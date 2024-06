Fisker v posledním zoufalém pokusu o přežití zkouší prodat auta vlastním zaměstnancům za třetinu ceny, stojí jako Fabie před 8 hodinami | Petr Miler

Tohle už je skutečně zoufalé volání o pomoc, zvlášť s dovětkem, který e-mail adresovaný všem zaměstnancům společnosti provází. Kolik hodin může ještě trvat, než Fisker „2.0” kapituluje?

Za svůj život jsem byl svědkem úpadku několika firem z řad přímých odběratelů i vzdálenějších obchodních partnerů. Nikdy to není hezký proces, některé jsou ale bolestivější než jiné.

V tom lepším případě management společnosti včas sezná, že potenciál dalšího bezproblémového fungování firmy byl vyčerpán a řízeně „zabalí krám”. Může to znít poraženecky, ale často to bývá jediný rozumný postup - podmínky na trhu se mohou tisícem způsobů, nad kterými nemáte moc, změnit tak, že další úspěšné podnikání v témže oboru je prakticky nemožné. A odejít se ctí není prohra, zvlášť pokud se se všemi zvládnete včas vypořádat.

V tom horším případě se firmy do poslední chvíle snaží dokázat, že ani Titanic ke dnu jít nemusel. Na jednu stranu je sympatické bojovat, ale je skutečně k něčemu vést předem prohraný boj? Některé kroky v jeho rámci provedené budou nutně působit mimořádně zoufale, se ctí už nemáte šanci odejít a z firmy nezřídka zbude jen prázdná skořápka se zástupem věřitelů u jejích dveří. Vše nasvědčuje tomu, že přesně do této pozice se dostal Fisker.

Už nedávné informace o neschopnosti splácet ani malé krátkodobé úvěry nevěstily nic dobrého, nejnovější krok společnosti ale připomíná někdejší parodickou reklamu, ve které majitel továrny na cukrovinky říká: „Děti, kupte si moje bonbóny, nebo zkrachuju!” V tomto případě se totiž Fisker neschopný rozprodat dříve vyrobené kusy modelu Ocean ani za polovinu původních cen rozhodl nabídnout tyto vozy vlastním zákazníkům až za třetinu sumy běžně nutné na jejich pořízení.

Jeden z nich se o to podělil na Redditu a už samotná konstrukce zprávy je tragikomická. HR oddělení společnosti všem zbývajícím zaměstnancům píše, že si mohou koupit Ocean ve verzích One, Extreme a Ultra za 20 tisíc USD, přičemž tato auta ještě v březnu letošního roku až za 61 499 USD (to v případě verze extra). Aktuálně jsou tedy k dispozici až za méně jak třetinu původní sumy a i nominální suma potřebná ke koupi je velmi nízká - asi 450 tisíc Kč znamená dnes cenu jen trochu lepší než základní Fabie, přičemž s Oceanem Ultra dostanete bohatě vybavené, mnohasetkoňové velké SUV. Ani tak ale nepředpokládáme, že by se pro něj lidé hnali.

Hlavní důvod nakonec ukazuje i přímo firemní e-mail - společnost v něm sama říká, že i když dělá všechno možné i nemožné, aby zůstala nad vodou, nemůže do budoucna přislíbit jakoukoli poprodejní podporu. A jak bez ní budete provozovat moderní auto tohoto ražení? Není-li toto poslední zoufalý pokus o přežití, pak nevíme, co jím ještě může být...

„Nechcete Fisker Ocean v nejvyšší specifikaci za 450 tisíc korun?” ptá se přímo Fisker svých zaměstnanců. Působí to jako smutný poslední záchvěv. Foto: Fisker

