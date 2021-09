Finančník souzený za podvody si pořídil další Pagani. Má jich už sedm, mimo jiné před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pagani Automobili

Kolekce aut tohoto muže je působivá, nedá ale mnoho snahy zjistit, že pravděpodobnost, že k penězům potřebným na její pořízení přišel čestně, se limitně blíží nule.

V roce 2011 představila italská automobilka Pagani svůj nový model Huayra. Souběžně s tím značka oznámila, že předchozí Zonda se ještě dočká několika zakázkových exemplářů, než se nad ní navždy zavře voda. Jakkoliv by ovšem Pagani momentálně již mělo chystat příchod nového vozu, neboť Huayra je tu s námi již opravdu dlouhou dobu, realita je o trochu jiná. Z továrny v městečku San Cesario sul Panaro, jenž leží jen pár kilometrů od Modeny, totiž i nadále vyjíždí zcela nové kusy modelu Zonda. Jakkoliv spojení „zcela nové“ je vlastně třeba dát do uvozovek.

Momentálně se totiž novou verzí Zonda AY pochlubil Shaohua „Michael“ Yin, který již vlastní opravdu nemalou sbírku supersportů. Do té přitom spadá hned několik Bugatti včetně limitované verze Divo, stejně jako vozy Ferrari či Lamborgihini. Kromě toho se ovšem čínský finančník pyšní také přinejmenším šesti dalšími Pagani, mezi něž patří Zonda F, Huyara BC či Huyara Roadster. Právě ty jsou klenotem jeho sbírky, která se v současné době rozrostla o purpurový kousek bez pevné střechy.

Provedení AY nicméně nepochází z letošního roku. Místo toho se jedná o přepracované Pagani Zonda F Roadster, jehož výroba skončila ve zmiňovaném roce 2012. I tak by ovšem supersport dokázal držet krok se současnou produkcí, neboť jeho 7,3litrový atmosférický dvanáctiválec produkoval v době svého vzniku 650 koní a 780 Nm točivého momentu, s nimiž zvládal stovku za 3,4 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost vrcholila na 350 km/h.

Yin nicméně nechal poladit, nově tak agregát produkuje 760 koní, stejně jako třeba zakázková Zonda Lewise Hamiltona. Té se ostatně barvou karoserie podobá, stejně jako vizáží. Dorazila totiž také černá kola či velké množství karbonových doplňků. Čím se však vůz od zbytku produkce liší, to jsou „mračítka“ na čelních světlech. Povšimnout si pak můžeme i poměrně komplikovaného zadního křídla, které v sobě mísí prvky z různých verzí Zondy.

S karoserií byl sladěn rovněž interiér, supersport tak můžeme Yinovi závidět. Stejně jako velmi dobré vztahy se šéfem a zakladatelem italské značky Horacio Paganim. Ty jsou ale ve výsledku poněkud překvapivé, bez ohledu na to, kolik si finančník aut objednal. Jeho reputace je totiž zatížena mnoha obviněními kvůli podvodům, zejména pak ze zneužití informací v obchodním styku při obchodování s akciemi na burze a dokonce i ze zpronevěry. Soudu se pak Yin sice již několik let vyhýbá, to však nemusí trvat věčně.

Lze samozřejmě zmínit, že obvinění a souzení nerovná se vině, nicméně veškeré důkazy, které mimo jiné shromáždila i FBI, docela jasně dokazují, že Yin se protiprávního jednání skutečně dopustil a soud už v dílčím, zatím nepravomocném rozhodnutí uznal, že svým nelegálním jednáním získal v jediné z několika kauz přes 50 milionů dolarů, tedy více jak miliardu korun. Svá auta tak nejspíše nakupuje za „špinavé peníze“, což dobré pocity z pohledu na samotné vozy poněkud devastuje.

Můžeme pak už jen dodat, že v Itálii se začíná blýskat na nové časy. Horacio Pagani totiž dosud fungoval zcela nezávisle, ovšem nově 30procent společnosti vlastní saudskoarabský investiční fond PIF. Za jakou sumu daný podíl pořídil, nebylo zveřejněno. Pagani, jenž ale nadále zůstává šéfem, však oznámil, že daná investice pomůže značce proniknout do vícero oblastní životního stylu. Překvapil tak možná ještě více než tím, že jako správný byznysmen nekouše do ruky, která jej krmí.

Pagani Zonda Aether taktéž patří do skupiny aut, které svou životní dráhu odstartovaly jako trochu jiný model, než prošly zásadní renovací, jenž z nich udělala výkonnější a exkluzivnější verzi. Nejnovější přírůstek do sbírky Shaohuy „Michaela“ Yina můžete vidět níže. Ilustrační foto: Pagani Automobili

Zdroje: Shaohua Yin@Instagram, L.A. Times, Casetext, Lexology,

Petr Prokopec