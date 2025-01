Je tu nový král ztráty hodnoty, o kterém zatím nebyla řeč, majitele připravil o 2 miliony za 2 roky a 19 tisíc najetých km včera | Petr Miler

/ Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

V Evropě se prodává po stovkách kusů za rok. A asi díky bohu, neboť za sebou každoročně zanechává jen stovky zruinovaných majitelů. Propad hodnoty Lucidu Air v čase je enormní navzdory minimálnímu nájezdu a dokonce vyměněné baterii.

Chcete letos přijít o hodně peněz? Kupte si elektromobil, to je stále platný tip, na kterém ani příchod roku 2025 nic nemění. Elektrická auta jsou dnes jednoznačně nejdražší auta, která si můžete koupit, nikoli však optikou pořizovací ceny. Ta nakonec už nemusí být tak vysoká, ještě o hodně, klidně řádově nižší ale bude ta, za kterou auto později (a nutně ne o tolik později) prodáte. A protože cena vlastnictví není pořizovací cena, ale všechny provozní náklady čítající v prvé řadě pokles hodnoty, tedy rozdíl mezi nákupní a pozdější prodejní cenou, je elektromobil extrémně drahým špásem.

Důvodů je řada a opakovali jsme je v řadě článků na toto téma. Jde jednak o o něco dražší vozy na pořízení, což nakonec také hraje roli. Především jde ale o auta, která jsou na trhu nových aut cpána kupcům do chřtánu jako šišky husám, což je efekt, který není replikován na trhu ojetin. Tam se pozná přirozenější verze poptávky, která v kombinaci s nepřirozeně velkou nabídkou takových aut dělá to, co takový převis obvykle dělá. Přidejte si k tomu celkově jinou křivku poklesu hodnoty, o kterou se stará omezená životnost extrémně drahých baterek, a také faktor v podobě postupně klesajících cen nových vozů. A výsledkem je FFF, což není francouzská fotbalová federace, ale spíš fatální finanční fiasko.

Mysleli jsme si, že už jsme viděli hodně, ale vždy, když dojdeme k závěru, že vrchol je za námi, přijde nová rána kapitána. Tentokrát se vůdcem smečky stává Lucid Air, výkonný luxusní elektromobil stvořený lidmi, kteří měli pocit, že Tesla nedělá svá auta dost dobře, a tak se od ní odtrhli. Jejich vozy mohou být lepší, ale Lucid jako takový velkou díru do světa nedělá a nebýt peněz arabských investorů, snad už by ani nebyl. Také kondice firmy ostatně může hrát roli v tom, proč se Air tak marně uchází o přízeň kupců, jako ojetý tím spíš.

Prodává se i v Evropě, kde se též najde pár ojetin, vzhledem k minimálním místním prodejům ale nelze hovořit o smysluplně si konkurující nabídce. V USA je situace jiná, a tak je na na čerstvém prodeji přes Bring A Trailer vidět, jak si tam Air stojí. Bída je slabé slovo, je to opravdu velká tragédie.

Jak shrnují kolegové z Auto Evolution, fešácky bílý Air na fotkách okolo si někdo v roce 2022 koupil za 139 tisíc dolarů (dnes asi 3,4 milionu Kč), koncem roku 2024 se jej ale po ujetí pouhých 19 tisíc km zbavil přes aukci BaT jen za 57 750 USD, tedy si 1,4 milionu Kč. Pokud vám v uších zní „au”, je to bolest bankovního konta majitele, kterého popsané neježdění přišlo na 2 miliony korun. Na tohle nemá nikdo soudný, to jsou prostě oknem vyhozené peníze, které letěly ven v tomto množství navzdory tomu, že auto má od srpna 2023 novou baterii, takže jeden z velkých strachů je aspoň o rok mladší.

Lucid Air se tedy zdá být novým králem ztráty hodnoty, ale nebojte, s dalšími přeborníky na tomto poli si nemá mnoho co vyčítat. Skoro to vypadá, že letošní 6. leden se ponese ve znamení nových tří králů - Kašpara, Melichara a Baltazara nahradí Air, Ocean a Taycan, zaděláno na to mají všichni tři sakra dobře.

Lucid Air vypadá zajímavě, ale s jeho ztrátou hodnoty? Děkujeme, ale ne. Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Zdroje: Bring a Trailer, Auto Evolution

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.