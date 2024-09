Fanoušek prodává dokonale zachovalý kus jednoho z největších propadáků VW, udržel ho „Fit for 55” i s dobovou Nokií před 4 hodinami | Petr Miler

Někdejší pýcha německého inženýrství plná výjimečných technických řešení se postupem času stala v bazarech téměř ignorovaným autem, které dnes pojízdné koupíte klidně za desítky tisíc korun. Tohle ne, je to ale také kousek jako z muzea.

Je vždy na pováženou, když si lidé začnou z vážně míněných nařízení „vrchnosti” dělat legraci jejich satirizováním a parodováním. U Čechů tedy možná ne, ti si po Švejkově vzoru dělají legraci skoro ze všeho, pokud se ale něco takového začne dít v nizozemské automobilové komunitě, něco to opravdu znamená. V tomto prostředí jsem nedávno narazil na šířící se úsměvné označení, že někdo dělá své auto „Fit for 55” po vzoru programu jakéhosi násilného ozelenění všeho z dílen EU.

Jak ale asi tušíte, smyslem v tomto případě není přechod na elektrický pohon, ale naopak zachování stávajícího spalovacího auta ve stavu, kdy bude fungovat i v roce 2055, tedy za 31 let. Tím se nadšenci právě nechtěným, ale vnucovaným vozům pochopitelně chtějí vyhnout. Vypadá to jako ambiciózní cíl, 31 let je daleko, ale ruku na srdce: Je to až tak daleko? Vůz, který vidíte na fotkách okolo, vznikl v roce 2002, a je tedy 22 let starý. Přesto je jako nový a nezdá se, že by za dalších 22 let nutně musel být v horší kondici. Tak proč ne i o dalších 9 let později? Navíc je to vážně pozoruhodný model.

Řeč je o Volkswagenu Phaeton, zpackaném to pokusu VW o průnik mezi výrobce skutečně prestižních aut. Nepochybně výjimečný, technicky propracovaný, velmi komfortní i luxusní vůz doplatil na kombinaci ceny s plebejskou značkou, která zákazníkům špičkových limuzín Audi, BMW nebo Mercedesu prostě nebyla dost nóbl. A tak se vždy prodával hůř, než Volkswagen doufal. Svého času to byl největší moderní propadák VW, dnes na jeho pozici převzaly spíš některé modely ID, ani tak se ale za úspěšný označit nemůže.

Jeho image propadáku mu pochopitelně neprospěla ani na trhu ojetin, kde se přidal do hry další faktor tlačící cenu podobných aut dolů - jeho výjimečná technika. To, co je pro kupce nových aut za miliony snem, se pro kupce ojetin za statisíce snadno může stát noční můrou pro svou poruchovost a drahé opravy. A zejména některé verze Phaetonu, jako V10 TDI, prosluly právě tím. Přesto jsme na tento VW opakovaně upozorňovali jako na zajímavý ojetý vůz, neboť stačilo vybrat tu správnou verzi a mohli jste mít opravdu mimořádný stroj za skoro legrační ceny. Tento kousek mimořádný je, ale legrační peníze opravdu nestojí. Naopak je to bezpečně nejdražší ojetý Phaeton, který dnes můžete v Evropě koupit. A to jde o kousek z počátku, nikoli z konce výroby.

Je totiž mimořádně zachovalý a výjimečně specifikovaný exemplář verze W12, který za oněch 22 let najel pouhých 69 tisíc km, to je na Phaeton skoro nic. Jde o úchvatné, čtyřmístné prodloužené provedení hýčkající hlavně cestující vzadu, jehož výbava zaujme i dnes. A kdyby ne, podívejte se to zpracování a použité materiály - to, co bylo v roce 2002 možné u VW, dnes nekoupíte ani od některých prémiových značek. Pod kapotou je navíc vysoce noblesní motor 6,0 W12 s 420 koňmi na všech kolech. Jasně, současnou optikou žádný extrémní výkon, ale údělem Phaetonu nikdy nebylo sportovat.

Vůz je navíc v dokonale originální kondici, a tak jeho soukromý majitel a prodávající v jedné osobě hovoří o sběratelském kousku. Dostanete k němu tedy úplně všechno, s čím od dealera odjel svého času původní kupec, dokonce i palubní telefon Nokia-Volkswagen. Kde dnes něco takového seženete?

Není tedy divu, že tohle auto není levné, je ale vlastně drahé jen optikou jiných nabízených, téměř bezcenných Phaetonů. Divili bychom se, kdyby nové nestálo 3 až 4 miliony korun, dnes přitom nabízí jen o málo míň než úplně nový vůz za 40 612 Eur, což je asi 1 milion korun. Takže skvělá nabídka? No, to nevíme, ale pozoruhodná zcela jistě, ostatně mít „Fit for 55” zrovna auto s šestilitrovým dvanáctiválcem působí velmi, velmi lákavě.

Volkswageny Phaeton ze začátku výroby často nestojí skoro nic. Tenhle kousek z roku 2002 je ale úplně tím nejdražším v současném prodeji. A rychle pochopíte, proč to tak je. Foto: H.M., publikováno se souhlasem

