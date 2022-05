Richard Hammond ukázal své začátky v televizi ještě před Top Gearem, teď lituje chyby včera | Petr Prokopec

/ Foto: Amazon Prime Video

Dnes světová televizní superstar byla před 25 léty začínajícím „frocem”, který zasněně koukal na sporťák o Morganu. Dnes je jedním z jeho aut, před čtvrtstoletím o něm ale vyprávěl věci, které nemají oporu v realitě.

Richarda Hammonda máme všichni spojeného s motoristickými pořady Top Gear a The Grand Tour. Jeho počátky nicméně sahají hlouběji do minulosti a nebyly až tak hvězdné. A dokonce nebyly ani spojené se světem aut, jakkoli jeho prarodiče se v branži pohybovali. Po studiu totiž začal pracovat pro regionální radiové stanice. V jedné z nich se potkal i s automobilovým novinářem Zoggem Zieglarem, se kterým se nakonec spřátelili. Právě ten jej poté dotlačil k tomu, aby Richard vyměnil mikrofon za kameru a především za volant.

Hammondovy automobilové počátky jsou spojeny s televizním kanálem Granada, kde moderoval pořad Men & Motors. Právě některé jeho segmenty se nyní rozhodl ukázat na kanálu Drive Tribe na Youtube a zhodnotit svou někdejší práci. Hned u první recenze nicméně Richard má touhu své mladší já zaškrtit, neboť se dopustil kardinálního omylu. Dnes toho lituje, na druhou stranu nešlo o prvního novináře, který poněkud špatně interpretoval informace týkající se značky Morgan a jejího využívání dřeva.

Reálně totiž malosériová manufaktura neužívá dřevo na šasí, místo toho je z něj vytvořen rám nesoucí karoserii. To pochopitelně Richard nyní musí vědět takříkajíc z první ruky, neboť aktuálně patří mezi majitele Morganu. Společně se zkušenostmi se totiž rozrostl i jeho majetek, načež již nemusí zažívat těžkosti z počátku kariéry. Tehdy totiž ani neměl vlastní auto. A aby mohl dorazit za kameramanem a zhodnotit třeba Mini Cooper, musel si odvoz na místo a zpět vypůjčit.

Co ovšem Richarda zarazí daleko více, to je jeho oblečení, stejně jako mnohé výrazy. Není to nicméně až tak překvapivé, stačí si jen uvědomit, jak se tváří kdokoliv při pohledu na rodinné fotoalbum, jež odhalí módní trendy z 80. či 90. let. Ve výsledku je na tom tedy Hammond vlastně ještě dobře, neboť na počátku své kariéry nosil vlasy ostříhané nakrátko. Pokud by ovšem zavzpomínal na „háro“ z Top Gearu, zřejmě by se smál či trpěl daleko více.

My už pak jen dodáme, že pořad Men & Motors nenakopnul pouze Hammondovu kariéru. Objevil se v něm i Sasha Baron Cohen známý jako Borat či Ali G, stejně jako třeba modelky Kelly Brook a Katie Price. Na televizních obrazovkách pak byl vysílán do roku 2010, než o dvě léta později zamířil na YouTube. Loni pak došlo k jeho znovuzrození, nicméně nové či archivní pořady jsou již k dispozici pouze online.

Hammonda si dnes již člověk prakticky nedokáže představit bez Jeremyho Clarksona a Jamese Maye. Jeho televizní počátky nicméně byly o poznání méně hvězdné. Ilustrační foto: Amazon Prime Video

Zdroj: DriveTribe@YouTube

