Filmové studio začalo „ve velkém” prodávat skutečný Batmobil. Dosáhnou na něj ale jen boháči jako Bruce Wayne včera | Petr Prokopec

Pokud jste vždy toužili po autě „temného rytíře”, lepší možnost dostat se k originálu jen tak nedostanete. Jde o vůz, za kterým stojí přímo studio Warner Brothers, levný ale není ani trochu.

Batman je jednou z nejznámějších komiksových postav všech dob. O jeho stvoření se postarali Bob Kane a Bill Finger již v roce 1939, letos tak jejich temný rytíř oslavil již pětaosmdesáté výročí své existence. Je škoda, že filmové studio Warner Brothers, pod které postavy z nakladatelství DC Comics spadají, nepřišlo s nějakým novým filmem, který by z toho jaksepatří těžil. Neznamená to však, že bychom se nedočkali nějakého toho dárku. Pokud o něj ale budete mít zájem, musíte na tom být po finanční stránce stejně dobře jako sám Bruce Wayne. Tedy pokud budete chtít pomyslný „creme de la creme”.

Než se dostaneme k podstatě tohoto článku, je třeba zamířit o pár let zpátky, kdy si studio Warner Brothers uvědomilo, jak moc cennou značku v rukou má. A tak stvořilo novou firmu Wayne Enterprises Experience, pod jejíž hlavičkou nabízí produkty, které by z vás měly udělat skutečného maskovaného mstitele či jeho občanské alter ego. A obvykle nejde o nic levného, neboť třeba dvě malé lahvičky regenerativního séra na obličej stojí 1 495 USD neboli takřka 35 tisíc korun.

Přijde vám to až příliš obyčejné? Co tedy třeba lampa ve tvaru houby? Vyrobena je z keramiky a ručně, načež jedna není jako druhá. Za takovou úroveň exkluzivity ovšem již musíte dát 21 tisíc dolarů (asi 496 tisíc Kč). Odhady řady analytiků, že stát se skutečným Brucem Waynem a Batmanem v jedné osobě vyjde minimálně na půl miliardy dolarů (asi 11,8 mld. Kč) jsou tak nejspíš ještě hodně podhodnocené. A to i proto, že se „Warneři“ nově rozhodli, že vám prodají i samotný Batmobile.

Jde o variantu Tumbler, která zazářila v trilogii režiséra Christophera Nolana. Ta bude k mání pouze v deseti kusech, přičemž každý startuje na 2,99 milionech dolarů (asi 70 milionů Kč). Za své peníze dostanete trubkový rám vyrobený z letecké oceli, stejně jako panely karoserie, na které byl použit kevlar, karbor či skelné vlákno. O pohon se pak stará 6,2litrový atmosférický osmiválec LS3, jehož 532 koní dostal na povel čtyřstupňový automat. Dynamika pak není známa, s ohledem na hmotnost 2 499 kg ale zas tak působivá nebude.

Tumbler dále dostal do vínku zatmavená okna, stejně jako atrapu tryskového pohonu. Turbínu ale v jeho útrobách opravdu nehledejte, imitacemi jsou pak ostatně i různé zbraňové systémy. Interiér zatím ukázán nebyl, zákazníci ale budou moci popustit uzdu své fantazii - tedy pokud se ta bude slučovat s příslušnou mytologií. Zvolit pak mohou i umístění volantu na levé či pravé straně. Ovšem protože vůz postrádá řadu prvků potřebných pro jízdu na veřejných komunikacích, registrační značky k němu nedostanete.

Jinými slovy zde tak máme hračku pro nejbohatší, kteří jsou zároveň i komiksovými fanoušky. Pokud si přitom Tumbler objednají, dostanou jej až 15 měsíců od podpisu kupní smlouvy - s ohledem na onu individualizaci se totiž výroba rozeběhne až po upřesnění představ klienta. Reální temní rytíři tak budou mít dostatek času, aby stihli připravit Batcave, tedy jeskyni neboli garáž, ve které bude tento vůz parkovat. Zaměstnat pak Alfréda bude na celé věci to nejjednodušší.

