Hertz dál pod cenou rozprodává svou nechtěnou elektrickou flotilu, poslední oběti nenajely ani 15 tisíc km

Je to další pokračování fascinujícího, vskutku dramatického obratu. Od malování reality narůžovo se Hertz během pár měsíců vrátil k tvrdému realismu a zbavuje se všeho, co ho akorát stojí peníze a nepřináší mu žádný prospěch.

Snad nejslavnější autopůjčovna světa před pár léty slepě vsadila prakticky všechno na elektrická auta. A bylo to úplně stejně nesmyslné, hloupé a ekonomicky neudržitelné jako v případě výrobců, kteří udělali prakticky to samé.

Psali jsme o tom mnohokrát a detailně jsme rozebírali i pozadí celé eskapády. To jen ukazuje, jak mylné jsou představy „normálních lidí” o tom, že podobné firmy musejí činit podobné kroky po velmi zralé úvaze, na základě nespočtu průzkumů trhu, analýzách uživatelských vzorců, hromady marketingových dat...

Houby s octem, byla to totální střelba od boku na základě doslova ničeho, dokonce navzdory mohutnému odporu středního managementu, který viděl, jak nevhodné podobné vozy jsou jak z hlediska potřeb zákazníků firmy, tak z hlediska reálných možností jejích poboček. Zpětným pohledem je dokonale fascinující, jak tehdejší generální ředitel Hertzu Stephen Scherr ještě v září roku 2022 v rozhovoru Yahoo Finance prostě a jednoduše lhal o tom, že elektromobily zaznamenaly u zákazníků obrovský úspěch a existuje po nich vysoká poptávka.

Nebyla to pravda ani v nejmenším a z následků této slepé, dogmatické sázky se Hertz finančně vylízává dodnes. Původně chtěl mít ve flotile téměř jen elektrická auta, dnes v ní chce mít prakticky cokoli, akorát ne ta. Jen v poslední době rozjel další kolo výprodeje Tesel a posléze přidal dalších 10 tisíc elektrických aut vícero typů, neboť to je jediná možná náplast na desetimiliardové kvartální ztráty. Byl to konec příběhu? Ani ne, Hertz dál míří stejným směrem a nejnověji rozjel další kolo výprodeje své nechtěné elektrické flotily.

Ve středu zájmu se tentokrát ocitla auta, o jejichž přítomnosti v nabídce firmy jste možná ani neměli tušení. Jde o elektrické verze pick-upu Chevrolet Silverado, který je sám o sobě nechtěným zbožím. A světe div se, ani půjčovat si jej lidé nechtějí. Zájem o něj musí být ještě násobně tristnější než o Tesly, Polestary nebo Chevrolety Bolt, protože ty bývají prodávané aspoň s nějakými nájezdy. Silverada EV v prodeji nemají najeto ani 10 tisíc mil, kolikrát jde i o nájezdy okolo 6 tisíc mil, bavíme se tedy o vozech, které si na silnici užily nějakých 10 až 15 tisíc km. Přesto jdou do světa.

Rozprodeje si všimli lidé z Inside EVs, kteří to pochopitelně vidí jako šanci, jak se levněji dostat k tomuto vozu. Pro soukromé zákazníky je dnes Silverado EV k dispozici jen ve vrcholném provedení RST za ceny okolo 100 000 USD (2,25 milionu Kč), odpadlíky z Hertzu jsou ale spíš užitkové verze 3WT, které jsou běžně nabízené pouze firemní klientele. Z flotily půjčovny jsou k dispozici téměř nejeté za ceny okolo 63 000 USD (asi 1,4 milionu Kč), což může znít lákavě, ale jen ve srovnání s onou jedinou alternativou na trhu nových aut. Jinak je elektrický pick-up pořád stejně nesmyslným zbožím.

Hertz se podle oficiálního vyjádření aut zbavuje, aby přizpůsobil charakter svého vozového parku poptávce, to bychom i vytušili. Aut jsou zatím k dispozici jen desítky, tohle je zjevně okrajové zboží, i to ale nakonec ukazuje, jak moc jsou tyto vozy v půjčovně nechtěné - má jich pár, přesto je prodává skoro nejeté, protože na půjčování nedávají žádný smysl. Šlo si to domyslet, šlo se zeptat zákazníků, stačilo naslouchat těm, kteří jsou se zákazníky v kontaktu... Nic z toho vedení vedení firmy neudělalo a prostě rozhodlo o tom, že nabídku takovými vozy zaplaví stůj co stůj. Následky stále sčítá.

V případě nabízených Silverad platí, že jde vždy o bíle lakované stroje, které by už vzhledem ke své historii nemusely být takovými křápy, jakými bývají vyřazené Tesly a spol., ani tak bychom po nich ale nesáhli. Jde pořád o příliš drahý žert, který bude na ceně dál jen mohutně ztrácet v souladu s tím, že si ho téměř nikdo nevyžádal ani na trhu nových aut. Také tam management firem postupoval podobně „uváženě” jako kdysi vedení Hertzu, s obdobnými následky.

Hit je ho mít? Pro Hertz bude spíš hit ho nemít, Chevroletu Silverado EV se zbavuje stejně jako jiných elektrických modelů, aniž by s ním zaznamenal jakkoli větší obchodní úspěch. Foto: Chevrolet

