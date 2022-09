Hyundai už nejsou, co bývala, takto vypadá moderní auto značky po skoro 400 tisících km před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autohaus Hodeib, publikováno se souhlasem

Člověk nemusí být zase tak velký pamětník, aby dobře věděl, jak vypadala Hyundai po ujetí klidně jen vysokých desítek tisíc kilometrů, natož pak stovek. Tuto image si v myslích mnohých drží dodnes, a i proto je k vysokým nájezdům málokdo používá. Ale co když to někdo přece jen udělá?

Jsou značky aut, se kterými lidé najíždějí velké porce kilometrů docela často a pak jsou takové, se kterými to nedělají skoro vůbec. Můžeme se ptát, proč to tak je a dojít třeba k závěru, že v Mercedesech jezdí fandové dálnic, zatímco třeba do Fiatů sedají spíše milovníci měst a okresek. Může to být část reality, celá pravda bude ale nejspíše jiná - některé vozy zkrátka nájezdům velkých porcí km odolávají lépe než jiné a podle toho s nimi lidé jezdí. Ukazovali jsme vám už několik statistik a na čelných pozicích se v nich objevovala do značné míry jedna a ta samá auta, pořád dokola.

Jiná tam naopak vidět nejsou vůbec a nejde zdaleka jen o Fiaty. Není běžné nacházet mezi podobnými kilometrovými králi ani francouzské či korejské vozy, vlastně jde téměř vždy jen o Němce, Japonce a Švédy. Když narazíte na nějaké hodně ojeté auto od ostatních výrobců, je to kapka v moři a kolikrát velmi mizerně vypadající. A přesně to byl dlouho i případ Hyundai, však jsme vám kdysi ukazovali Sonatu z přelomu milénia s 554 tisíci km. Byla doslova na kaši, i když o ní prodávající pěl oslavné písně.

Osobně pamatuji, jak můj otec krátce po revoluci dostal služební Hyundai Pony. Byla to pro firmu tehdy hlavně výhodná koupě, přesto šlo tehdy o pýchu svého druhu, zahraniční auto neměl skoro nikdo. Auta dostali obchodníci, rozjeli se s nimi po republice a za méně než 100 tisíc km byla všechna zdevastovaná tak moc, že musela do jednoho pryč. Firma pak pro jistotu přešla k vozům jiné značky. Tohle už je ale dávnověk a ani jakýsi předěl ve smyslu odolnosti a trvanlivosti Hyundai nepřišel zrovna včera.

Zlom alespoň v mých očích představovala první generace modelu i30. Dnes vypadá od pohledu všelijak, když ale přišla na trh, prakticky všichni byli překvapeni tím, jak velký pocitový posun vpřed oproti předchozím kompaktním modelům značky představuje. Další modely se snažily kráčet stejným směrem a zjevně nepolevily, máme-li soudit podle auta na fotkách níže. Je to Tucson z roku 2017, takže moderní model značky starý teprve pět let, přesto jezdil jako málokteré Hyundai před ním.

Dnes má totiž na tachometru skoro bláznivých 382 tisíc km a je jedním z nejvíce ojetých Hyundai, která se dají koupit. Jezdit skoro 80 tisíc kilometrů za rok je opravdu hodně, zmíněné Pony by to pořádně nevydrželo ani celý rok, předposlední generace Tucsonu je ale zjevně z jiného těsta. Stav tohoto vozu je navzdory vysoké kilometráži skoro prvotřídní.

Nevidíme žádné zvláštní opotřebení, vlastně nevidíme skoro žádné opotřebení. Zvenčí auto vypadá prakticky netknutě a uvnitř je patrných jen pár škrábanců. Ani sedačky nejsou prosezené, ani volant není „vyleštěný”, ani tlačítka nejsou sedřená. Pochopitelně, hodně udělá zacházení majitele, ale nečekáme zase tak odlišný přístup, však kdo se nějak zvlášť mazlí s autem, se kterým jezdí stovky kilometrů každý všední den?

Klíčem k realitě bude spíše fakt, že Hyundai už dnes nejsou, co bývala. Už naše někdejší testy pozdějších modelů jako i30 CRDi druhé generace či ještě novější i40 CW z přelomu první a druhé dekády nového milénia ukázaly, že z uživatelského pohledu jde o velmi konkurenceschopná auta, jejich schopnost odolávat statisícům najetých km lépe než dříve ale v týdenním testu pochopitelně neověříme. To ověřil třeba majitel tohoto Tucsonu a auto prospělo na výbornou.

Podle informací prodejce je vůz v bezproblémovém technickém stavu, vždy byl pravidelně servisován v autorizované opravně a jediné, co na něm „odešlo”, byla spojka, kterou už první (a dodnes jediný) majitel nechal vyměnit v 377 tisících km, takže nedávno. Cena odpovídá „ojetosti” auta, 12 260 Eur je asi 300 tisíc Kč, což je na Tucson 2017 docela málo. Nevíme, jestli je to jen kvůli tomu dobrá koupě, jako jeden z důkazů rychlé evoluce Hyundai během posledních dvou dekád ale tohle auto stojí za pozornost.

I Hyundai se dnes prodávají se skoro 400 tisíci najetými km ve stavu, kdy před sebou zjevně mají další život. To by před pár dekádami bylo nemyslitelné. Foto: Autohaus Hodeib, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.