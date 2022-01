Ikonické BMW M3 s motorem 5,0 V10 je ďábelský stroj. A může být váš, je prý jediný takový před 4 hodinami | Petr Miler

Na jedné straně adorované auto, na té druhé adorovaný motor postavený s využitím know-how z Formule 1. Co když se obojí dá dohromady? Na výsledek se díváte a nejen to, můžete si jej koupit, vlastně ne až tak draho.

Pro většinu lidí je 343 koní atmosférického šestiválce pod kapotou BMW M3 E46 dostatečná porce. Jiní můžou ocenit jeho zvuk, další zase vyváženost, charakter či provozní efektivitu. Důvodů, proč chtít sériovou M3 E46 je spousta, a tak není divu, že když už ji lidé mají, obvykle se nepouští do drastických úprav. Ovšem, jsou tu i výjimky.

Někteří lidé prostě chtějí víc, a to i po tomhle dodnes výjimečném a stále více ceněném autě. Možností, jak jej posunout dále, není mnoho, nakonec i ikonická M3 CSL jen cizelovala stejný základ. To ale neznamená, že neexistují. Opak ukazuje vůz, který si můžete prohlédnout níže a který na první pohled vypadá jako sériová M3 E46. Hned na ten druhý je ale patrné, že pod kapotou má trochu jiné zvíře - pětilitrovou V10 z M5 E60 s kořeny ve Formuli 1.

Auto není žádná domácká stavba, ale dílo nizozemské firmy, která se specializuje na servis BMW. Je to tedy tak trochu reklamní projekt, aby ukázala, co všechno dovede. Trochu litujeme, že vzala motor spojený s automatem SMG a nikoli verzi s manuální převodovkou, když to ještě šlo, holt ale nemůžeme chtít příliš. I tak je výsledkem ďábelská kombinace - návyková V10 s 507 koňmi a 520 Nm vpředu a náhon vzadu, to všechno v malém autě, které je dodnes vyzdvihováno pro své jízdní vlastnosti schopné zvládnout přesvědčivě silnici i okruh.

Autoři přestavby se navíc zcela nevzdali komfortních prvků, třebaže auto je v tomto směru někde na pomezí. Má plně silniční homologaci a může dostat další komfortní prvky jako vyhřívané sedačky potažené černou kůží, může ale posloužit jako okruhový speciál a zbylých komfortních prvků se zbavit. Motor má prý sériovou řídící elektroniku, takže si se servisem poradí každý dealer BMW, a pod volantem jsou standardní přístroje z M3 E46, jen byly překalibrovány na desetiválcový motor. Jediné místo, kde by mohl trochu nastat problém, je fyzický servis motoru - pod kapotou opravdu není místa nazbyt a leckterý servisní úkon bude oproti standardnímu šestiválci složitější zejména z tohoto důvodu.

Tohle auto je aktuálně na prodej za 74 999 Eur, tedy současným kurzem 1,83 milionu korun. Není to málo, uvážíme-li ale dnešní ceny hezkých M3 E46, kolik stojí všechny věci nezbytné pro stavbu něčeho takového (a jak složité muselo být dát je dohromady), není není to nijak nesmyslně vysoká suma. Auto je po přestavbě prakticky nejeté, takže jde svým způsobem o nový vůz. Nebo aspoň nově poskládaný a podle toho vypadá. Je to jistě zboží pro extrémistu, podle autorů je to ale světový unikát a i tak je třeba na jeho cenu hledět.

Desetiválec vypadá, jako by sem patřil, kupodivu se pod kapotu subtilní M3 46 vejde velmi dobře. Jak tohle auto jezdí, si netroufáme odhadovat, po složení kupní ceny to ale můžete zkusit sami. Klidně i v ČR, auto je po úpravách legálně přihlášené do provozu v Nizozemsku, a tak to půjde i zde. Foto: Procar BMW Specialist Zwolle, publikováno se souhlasem

