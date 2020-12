I Richarda Hammonda dostihla cenzura, z jeho poslední břitké recenze zmizelo to hlavní před hodinou | Petr Miler

Hlavní protagonisté The Grand Tour a zakladatelé webu Drive Tribe se kdysi nechali slyšet, že na internetu si konečně budou moci dělat prakticky cokoli. Tak proč z recenze Land Roveru Defender na Drive Tribe zmizela ta nejštiplavější část?

Včera jsme vám přiblížili poslední neformální recenzi Richard Hammonda, ve které strhal pokus Land Roveru o nástupce ikonického Defenderu. Byla to další rána pro britskou automobilku, která se v poslední době musí na adresu tohoto auta vypořádávat s jednou nepříjemnou kritikou za druhou.

Lidé mají tendenci kvůli podobným soudům vnímat novináře jako zlé lidi, ale tak to není. Věřte tomu, že nezažíváme žádné příjemné pocity, když někoho kritizujeme - mnohem raději bychom byli, kdyby vše bylo tak, jak má být, jak si představujeme, jak si podle nás představují zákazníci. Bylo by to nejen uspokojivější pro nás samé, ale i komfortnější z hlediska následků toho, co děláme. Pokud si myslíte, že automobilka si po přečtení jakékoli negativní zprávy na její adresu řekne: „Aha, udělali jsme to špatně, pojďme to změnit,” nebo: „Dobře, někdo má holt jiný názor,” jste úplně na omylu.

Něco takového se nosí stále méně a velké firmy se doslova vyžívají v tom, aby místo napravování vlastních chyb „napravovali” ty, kteří o oněch chybách informují. Zrušení inzerce je to nejmenší, nátlak na nadřízené či dokonce hrozby právními kroky jsou skoro na denním pořádku. Je tak pohodlnější držet ústa a krok, proto to také většina žurnalistů dělá, však proč si komplikovat život? Něco takového ale není novinařina. Pokud něco podle nás není v pořádku nebo na to zkrátka máme jiný názor, nemůžeme o tom mlčet, to je naše práce.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May, trio někdejších moderátorů Top Gearu, se zdáli být těmi, kteří tomu rozumí a po léta říkali na adresu aut to, co si o nich myslí. Možná nešlo vždy o to, co jste si mysleli vy, jejich otevřené pohledy byly ale jedním ze stavebních kamenů jejich úspěchů. BBC se jim i proto zdála být malá a když z ní odcházeli „na internet”, nechali se opakovaně slyšet, že jejich práce nebude mít skoro žádné limity. Právě tak to ale nyní nevypadá.

Jak moc je limituje Amazon, nevíme, evidentně se ale omezují i sami na svém webu Drive Tribe. Právě na něm a na jeho kanálu na Youtube se objevila včerejší Hammondova recenze Defenderu, když si ji ale nyní zkusíte pustit, zjistíte, že žádná není, byla odstraněna. O pár hodin se vrátila, ovšem jako neveřejné video publikované jen na webu Drive Tribu. A co je nejpodstatnější, je jiná.

Kdyby například autoři odstranili nějakou faktickou chybu, dá se to chápat, tak to ale není. Z recenze vypadla klíčová část hovořící o tom, že původní kupci Defenderu si dnes raději pořizují pick-upy a po moderním nástupci britské klasiky ani neštěknou. Berou prý raději „pick-upy vyrobené hlavně v Japonsku, obvykle levnější, spolehlivější, kvalitnější a trvanlivější než cokoli, co kdy Land Rover vyrobil,” říkal ještě včera Richard Hammond. Už to neříká.

Bylo to jistě pro Land Rover nejbolavější vyjádření celé břitké recenze a nedivili bychom se, kdyby vzbudilo bouři nevole. Má ale opravdu Richard Hammond či Drive Tribe zapotřebí takto okatě korigovat své názory? Není to nic, co by šlo fakticky rozporovat, je to prostě pohled na věc, zjevně upřímný a do značné míry - bohužel - prostě pravdivý.

„Novou” recenzi můžete vidět níže, jsme zvědavi, jak na vzniklou situaci Drive Tribe zareaguje. Autory jsme požádali o vyjádření a pokud se nějakého dočkáme, článek doplníme.

Nový Land Rover Defender stíhá jedna kritika za druhou. Ta poslední, od Richarda Hammonda, byla ale dodatečně poněkud nešikovně umírněna. Ilustrační foto: Land Rover

