Hyundai ukázalo vlastně smutnou budoucnost aut. Vykoupilo vůz s 1 milionem km, nechalo ho dát dokupy a vrátilo ho do oběhu dnes | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Nad historií auta a jeho stavem lze jen žasnout, znovu potvrzuje, že omezená životnost Hyundai je věcí minulosti. Ale vážně chceme dokola jezdit v tom samém voze jen proto, že něco skutečně lepšího bylo fakticky zakázáno vymýšlet?

Máme obecně rádi věci, které vydrží. Něco takového je tím nejekonomičtějším a obvykle i nejekologičtějším řešením, neboť to pro stejný užitek nemusíte vyrábět znovu a znovu. Smutné je, že když si nějakou věc kupujete, její dlouhodobou životnost obvykle nepoznáte. A nemluvím teď primárně o autech - používám třeba oblečení, které je klidně 10 až 20 let staré, a přesto je pořád fit. Jiné srovnatelné věci jsem musel za stejnou dobu mnohokrát vyměnit, i když mi nepřinesly žádný užitek navíc a nelze je označit ani za takové, které podléhají módě či jakékoli jiné evoluci. Pořízení kterých z nich bylo přínosnější pro mě i všechny okolo krom jejich výrobců? To jistě nemusím říkat.

S auty to bývá složitější, neboť náklady na jeho provoz v jakémkoli smyslu nepředstavují zdaleka jen náklady spojené s jeho pořízením. A je tu podstatný faktor v podobě evoluce, která ovlivňuje v zásadě vše, čím auto je. Přesto máme tendenci tvrdit, že moderní auta z posledních řekněme dvou dekád jsou v tolika ohledech tak na výši, že nejefektivnější je jezdit nimi dál a dál. Evoluce dosáhla takové úrovně, že podstatné posuny vpřed jsou složitější (ale jistě ne nemožné), navíc se o ně pod tlakem okolností málokdo snaží. A prakticky ze stejných důvodů se auta v některých ohledech stávají horšími, než byla.

Můžeme si sice stokrát říci, že třeba spalovací motory jsou dnes udělané tak, aby fungovaly efektivněji, jsou o něco čistší, auta trpí menšími odpory všeho druhu, což má na jejich celkovou efektivitu pozitivní vliv atp. Ale skutečně to přebije fakt, že jsou fyzicky o desítky procent větší a ještě v podstatnější míře těžší? Sjeďte si s nějakými auty z přelomu milénia, která mají klidně velké motory typu třílitrové šestiválce, zacházejte s nimi adekvátně jejich zaměření a zjistíte, že berou podstatně méně paliva než jejich dnešní nástupci. Protože jsou malá, lehká a ony velké atmosférické motory jsou při vyšší zátěži relativně velmi efektivní. A když zjistíte, ze to nejsou žádné pojízdné rakve, nejsou ani nekomfortní, nenutí vás je za něco měnit, popř. je „vyhazovat do koše”.

Jsme tedy všemi deseti proto, aby se starší auta dál udržovala při životě, neboť si to jednak zaslouží a jednak skutečně už jen dílčí pokroky ve smyslu eliminace přímo škodlivých emisí apod. stěží vyváží negativní efekt spojený s tím, když takové auto zničíte a necháte si vyrobit nové. Přesto máme vždy trochu rozpačité pocity, když vidíme, že se vydáváme cestou udržování starých aut při životě ad infinitum nikoli přirozeně a s radostí, ale protože nám nic jiného nezbývá.

Důvodů je víc, ale nová auta jsou podstatně dražší, stále více se vzdalují představám zákazníků a sázejí na techniku vynucenou regulacemi, která lidem nepřináší reálný přínos, tím méně ne vyšší hodnotu za peníze. Mnohokrát o tom mluvil třeba profesor Indra: „Zbožná přání politiků nejsou udržitelná. Už jen proto, že zákazníci je nebudou následovat. Pokud bude spalovací motory skutečně zakážou, lidé si předem koupí auto a budou s ním jezdit 10, 20 let,” říká mimo jiné. A to příběh mění - jednou věcí je nechat si nějaký starší vůz pro radost, neničit jej, nezahazovat, neprodávat a občas používat, jinou věcí je udržovat takový vůz v provozu jako jediné řešení mobility coby z nouze ctnost.

Proto si říkáme, že to, co nyní provedlo Hyundai s jednou Elantrou z roku 2008 je vlastně smutné, i když je to jinak hezké. Automobilka si všimla, že její zákazník, jistý pan Jocelyn Roy z Kanady, si koupil právě tento vůz na rozvoz zboží, když stál sotva pořádně jetý (asi 30 tisíc km) po třech letech služby u oficiálního dealera. Do roku 2020 s ním pak dělal svou práci, najížděl v průměru 107 tisíc km rok co rok, až s ním dosáhl mety 1 milionu najetých km. Auto se pak objevilo v televizní show Roulez au Suivant (Přejděte na další) jako ukázka toho, co moderní Hyundai vydrží.

A vydržet musí, protože to není zdaleka první případ, kdy Hyundai odolává extrémním nájezdům s hlavou vzhůru. I tento kousek prý zvládl onen milion kilometrů s velkým nadhledem, i když panovaly obavy, v jaké bude po takovém zápřahu kondici. Potud všechna čest. Stejný způsobem lze hovořit o tom, že automobilka díky pořadu existenci auta zaznamenala, od zákazníka jej vykoupila a rozjela s ním zřetelně marketingový projekt, kdy se vůz dostal zpět do rukou autorů zmíněné show, kteří jej ve spolupráci s Hyundai dali zase dokupy s pomocí asi stovky nových dílů, které zahrnují i doplňky od sportovní divize N.

Vůz musel dostat i nový tachometr, protože ten starý víc jak milion km neukázal. A dostal také nový motor, ač prý nemusel - jen si automobilka chtěla ten „milionový” sama nechat na další analýzy jeho stavu, to se dá pochopit. Elantře byl takto vrácen lesk a z diváků pořadu byl vylosován jeden, který vůz dostal darem a může jej dál používat jako kterýkoli jiný. S ohledem na rozsah renovace (některé viditelné, elektronické i mechanické díly) se dá čekat, že mu bude sloužit ještě dlouho.

Je to hezké? Jistě, už vzhledem k zkraje zmíněnému ano. Ale současně je to prostě smutné, pokud něco takového budeme muset začít dělat, protože nám nic jiného nezbude. Udělat to dobrovolně z lásky k autu je jedna věc, udělat to jako cnost z nouze je věc jiná.

Zůstáváme přesvědčeni, že celému automobilovému světa by měla být znovu uvolněna křídla, aby byl opět schopen generovat stále lepší, a přesto stále dostupná auta šitá na míru skutečným potřebám zákazníků, abychom si po X letech vlastnictví toho kterého vozu mohli koupit něco nového a lepšího za rozumné peníze. A buď nepřemýšleli o tom, zda se nezbavujeme něčeho pořád dost dobrého, nebo se toho ani zbavovat nemohli, protože nové náhrady budou mimo naše rozpočtové možnosti, popř. svým pojetím vůbec nebudou schopné zastat roli, kterou by auto právě pro nás zastávat mohlo. Svět bohužel míří k druhé alternativě, proto ty rozpaky...

Hyundai vykoupilo od zákazníka auto, se kterým najel milion kilometrů, s pomocí televizní show ho dalo dohromady a vrátilo jej do oběhu. Je to pěkné, sympatické, ale jako dobrovolná akce z nadšení pro věc. Bohužel současně to maluje, co možná bude muset podstatná část majitelů současných aut dělat, aby vůbec zůstali mobilní. Foto: Hyundai

Zdroje: Hyundai, Autojoubert@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.