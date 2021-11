Je první ultrasport s 3 107 koňmi podvod? Tvůrce musel ukázat i to, co nechtěl před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: SP Automotive

Když se z ničeho vynoří automobilka o pár desítkách lidí, která chce po pár letech práce zastínit obří automobilové koncerny s dekádami zkušeností, pochybnosti jsou vždy na místě. Ty spojené s firmou SP Automotive se tak objevily hned po odhalení prvotiny.

Na počátku tohoto týdne jsme si mohli představit nový ultrasport Chaos, za kterým stojí řecká společnost SP Automotive. Ta se rozhodla překonat někdejšího šéfa koncernu VW Ferdinanda Piëcha, který na přelomu milénia způsobil nemalé těžkosti lidem pracujícím pro Bugatti. Celému světu totiž oznámil, že chystaný Veyron dostane do vínku tisíc koní, pojede více než 400 km/h a nebude problém s ním večer vyrazit s partnerkou do opery. To byl oříšek, jehož rozlousknutí zabralo několik let. A jistě by se to nepodařilo, kdyby VW Group neinvestoval do projektu desítky miliard korun.

Spyros Panopoulos, který za novinkou stojí, nicméně hodlá zajít ještě dále. Dle něj totiž Chaos v základní verzi nabídne 2 077 koní a ve vrcholné dokonce 3 107. Stovku má přitom druhý zmíněný model pokořit za 1,55 sekundy, zatímco maximálka přesáhne 500 km/h. Tedy alespoň dle tvůrce, který sice má na kontě mnohé světové rychlostní i výkonnostní rekordy, ovšem jinak je poměrně neznámou osobou. Ve výsledku by se tedy neměl divit pochybnostem, které se okolo projektu vyrojily.

Nedivíme se jim ani my, ostatně je máme též. Jednou věcí jsou modifikace Mitsubishi Lancer Evo 9, s nímž Panopoulos zvládl čtvrtmíli za 7,7 sekundy, druhou pak stavba celého vlastního automobilu. Řekové navíc dodávají, že vše vyvinuli pod vlastní střechou, a to včetně čtyřlitrového desetiválce či karoserie, na kterou byl stejně jako v případě monokoku užit ve velkém zylon, nejpevnější syntetické vlákno světa. Se supersportem pak sice nepřišli ze dne na den, místo toho jim vývoj měl zabrat čtyři roky, ovšem i to se zdá být velmi krátkým časovým obdobím. Zvláště když kromě modelu Chaos byl ve stejnou chvíli představen také elektromobil Cubicle EV a sportovní sedan Zion poháněný vodíkovým ústrojím.

Důvodů pochybovat je tedy dost, na druhou stranu je ale třeba připomenout jiné podobné „blázny”, kteří z ničeho vykřesali fungující automobilové firmy. Asi nikdo by před léty nevěřil Matemu Rimacovi, že z hrátek s BMW 3 E30 přestavěným na elektrický pohon za 12 let postaví firmu, které se bude klanět i Porsche. A sám pak stane v čele konglomerátu majícího vliv i na fungování zmíněného Bugatti. Možné je zkrátka vše.

Pořád jsou tu ale další okolnosti vzbuzující pochybnosti. Chaos se totiž měl již jako reálný prototyp ukázat letos v Ženevě. Nicméně nakonec i nyní debutoval pouze ve formě počítačových retuší. Dále je třeba poukázat na záběr firmy a její personál. Kromě tří zcela různých aut se totiž firma má pohybovat také v oblasti letectví, dobývání vesmíru, námořnictví, obraně a lékařství. Kromě Panopoulose ovšem na všech těchto projektech pracuje pouze 22 lidí, z čehož devět se zabývá pouze Chaosem. Zmíněný Mate Rimac měl okolo sebe daleko početnější ansábl, když po čtyřletém vývoji představil Concept One.

Panopoulose lidé začali kritizovat s tím, že neukázal vlastně nic, jen počítačové záběry čehosi, on ale kontroval tím, že takto přece novinky odhalují všechny automobilky. Což je pravda, ovšem třeba Audi asi nikdo nebude vinit z toho, že si nový model vymyslela a ve skutečnosti neexistuje. Tvůrce tak musel ukázat i to, co původně neplánoval - na fotkách níže můžete spatřit záběry jeho dcery se skutečným prototypem auta a jeho částí, dojde i na video, na kterém je patrný skutečný vůz pod plachtou, která je následně odkryta. Nevíme, zda jde jen o hliněný model či realitě bližší prototyp, ale něco to je.

Jsme tedy vskutku zvědavi, nakolik Panopoulos dotáhne své sliby do reality. Nic než čas více světla na jeho aktivity nevrhne, zatím lze jen věřit, nebo nevěřit.

SP Automotive se tento týden pochlubilo nejen supersportem Chaos, ale také elektromobilem Cubicle EV a vodíkovým sedanem Zion. Na malou firmu po čtyřletém vývoji poměrně velká nálož. Spyros Panopoulos se tak pochybnostem o realističnosti svých projektů ani nemůže divit. V reakci na ně pustil do světa také dále přiložené materiály. Foto: SP Automotive

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

