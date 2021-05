Fotbalista si na oslavu stého gólu koupil nové auto, jeho zaměstnavatel ho asi nepochválí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Za normálních okolností by to byla další zpráva o koupi zajímavého auta zajímavým člověkem, v tomto případě má ale poněkud pikantnější příchuť. Hráč týmu vlastněného majitelem Ferrari si totiž na oslavu koupil Lamborghini.

Shodou okolností včera jsme psali o třenicích, které způsobila medializovaná návštěva Ronalda u Ferrari kvůli převzetí nového auta. Mohlo by to být běžná marketingová akce, pokud by ovšem Ronaldo nekopal za Juventus, jehož ostatní hráči museli tou dobou trénovat po prohraném zápase na závěr vskutku mizerné sezóny. A slavného Portugalce továrnou neprovázel sám prezident klubu po boku nejvyššího šéfa konglomerátu ovládajícího jak Juve, tak Ferrari.

Ostatní ta byli naštvaní, že s Cristianem R. je zacházeno docela jinak než s nimi a jedním z takových mohl být Paulo Dybala. Argentinský útočník je též hráčem turínského velkoklubu a nedávno zaznamenal svůj stý gól vstřelený v jeho dresu. To je po 251 zápasech velká věc, nikomu z neevropských hráčů týmu se to nikdy nepovedlo, a tak se Dybala rozhodl vše oslavit způsobem, kterému velmi dobře rozumíme - koupí nového auta.

Jestli současně s tím chtěl ukázat vedení klubu svou nelibost nad výše zmíněným, udělal to velmi kulišácky. Jako zaměstnanec firmy patřící stejným lidem jako Ferrari totiž sáhl po voze historicky největšího rivala značky, Lamborghini. Zvolil model Aventador S Roadster, tedy 730koňový, dvanáctiválcový supersport se stovkou za 3 sekundy. Navíc ve vyzývavé žluté.

„Lambo musí být žluté,” říká Dybala rozhodně s tím, že ke značce tahle barva prosté patří. „S Aventadorem to byla láska na první pohled. Chtěl jsem ho už pár let, ale teď je čest a privilegium jedno mít,” dodává. A jeho slova není těžké chápat, tedy alespoň z našeho pohledu. Lidé z Juventusu na to mohou mít docela jiný názor.

I pokud by si auto normálně koupil, nemuseli by z toho mít jeho šéfové radost, však prezident Juventusu nese jméno zakladatele Fiatu, pozdějšího kupce Ferrari. Navíc se vzhledem k tomu, že se automobilka Lamborghini touto koupí chlubí ve svých tiskových materiálech, zdá, že tady došlo na nějakou marketingovou spolupráci. Z toho asi Andrea Agnelli vážně radost mít nebude.

Paulo Dybala chtěl Lambo, tak si koupil Lambo. Je ale otázkou, zda se se zlou nepotáže, když si peníze vydělává v klubu vlastněném stejnou firmou jako konkurenční Ferrari. Foto: Lamborghini

Zdroj: Lamborghini

Petr Miler