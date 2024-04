Jediný moderní McLaren schopný uhánět 400 km/h měl být investiční jistota, teď se nedá prodat ani o 15 milionů levněji před 4 hodinami | Petr Prokopec

Na případu tohoto auta je vidět, že originál je jen jeden. Legendu zkrátka nevytvoříte tak, že podruhé uvaříte podle podobného receptu, přesto předpokládáme, že v dlouhodobějším horizontu cena McLarenu Speedtail přece jen poroste.

Když byla v roce 2010 založena divize osobních vozů McLarenu, Britové předpokládali, že se ve velmi krátkém časovém horizontu vyrovnají ostatním výrobcům supersportů. Anebo je rovnou i překonají. V některých ohledech se tak i stalo, neboť už „běžné“ modely jako 750S mají na kontě opravdu působivou dynamiku. Stovky je totiž dosaženo po 2,8 sekundách, zatímco dvoustovku máte na tachometru za 7,2 s. K zastavení z této rychlosti je přitom třeba brzdná dráha dlouhá 115 metrů, v případě stovky jde o pouhých 30 metrů.

Auta jako limitovaný Speedtail jsou na tom dokonce ještě lépe, přestože toto třímístné GT spatřilo světlo světa o nějaký ten pátek dříve - na premiéru došlo již v roce 2018, výroba pak začala o dvě léta později. Přesto nástupce legendárního McLarenu F1 zvládá zrychlit na dvoustovku za 6,6 sekundy, tedy rychleji než jeho mladší bratříček. Oproti němu se ale chlubí hlavně lepší maximálkou - v případě dostatečně dlouhé silnice z něj můžete vytáhnout až 403 km/h, jde tedy o jediný moderní McLaren schopný překonat rychlost 400 km/h. S ohledem na originál z 90. let pak značka vyrobila jen 106 Speedtailů.

Už jen skutečnost, že vůz je značně limitovaný a zájemců na každý kousek bylo svého času hned několik, by měla vést k okamžitému růstu jeho hodnoty. Ostatně McLaren u příležitosti premiéry i zmiňoval, že není mnoho jistějších investic. Jaká je však šest let od debutu realita? Ještě než se dostaneme ke konkrétní odpovědi, je třeba si položit ruku na srdce a upřímně odpovědět na otázku - kolik z vás by si bez výše zmíněných odstavců na Speedtail vůbec vzpomnělo? Není to auto, které by si získalo až takový věhlas. A pokud se o něm mluvilo, pak to bylo kvůli jeho podivnému vzhledu.

Při vší úctě k McLarenu, jeho reputace není bůhvíjaká. Původní F1 pochopitelně zná pomalu každý, ostatně šlo o nejrychlejší vůz planety. Navíc je úzce spojen s Rowanem Atkinsonem alias Mr. Beanem, který jeden kousek dekády vlastnil. Vyjma tohoto modelu je ale povědomí o celé značce McLaren spojené spíše s jejími aktivitami ve Formuli 1, a tak na proklamované zhodnocení investic nedochází.

Prokazuje to právě Speedtail, konkrétně pak kousek s pořadovým číslem 97. Jeho majitelem se stalo americké dealerství, které za kombinaci modrého laku Burton Blue, černo-modrého koženého interiéru a hybridního ústrojí produkujícího 1 070 koní zaplatilo 1,8 milionu liber, tedy dle současného kurzu 53,35 milionu korun. To není zrovna málo, v daný moment však řada lidí byla ochotna zaplatit i víc. Jenže takový čas již pominul a dnes není zájemci zdaleka vyrovnávána ani kupní cena.

Modře lakovaný kousek byl totiž nabídnut v aukci na Bring A Trailer, kde nejvyšší příhoz činil 1,67 milionu dolarů (39,36 milionu korun). Tím ovšem nebylo dosaženo minimální ceny, pročež byl vůz okamžitě nabídnut znovu - i poté ale nikdo nebyl ochoten nabídnout víc než 1,72 milionu USD (40,53 mil. Kč), navíc ani to prodejci nestačilo. Jinými slovy - za vůz nikdo nechce dát ani 1,73 milionu USD, tedy o 15 milionů míň než v roce 2018. A co se dalo za 55 milionů koupit tehdy? A co se za 41 dá koupit dnes? Reálná ztráta hodnoty bude ještě citelně vyšší.

Předpokládáme, že postupem času hodnota Speedtailu přece jen porost, ale dnes mohou někdejší kupci na zisk zapomenout. Ano, McLarenu se na závodních drahách znovu daří. A ano, F1 je dál jednou z největších ikon automobilové historie. Jenže originál je jen jeden a legendu nevytvoříte tak, že zkopírujete některé jeho vlastnosti. McLaren F1 byl revolučním autem s řadou neopakovatelných řešení, Speedtail je v podstatě model 720S „v tuningu”. A to na výjimečnost hodnou stamilionových cen zkrátka nestačí.

Speedtail vypadá zajímavě a je opravdu rychlý. Jenže nemá renomé modelu F1, v jehož šlépějích se snaží kráčet, ani zdaleka. A tak se po 6 letech nedá prodat ani s 15milionovou nominální finanční ztrátou. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

