitu ohrozilo nesprávné nastavení vyrovnávacích nádrží. Kromě toho měl dle zástupců Hyundai propuknout na palubě požár, který zkomplikoval záchranu členů posádky. Všech třiadvacet lidí ale nehodu naštěstí přežilo.

Samotná loď nicméně zůstala převrácená na místě nehody až do letošního roku, přičemž místní si i přes obavy z úniku paliva nakonec na neobvyklé panorama zvykli. Nyní se s ním ale musí postupně loučit, neboť úřady se rozhodly ve spolupráci s Korejci loď zlikvidovat. A činí tak fascinující operací, jejíž průběh dokumentují a pravidelně o něm zveřejňují tiskové zprávy.

Z těch vyplývá, že MV Golden Ray je postupně rozřezávána na osm sekcí, z nichž každá má vážit mezi 2 700 a 4 100 tunami. Samo rozřezávání takového kolosu za pomoci obrovských řetězů, které lodí projíždí jako tupý nůž velmi chladným máslem, je pozoruhodné. Záchranářští experti se díky tomu dostanou také k 4 200 vozům značek Hyundai a Kia, které byly v době neštěstí na palubě. Spolu s částmi lodi je přesouvají na na souš, kde dojde na jejich sešrotování.

Velké sekce lodi jsou pak nakládány na speciální plovoucí platformy, které hromady oceli odtahují hlouběji do oceánu, kde poslouží jako základ pro umělé útesy. Nutno dodat, že během řezání trupu dochází k dodatečným požárům, neboť v trupu lodi se stále nachází ještě desetitisíce litrů paliva, které nešlo odčerpat. Kromě toho veškeré práce ztěžují i naložené vozy, vše se ale zatím obešlo bez větších překvapení.

Úřady předpokládají, že škody spojené s celým incidentem překročí více než 400 milionů dolarů (cca 8,7 miliardy Kč), což je opravdu tučná suma. Když se ale podíváte, jak náročná celá operace je a kolik speciální techniky i personálu vyžaduje, vlastně není divu.

Foto: St. Simons Sound Incident Response

Zdroj: St. Simons Sound Incident Response přes Jalopnik

