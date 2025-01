Jak velký podíl mají na prodejích manuální převodovky v autech, do kterých je pořád koupíte? I v USA je to hodně, někdy i většina před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pagani Automobili

Říkat, že o trojici pedálů není zájem, je takto paušálně prostě lež. V řadě modelů zákazníci jasně preferují automaty, v jiných ale nikoli, jak ukazují aktuální čísla. Přesto je nabídka ručně řazených převodovek i v nich dál omezována.

Manuálním převodovkám zřejmě zvoní hrana. Neříkáme to s nadšením či úsměvem na rtech, spíš u toho vytahujeme kapesníky, ovšem nemá smysl si cokoli nalhávat. Automobilky jsou tlačeny do elektrických a hybridních aut, ke kterým se ruční řazení technicky moc nehodí, navíc si nerozumí ani se stále větší elektronizací a také unifikací nabídky. Pokud se tedy něco zásadního nezmění a spalovací pohon nebude k dispozici aspoň pro významnou část nabídky zejména řidičsky zajímavých vozů, vskutku lze vyhlížet den, kdy bude vyroben poslední manuální produkční vůz na světě.

A nejsme sami, koho obestírají chmury, podobně jsou na tom i kolegové z Motor1. Ti na počátku letošního roku obeslali výrobce s dotazem, kolik aut s manuálními převodovkami v tom loňském prodali. Práce měli méně než v předchozích letech, neboť z trhu zmizely mnohé muscle cars, které byly s trojicí pedálu nabízeny. Jmenovitě můžeme zamáčknout slzu uroněnou nad Chevroletem Camaro a Dodgem Challenger. Na druhou stranu, i v této době se objevují novinky osazené manuálem. I když někdy paradoxně spíš v Americe než v Evropě.

Výčet značek můžeme odstartovat u Acury, která je jediným výrobcem nabízejícím luxusní kompaktní vůz s ručním řazením. To ovšem u modelu Integra loni dosáhlo 19,8procentního podílu vůči 22procentnímu v roce předloňském. To BMW je na tom daleko líp, neboť pochlubit se může rovnou manuální čtyřkou. Z té jako král vychází Z4 se 65procentním podílem trojice pedálů, zatímco M2 s 50 procenty lze zvolit královnou. A i v případě M3 a M4 jsme na 20 a 15 procentech, třebaže naprostá většina verzí už s ručním řazením vůbec k dispozici není (Competition vůbec, xDrive vůbec, kombík vůbec...).

Pokud lze v něčem vyzdvihnout Cadillac, pak je to spárování manuálu s osmiválcovým motorem. Klientela na to přitom více než slyší, u modelu CT5-V Blackwing je tak podíl ručního řazení zhruba 50procentní, stejně jako u šestiválcového CT4-V Blackwing. Se stejnou koncepcí je pak možné spojit i Ford Mustang, modrý ovál nicméně kolegům nesdělil ani data týkající se tohoto modelu, stejně jako byl tajuplný i v případě SUV Bronco. Nicméně u muscle caru je působivé to, že manuál je spojen s atmosférickou jednotkou V8.

Jsme u Hondy, jejíž Civic dosáhl na 7,2procentní podíl manuálů. To možná nepůsobí nějak oslnivě, japonská automobilka však loni prodala v USA přes 240 tisíc kusů tohoto modelu. Ve finále tak má jedno z nominálně nejpopulárnějších aut se třemi pedály na trhu. Hyundai se pak rovněž může chlubit, a to posunem zájmu ze předloňských 25 na loňských 30 procent u sedanu Elantra N. Dceřiná Kia je na tom ovšem o poznání hůř, Forte má totiž na kontě méně než 2procentní podíl. Pokud zde dojde na zaříznutí manuálu, nebude to překvapivé ani pobuřující.

Vynechali jsme Jeep, nicméně ten se stejně jako Ford obklopil mlčením. Lotus oproti tomu u kupé Emira V6 dosáhl na 86 procent, nicméně má jít o poslední spalovací vůz britské automobilky, načež do budoucna již nebude třeba ji obesílat s žádostí. Stejně jako již není třeba kontaktovat Mini, neboť to manuály zcela zařízlo. Do 29. února 2024 se ale trojice pedálů u variant Cooper, Cooper S a Cooper JCW vždy pohybovala okolo 15 procent. Tedy níže než u Mazdy MX-5, která má na kontě 70procentní podíl.

Nissan je další z automobilek obklopených bariérou mlčení, zatímco u Pagani Utopia jsme na stejných 70 procentech jako u japonského roadsteru. V případě Porsche tu pak máme 43 procent u rodiny 718, zatímco v případě většího modelu 911 jde o 37 procent. Kolegové nicméně dodávají, že v potaz vzali pouze ty verze, u nichž je možné volit mezi dvěma typy převodovek. Pokud se však některé jako třeba 911 S/T nabízejí s manuálem či naopak s automatem (jako GT3 RS), do výběru zařazeny nebyly.

Dostáváme se k Subaru, které zjevně platí za volbu nadšenců. Ti přitom u kupé BRZ berou manuál v 77,8 procentech případů, u WRX pak dokonce v 86,7 procentech. Něco takového nezvládá vyrovnat ani spolupracující Toyota, jejíž GR86 má na kontě „jen“ 53procentní podíl. U Corolly GR je pak sice 97procentní, ovšem pouze proto, že verze s automatem dorazila až v závěru roku. Kromě toho pak nesmíme zapomínat ani na Supru a jejích 65 procent, Tacoma s 2 procenty je tu ale spíše jen do počtu.

Výčet nám pak uzavírá Volkswagen, jehož Golf GTI a Golf R láká v nemalé míře právě trojicí pedálů, která má v prvním případě na kontě 41procentní a ve druhém dokonce 52procentní podíl. Tedy lákal, navzdory tak masivnímu zájmu jejich nabídku odpískal. V případě Jetty lze pak sice mluvit jen o 6 procentech, nicméně pokud bychom se soustředili pouze na sportovní verzi GLI, pak je podíl 38procentní. Tedy jinými slovy Američané stále chtějí řadit, byť stejně jako zbytek světa vlastně už jen u sportovních aut a derivátů. Škoda, že i z jejich nabídky navzdory zjevné poptávky ručně řazené automobilky mizí...

Podíl manuálních převodovek na prodejích relevantních modelů jednotlivých značek v USA v roce 2024 přehledně

BMW

• M2: 50 %

• M3: 20 %

• M4: 15 %

• Z4: 65 %





Cadillac

• CT4-V Blackwing: Okolo 50 %

• CT5-V Blackwing: Okolo 50 %





Honda/Acura

• Integra: 19.8 %

• Civic: 7.2 %





Hyundai

• Elantra N: Okolo 30 %





Kia

• Forte: Méně než 2 %





Lotus

• Emira V6: 86 %





Mazda

• MX-5: Okolo 70 %





Mini

• Cooper: Okolo 15 %

• Cooper S: Okolo 15 %

• Cooper JCW: Okolo 45 %





Pagani

• Utopia: 70 %





Porsche

• 718 Boxster/Cayman: 43 %

• 911: 37 %





Subaru

• BRZ: 77.8 %

• WRX: 86.7 %





Toyota

• GR86: 53 %

• GR Corolla: 97 %

• GR Supra: 65 %

• Tacoma: 2 %





Volkswagen

• Jetta: 6 % (GLI 38 %)

• Golf GTI: 41 %

• Golf R: 52 %



Cadillac CT5-V Blackwing umožňuje spárovat s manuálem osmiválec, na což Američané zjevně slyší. Foto: Cadillac



Italské Pagani Utopia je na tom ještě lépe, trojici pedálů totiž doplňuje dokonce dvanáctiválcová jednotka. Foto: Pagani Automobili



Toyota Corolla GR má na kontě nejvyšší podíl manuálů v USA, ovšem hlavně proto, že automat do nabídky dorazil až před koncem loňského roku. Foto: Toyota

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.