Hvězda Top Gearu rozkryla drzé praktiky influencerů, umí jednat nehorázným způsobem před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Litchfield Motors

Máte pocit, že když někdo něco chválí na Instagramu, dělá to proto, že se mu ta či ona věc líbí? Nebo že ji dostal zdarma či k ní nanejvýš nějaké všimné? Možná, ale možná si drze řekl o statisíce za „privilegium”, že se produktem firmy bude zabývat.

Praní špinavého prádla na veřejnosti nemusí být každému pochuti, není ale těžké pochopit, proč dále zmíněné jednání zvedlo Chrise Harrise ze židle takovým způsobem, že s ní musel ven. Britský novinář a dnes hlavní hvězda Top Gearu na sociálních sítích uvedl, že jeho kamarád Iain Litchfield, stojící za tuningovou firmou Litchfield Motors, dostal nabídku na spolupráci od nejmenovaného influencera. Tedy člověka, který má nebo alespoň má mít vliv na rozhodovaní lidí, kteří jej sledují.

Na tom by nebylo nic až tak mimořádného, ve světě sociálních sítí jsou spolupráce mezi různými firmami a podobnými osobami běžnou věcí. Zajímavé na tom je, že se Harris právě díky Iainu Litchfieldovi dozvěděl, jak tento svět funguje v místech, kam oko běžného sledujícího (nebo followera, když už jsme u těch anglicismů) nedohlédne.

Onen influencer totiž po Litchfieldovi požadoval, aby mu firma poskytla zdarma její podvozek FOC v hodnotě 2 904 liber (cca 85 tisíc Kč), kterým by vylepšil svůj Yaris GR. Ten by pak prezentovat před svými příznivci, po Litchfieldu ale nepožadoval pouze ony komponenty, nýbrž i sumu 25 000 GBP (cca 733 tisíc Kč) za „privilegium” (to je doslovná citace) firmy, že se dotyčný bude obtěžovat si její podvozek na auto vůbec namontovat. A navíc procenta z budoucích prodejů.

To je dle Harrise „ostudné“ a docela dobře tomu rozumíme. Harris se proti podobným influencerům dlouhodobě vymezuje, neboť tito lidé se na jednu stranu často tváří, že jsou jedněmi z nás, že nám budou popisovat věci, jak ve skutečnosti jsou a vymezují se tak vůči tradičním médiím, která jsou podle nich koupená reklamou. To někdy nepochybně bývá pravda, ale pokud má výsledkem, že se sami nechávají kupovat, a to ještě k tomu takto skrytě, kam jsme si pomohli?

Harris ze slušnosti dále uvedl, že jméno dotyčného zná, ale nebude jej prozrazovat. Tím ovšem zanechal prostor pro spekulace, do kterých se mnozí s gustem pustili na Twitteru. Prakticky ihned po zveřejnění zprávy se začalo zmiňovat jméno Tima Burtona, známého spíše pod přezdívkou Shmee150. Jeho manažer Marc Rutten nicméně tyto zvěsti ihned utnul s tím, že on ani jeho tým by nic takového neprovedl. „Co ovšem provedl James, to je pošpinění naší komunity. Nejprve ukradl myšlenku našeho úspěšného projektu Red RS a poté, co viděl projekt našeho Yarisu, se rozhodl Litchfield žádat o takové peníze,“ řekl dále Rutten.

Míč tím byl přehozen na jiné hřiště, přičemž jakkoliv ani Rutten nezmínil, o koho přesně jde, internet záhy poukázal na Jamese Williama Walkera známého jako Mr. JWW. Ten si Yaris GR koupil též a vzhledem k dalším spojitostem bylo rázem jasné, že to je on, o kom se mluví.

Sám Walker se později pokusil věc zahrát do outu dlouhým příspěvkem na Instagramu, ve kterém uvedl, že s firmou Litchfield nikdy nevstoupil do přímého kontaktu a vše se pokusil svést na své zástupce, kteří takový požadavek očividně vznesli. Těžko říci, do jaké míry je to pravda a do jaké alibismus, faktem nicméně je, že jde o jeho odpovědnost.

Označit podobné jednání za drzé a nehorázné není nemístné a chápeme, že Litchfielda i Harrise zaskočilo. Že svět internetových influencerů není tak čestný, jak se někdy tváří, je jasné každému, kdo má všech pět pohromadě. Ale chtít skoro milion korun ve zboží zdarma a v hotovosti a k tomu provizi z prodejů za „privilegium”, že se produktem bude zabývat Mr. JWW? Sami hledíme s otevřenými ústy.

Walker nyní uvádí, že již pozval dotčené do svého podcastu, aby se celá situace vyjasnila, nepředpokládáme ale, že by Harris pozvání přijal, je z jiného světa. Postup Mr. JWW považujeme za zvrácený a pokud máte pocit, že firma Litchfield prostě dostala nabídku, kterou mohla odmítnout, nesouhlasíme - nešlo o reklamu, šlo o skryté ovlivňování sdělení, která se tváří jako nezávislá. A to se prostě nedělá. Pokud my někomu nabízíme reklamní spolupráci, vždy na rovinu říkáme, že koupě jakéhokoli prostoru jasně označeného jako reklamní nemůže mít žádný vliv na obsah našich článků, to jsou dva jiné světy. Jejich neoddělování ruinuje žurnalistiku. A prezentace čehokoli na sociálních sítích nakonec není nic jiného než její moderní formou, proto je i Harris tak ostře proti.

V centru veškerého dění, které rozpoutal Chris Harris v reakci na jednání Mr. JWW, stojí podvozek Litchfieldu určený pro Toyotu Yaris GR. Kit umožňuje pětadvacet individuálních nastavení. Foto: Litchfield Motors

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec