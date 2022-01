Hvězda Top Gearu strhala moderní SUV, domácí vrchol považuje za čínskou kopii, elektromobily za nesmysl před 5 hodinami | Petr Prokopec

Žádné servítky si ani na vrcholu své kariéry v roli guru britského Top Gearu nebere Chris Harris. SUV nikdy moc nemusel a ani teď je neadoruje, minimálně jeden takový vůz ale známý novinář doporučuje, a to s dieselem.

SUV za sebou mají další rekordní rok, v loňském roce se jich totiž prodalo přes 35 milionů kusů. Ve srovnání s předchozím období jde o 10procentní nárůst, díky němuž na tuto obchodní třídu připadl již 45procentní globální tržní podíl. Největší zájem o vozy s vyšší stavbou karoserie přitom měli Číňané, na které připadá 11,2 milionu registrací. Američané jsou pak až na druhém místě s 8,6 miliony prodaných kusů a Evropané až na třetí pozici se 7,3 miliony. Převážná většina všech, konkrétně 98 procent, přitom spoléhá na spalovací motor, v důsledku čehož vzrostly emise CO2 za loňský rok o 120 milionů tun.

Na SUV je tedy těžké mít dvakrát pozitivní názor, přičemž jedním z jejich největších odpůrců je Chris Harris. Známý novinář a dnes nejrespektovanější moderátor Top Gearu již dlouhodobě poukazuje na fakt, že daleko lépe se lidem bude žít s kombíky. Nicméně zrovna tato karosářská verze začíná pozvolna vymírat, stejně jako se již na výsluní nehřejí MPV. V obou případech zákazníci utekli právě k SUV, jenž ve chvílích, kdy je pohání spalovací jednotka, řada lidí považuje za absolutní nesmysly škodící planetě. I přesto ale, jak jsme zmínili výše, jejich prodeje soustavně rostou.

V tomto ohledu Harris kritikou častuje hlavně elektrické novinky, jako je Ford F-150 Lightning, Rivian R1 či GMC Hummer EV. Daná trojice totiž dle něj „je příliš velká a příliš těžká a způsobují příliš mnoho tření svými pneumatikami. Energie, která je pohání, ovšem někde musí být vyrobena. A je jí potřeba dvakrát více. Proto si myslím, že jsou příšerné“. S tím souhlasí i další moderátorů Top Gearu, Jack Rix, který podotýká, že hmotnost Hummeru dosahuje takřka čtyř tun. Již z logiky věci proto takové monstrum ani nemůže být ekologické. Ale protože ho pohání elektromotory, pro řadu lidí ekologický je.

Nejde nicméně jen o elektrická SUV, Harris se negativně staví i k těm spalovacím. BMW X6 totiž považuje za „neštovice seslané na lidstvo“. Při spatření takového Cayenne by se pak Ferdinand Porsche „obrátil v hrobě“. A Rolls-Royce Cullinan je dle něj „čínská kopie toho, jak by mohlo vypadat SUV od Rolls-Royce“. To pro britskou značku pochopitelně není zrovna dobrá vizitka, jakkoli chlubit se daným hodnocením nebudou ani němečtí výrobci.

Přesto všechno se nicméně najdou vozy, vůči nimž je Harris shovívaný. Ve všech případech jde nicméně o skutečné off-roady, které mimo silnici excelují. V důsledku toho tedy nejde jen o auta, která se svezla na módní vlně, ovšem jejichž jediným přispěním k chodu tohoto světa je kromě vyšší ziskové marže pouze ona vyšší produkce emisí. Pokud tedy nechcete v Chrisových očích vypadat špatně, pořiďte si Ford Bronco, Jeep Wrangler nebo Mercedes třídy G, a to v dieselu.

Elektrický Hummer je podle Chrise Harrise nesmysl, Rolls-Royce Cullinan pak vypadá jako čínská napodobenina takového vozu. Foto: General Motors/Rolls-Royce



Modely jako Ford Bronco či Mercedes-Benz třídy G ale slavný moderátor považuje za schopné a pro své využití smysluplné. Foto: Ford/Mercedes-Benz

Zdroj: Top Gear@YouTube

