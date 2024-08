GM začal prodávat boty inspirované elektromobily. A vážně, jsou to úplně stejně předražené nesmysly včera | Petr Prokopec

/ Foto: Cadillac

Máte pocit, že když jste si koupili boty za pět nebo deset tisíc korun, máte na nohou něco opravdu drahého? Pak vás krok luxusní značky GM donutí zalapat po dechu, tady si neškrtnete ani s desetinásobkem.

Není tomu až tak dávno, co Elon Musk dokázal prodat prakticky vše, co mu přišlo pod ruku. Úspěch slavil se všemi svými společnosti, nad všemi nicméně čněla Tesla. Ta přišla na svět v roce 2003, ovšem již o pouhou dekádu a půl později dosáhla díky důvěře investorů na Wall Street vyšší hodnoty, než s jakou byly spojovány mnohé tradiční automobilky. Pro ně to byl jen další náznak toho, že elektromobilita je správným směrem a že musí Teslu nejen dohnat, ale s ohledem na své zkušenosti také předehnat.

Jak to dopadlo, víme dobře. Třeba takový koncern General Motors za letošní první pololetí prodal jen 38 355 aut s bateriovým pohonem, zatímco Tesla jich za stejné období měla na kontě 830 766. A jakkoli se jedná o 6,6procentní meziroční pokles, stále je to 22násobek toho, co pod křídly GM zvládlo několik značek. Ač tedy automobilka očekávala mnohé od platformy Ultium, zatím na trhu hraje ani ne druhé či třetí, ale až desáté housle. Špatná zpráva je to pro Cadillac, neboť tuto architekturu používá celé jeho portfolio.

Značka se tak nejspíš rozhodla, že když už nezvládá dohnat Teslu v případě elektromobilů, zkusí zabodovat podobně jako Musk, když za nemalé peníze lidem nabízel plamenomet či trenýrky. Do prodeje proto pouští limitovanou edici bot, které jsou inspirovány modely Celestiq, Lyriq, Optiq a Escalade IQ. Cadillac na nich přitom spolupracoval s designérem Dominicem Ciambromem a jeho týmem Surgeon, načež si společnou snahu cení na 5 tisíc dolarů neboli 113 tisíc korun za pár. Nic z řečeného není vtip.

Za tak vysokou cenou nestojí třeba integrovaný jaderný reaktor, který by majitelům vybitých aut posloužil pro dobíjení. Automobilka místo toho zmiňuje, že u bot byly použity ty samé kůže, jakými mohou být vyšňořeny interiéry zmíněných elektromobilů. Jejich jednotlivé designové elementy pak promluvily do jejich vzhledu, což se týká třeba i stejných ozdobných švů. Z našeho úhlu pohledu je ale něco takového patrné hlavně u páru, který odkazuje na Lyriq.

Čeho si nicméně nelze nevšimnout, to je zjevná nekvalita. Patrné je to hlavně u detailního pohledu na vrchní část bot, kde Cadillac a Surgeon neoslní ani sešitím a spasováním, ani materiálem. Což pochopitelně může být jen problém tohoto konkrétního páru, který byl použit na focení. Jenže pokud po někom požadujete 113 tisíc korun, měli byste se již při prezentaci nadmíru snažit a nenechat prostor nejmenším pochybnostem.

Že pak na něco takového dochází zrovna ve chvíli, kdy Cadillac povolává do servisů 21 tisíc kusů zmíněného SUV Lyriq kvůli problémům s brzdami, je sice náhodou, zároveň však může u mnohých zacementovat názor, že stejně humpolácky jako značka přistupuje ke svým vozům, přistupuje i k obuvi. Nakonec tak možná ještě bude problém prodat ohlášených 20 párů, kdy vždy pět odkazuje na jeden ze zmíněných elektromobilů.

Tak to jsou ony, boty za 113 tisíc korun. Jejich vzhled byl inspirován elektromobily Celestiq, Lyriq, Optiq a Escalade IQ, přičemž použita u nich byla i stejná kůže. Ovšem zrovna detailní pohled na ni a sešití jednotlivých materiálů na působivou kvalitu zrovna neodkazuje. Foto: Cadillac

Zdroj: Cadillac

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.