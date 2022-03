Finové zabavili 21 jachet jen proto, že by teoreticky mohly patřit bohatým Rusům před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lürssen, tiskové materiály

„Nejde o lodě, které by si mohli dovolit běžní občané,” to je v zásadě celý důvod, proč došlo k tomuto kroku. Už zjevně ani nemusíte být Rusové, aby proti vám úřady podnikly nějaké kroky, stačí už jen vlastnit něco, co se pro dobře situované Rusy stalo symbolem.

Teprve včera jsme se podivovali nad tím, jak je zacházeno s některými lidmi a věcmi jen proto, že jsou ruské. Vlastně více než to, stačí velmi vágní vazba, aby docházelo k legálně neospravedlnitelným krokům soukromých entit majícím základ pouze v odporu ke všemu ruskému. Přijde nám to vadné, odporující létům boje proti různým druhům předpojatosti, vše ale evidentně může zajít ještě dál. Teď už stačí žádná vazba na to, aby k něčemu takovému docházelo.

Informuje o tom finský deník Helsingin Sanomat, neboť právě ve Finsku se úřady rozhodly zabavit 21 jachet na zimu uskladněných v tamních docích bez sebemenší stopy naznačující, že mají byť jen ruského majitele, natož pak někoho z lidí, proti kterým je možné takto zakročit na základě uvalených sankcí. Jde o bezprecedentní krok založený výlučně na tom, že drahé jachty jsou něčím, co si bohatí Rusové rádi kupují. A že bohatí Rusové mohou být těmi, kteří jsou nějakým způsobem napojeni na Putinův režim.

„Nejsou to lodě, které by měli běžní občané,” řekl k věci pro agenturu Bloombegr Sami Rakshit, který šéfuje tamní celní správě. Očividně ani neskrývá jakoukoli jinou kauzalitu, celní správa netuší ani to, zda patří někomu z Rusů, logicky tedy ani nemůže zkoumat, jakému Rusovi patří a zda je možné proti němu takto zakročit. „Nepředpokládáme, že všechny zabavené jachty spadají pod sankce,” řekl dále Rakshit bez jakýchkoli skrupulí.

Mikko Pellikka, šéf firmy Yachtcare Finland, patří mezi ty, u kterých proběhla razie. V přístavu Loviisa byly zabaveny čtyři jachty v její správě. Ani on přitom nemá žádnou informaci o tom, že by kterákoli patřila některému z Rusů. Úřady jednaly bez jakéhokoli vodítka či konkrétního podezření: „Nedokážeme říci, kdo tyto jachty nakonec vlastní, oficiální dokumenty nezmiňují jména konkrétních osob. Jsou registrovány po celém světě,” řekl Pellikka.

Máme pocit, že tohle už překračuje i meze absurdity - co přijde příště? Začnou úřady zabavovat auta od Bentley, protože Rusové rádi kupují Bentley? Toto nemá nic společného s právním státem a v tomto konkrétním případě zřejmě hrají roli i dlouhodobě napjaté vztahy Ruska a Finska už od dob tzv. zimní války, kdy Rusko získalo po agresi nikoli nepodobné té současné asi desetinu území tehdejšího Finska. Touha mstít se za historické křivdy tak bude silnější než jinde, ostatně můžeme tyto tendence vidět i u nás či v Polsku. Ale takto? To je přece nesmysl, princip „nejdřív trestej, pak se ptej”, nepatří do svobodné společnosti.

Jsme zvědavi, co budou Finové říkat, až se zjistí, že některé ze zabavených jachet patří Švédům, Američanům, Čechům, komukoli. A nebo zjistí, že patří skutečně Rusům, ti ale nemají nic společného se současnými sankcemi.

Jachta Dilbar patří zcela nesporně ruskému podnikateli Ališeru Usmanovovi, který se zcela nesporně stal předmětem sankcí západních zemí. Byla tedy zabavena, nyní ale totéž stihlo 21 jachet ve Finsku, kde úřady netuší ani to, zda patří Rusům, natož pak jakým Rusům, nemají ani žádné konkrétní podezření. Vše je postaveno jen na tom, že „nejde o lodě, které by si mohli dovolit běžní občané”. Foto: Lürssen, tiskové materiály

Zdroje: Helsingin Sanomat, Bloomberg

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.