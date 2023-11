James May ve vyjádření ke konci Top Gearu zchladil fanoušky svou racionalitou, i podle něj je přežitý před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Amazon Press Center

Konec Top Gearu je velké téma a James May k němu jako jeden ze symbolů nejslavnější éry pořadu má hodně co říci. Spekulovat se začalo i o jeho návratu ve stejném formátu, May ale v rozsáhlém vyjádření v podcastu samotné BBC zaujal mnohem racionálnější stanoviska.

Britská televizní stanice BBC tento týden nepotěšila snad žádného z fanoušků Top Gearu, kdysi nejznámější motoristický pořad světa totiž ukončila „na neurčito“. Je otázkou, zda onen pojem náhodou také neznamená „navždy“, neboť doba se za posledních pár let změnila a auta jsou vnímána jinak než dříve.

Neznamená to pochopitelně, že by celá branže zanikla a motoristická média neměla na trhu své místo, my sami jsme z podstaty přesvědčeni o opaku. Také ale dobře víme, s jakými tlaky je z mnoha stran je třeba se potýkat, abyste si udrželi svou tvář a nezařadili se mezi ty, kteří automobilismu z pozice někdejších fandů podřezávají větev. BBC by tomto směru mohla být z pozice veřejnoprávního média nad věcí, realita je ale spíše opačná, což Top Gearu na atraktivitě nepřidávalo. A tak bylo spíše otázkou času, kdy mu co zlomí vaz.

Nakonec se poslední kapkou stala loňská nehoda Freddieho Flintoffa, fanoušci ale pochopitelně pořád doufají, že to nebude úplná konečná. Svědčí o tom i nespočet komentářů, ve kterých fanoušci vyjadřovali svou naději spojenou s návratem pořadu i s Jeremym Clarksonem, Richardem Hammondem a Jamesem Mayem. Poslední zmíněný však jakékoliv spekulace utnul hned v zárodku.

Během pořadu The Today Podcast, za kterým mimo stojí také BBC, totiž uvedl, že fanoušci by neměli řešit primárně budoucnost celého pořadu a možné zapojení slavného tria, ale soustředit se hlavně na rekonvalescenci zmíněného Andrewa „Freddieho“ Flintoffa. Tím ovšem May s chladivě racionálními komentáři neskončil, neboť také uvedl, že pořad potřebuje projít jistým znovuzrozením a neměl by se vracet ve stejné podobě.

„Je čas na nový formát a nový přístup k věci,“ uvedl jeden z bývalých moderátorů s tím, že show „pokračovala ve velmi podobném formátu již od chvíle, kdy jsme odešli“. Tím May jen potvrdil, co zmiňujeme již delší dobu - tedy že Top Gear byl do jisté míry vyčpělý už v roce 2015, kdy se Clarkson rozhodl, že si nahrazení teplé večeře studenou vyřídí ručně s producentem Osinem Tymonem.

Pochopitelně nechceme být za ty, jimž není nic dost dobré. Nicméně je třeba zrekapitulovat, že Clarksonem znovuzrozený Top Gear se na obrazovky vrátil v roce 2002. A od té doby se v něm mění v podstatě jen auta, vše ostatní minimálně po prvních třináct let zůstalo v principu neměnné, tedy až na skutečnost, že zrovna May v první sérii chyběl. V úspěch pořadu totiž nevěřil a svůj názor si rozmyslel až po natočení 10 epizod, kdy následně nahradil Jasona Daweho.

Otázkou pochopitelně je, s čímž přesně by scénáristé BBC měli přijít. Ani Clarkson a spol. totiž nebyli příliš inovativní, když přešli k Amazonu a vyrukovali s pořadem The Grand Tour. Jeho formát se pak sice snažili neustále obměňovat podle toho, jakou měl ten který blok sledovanost, nakonec však zůstali jen u speciálů. A ty se znovu odehrávají podle stejného mustru, jako tomu bylo v Top Gearu - jde o výlety tři chlapíků a tří aut do různých koutů světa.

Fakt, že Clarkson, Hammond i May mají své další pořady, přitom jen naznačuje, že ani The Grand Tour nejspíše nebude mít dlouhého trvání. A pokud diváky přestává lákat ve velkém tato trojice, opravdu se nedá očekávat, že by někdo jiný měl větší úspěch. Jak jsme tedy zmínili, doba se během posledních pár let změnila. S návratem Top Gearu tak už moc nepočítáme a pokud přece jen, Clarkson, Hammond a May u toho jistě nebudou.

James May má pocit, že Top Gear potřebuje změnu formátu. Něco takového ale začalo vycházet najevo již v době, kdy pořad uváděl spolu s Clarksonem a Hammondem. Foto: Amazon Press Center

Zdroj: The Today Podcast

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.