Hrdina najel s ceněným sporťákem za desítky milionů víc než ostatní majitelé dohromady, teď ho zkouší prodat před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Podobná auta naprostá většina majitelů zavírá do garáží. A pokud s nimi vůbec něco najedou, jde o pár tisíc kilometrů za několik let. Majitel tohoto exempláře jej ale používal denně, třebaže jen za hezkého počasí. Na to špatné měl stejné auto předchozí generace.

V roce 2015 představil Ford druhou generaci supersportovního modelu GT. Automobilka zároveň oznámila, že prodej bude značně limitován. Zákazníky se pak měli stát zejména lidé, kteří jsou jejími skutečnými fanoušky a kteří ve voze opravdu budou jezdit. Jak se ale záhy ukázalo, spíše než o cokoli jiného šlo o nedůstojnou šaškárnu.

Zatímco nadšenci byli odmítáni, celebritám a manažerům Fordu objednané exempláře dorazily v prioritním pořadí. To se nicméně Fordu příliš nevyplatilo, neboť majiteli se stali hlavně lidé spekulující na růst hodnoty, kterého se dočkali. Ačkoli se tento vůz jako nový prodával za sumy okolo půl milionu dolarů, v aukcích nejeté exempláře mění majitele za více než 1 milion. To znamená desítky milionů korun.

Jako obvykle ale nelze všechny majitele házet do jednoho pytle. Najdou se zjevně i hrdinové, kteří za volant GT usedají pomalu na denní bázi. Jeden z nich se nyní svůj exemplář rozhodl prodat, čímž odhalil i jeho nájezd. Ten za pět let, neboť nabízený kousek pochází z roku 2017, narostl na nemalých 50 tisíc mil (80 450 km). S nadsázkou řečeno tak tento majitel najel s autem víc než všichni ostatní dohromady, jistě ale před sebou máme daleko nejojetější GT, které jsme kdy viděli. A dost možná nejvíce ojetý kus vůbec, třebaže byl používaný pouze za hezkého počasí. V tom špatném jezdil s GT první generace.

Právě každodenní provoz vedl vlastníka k několika viditelným úpravám, které někteří nechápou. Alcantarou potažený volant se totiž dočkal na pozici 10 a 2 pásky z jelenice, která je kolem věnce omotána. Nikoliv však kvůli nadměrnému opotřebení původního potahu - ten však majiteli nevyhovoval, neboť se mu z něj příliš potily ruce. Instalace jelenice ale vše vyřešila, dekorační polepy ve spodní části dveří pak nejsou symbolem zastydlé puberty, nýbrž ochranným prvkem odhalených karbonových vláken.

Zapotřebí je také zmínit, že v sedácích nejsou díry kvůli únavě materiálu či potrhanému čalounění. Místo toho jde o úchyty šestibodových pásů, které však majitel příliš nevyužil. Na závodních okruzích totiž dle svých slov za oněch pět let strávil jen necelé dvě hodiny. Přiznává však, že na ranveji Mojave Spaceport vůz rozjel až na 203,6 mil v hodině (327,6 km/h). Dostal se tak pomalu až na udávanou nejvyšší rychlost, která činí 348 km/h. Z nuly na stovku přitom GT zvládá zrychlit za zhruba 3 sekundy.

Vůz byl pravidelně servisován, vyměněné má dokonce i některé díly. Mezi ně patří aktivní zadní křídlo, za čímž nejspíše stojí drobná havárie, ke které došlo v červenci 2017, tedy krátce po koupi. Majitel nechal rovněž na čelní partie instalovat ochrannou fólii, stejně jako na čelní okno. Společně s vozem pak dává k dobru nabíječku lithiové baterie, stejně jako některé další náhradní díly.

Aukce společnosti Bring A Trailer končí za týden, přičemž cena vozu se už v jejím dosavadním průběhu vyšplhala na 496 tisíc dolarů (cca 12,7 milionu Kč). To je v podstatě stejná suma, na níž majitele vůz přišel jako nový, takže 5 let pravidelného ježdění jej nestálo skoro ani korunu. A dá se čekat, že na něm ještě vydělá. I takto se dá na věc dívat, jakkoli za nejetý exemplář by mohl dostat klidně o 10 milionů víc.

S tímto Fordem GT jeho majitel za pět let najel už přes 80 tisíc kilometrů. Používal jej za hezkého počasí, zatímco na to špatné měl GT první generace, teď auto prodá nejméně za 12,7 milionu. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: Bring A Trailer

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.