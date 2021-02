Jeep stáhl reklamu se slavným zpěvákem poté, co se provalila jeho temná minulost před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jeep

Byl to od počátku kontroverzní spot, který musel stát automobilku majlant. Vůbec poprvé ve svém životě totiž k účinkování v podobné reklamě svolil Bruce Springsteen, na toho ale nakonec vypadlo, že byl loni zatčen.

Letošní finále Super Bowlu nebylo až takovou událostí jako předchozí ročníky. Pochopitelně za to může pandemie koronaviru, kvůli níž bylo nakonec na tribuny vpuštěno jen 25 tisíc diváků. To je vůbec nejnižší návštěvnost v celé historii, která zdaleka nestačila ani na dosud nejnižší návštěvnost při vůbec prvním Super Bowlu v roce 1967. Od té doby finále fotbalové ligy neuvěřitelně nabylo významu, což se nakonec promítlo i do ceny reklam vysílaných v rámci televizních přenosů z něj.

Z těch se stal doslova kult, a proto se různé firmy začaly předhánět v tom, kdo zapůsobí zajímavějším spotem. Reklamní prostor je totiž tak drahý, že se do rozpočtu na takovou reklamu snadno vejde i vytvoření krátkého filmu či angažování někoho opravdu slavného. Navíc je tu spousta sekundárního efektu - reklamy vytvářené jen pro tuto příležitost jsou sledovány i skrze jiná média, zejména pak na internetu a letošní spoty nebyly výjimkou.

Jedním z těch, který přilákal pozornost tak nějak z podstaty, byla reklama Jeepu. Tomu se povedl husarský kousek, neboť přesvědčil legendárního zpěváka Bruce Springsteena, aby vůbec poprvé ve svém životě účinkoval v reklamě. Tím však přitažlivost spotu v pozitivním smyslu slova skončila a začala šňůra problémů, které se sice ve výsledku o zviditelnění starají též, ale asi ne tak, jak by si automobilka přála.

Spot, který značka během finále Super Bowlu vypustila, totiž v prvé fázi rozhněval nejprve značnou část Ameriky a následně v té druhé i spoustu dalších. A aktuálně již více než dvouminutový snímek na kanálu Jeepu na Youtube vůbec nenajdete.

Co přesně se stalo? Nejprve je třeba připomenout obsah samotného klipu, který je kontroverzní sám o sobě. Jeep jím nepropaguje žádný konkrétní produkt, místo toho se v reklamě mluví o znovusjednocení Ameriky z malé kaple v Kansasu, kde mu společnost nedělá žádná novinka značky, nýbrž klasická legenda CJ-5. Mluvit dnes o znovusjednocení Ameriky po všech událostech okolo prezidentských voleb, kdy přibližně polovina země volí úplně jinak uvažujícího člověka, než ta druhá, je troufalé a nedopadlo to na úplně úrodnou půdu.

Ale nešlo jen o to. Součástí spotu je také mapka Spojených států, která obsahuje jednu nesrovnalost. Chybí na ni totiž část Michiganu zvaná Horní poloostrov, která je od té Dolní oddělena michiganským jezerem. Jedná se přitom o 33 procent státu, tedy o nemalou část, kde žije více než 300 tisíc obyvatel. Tito lidé byli reklamou Jeepu pobouřeni, neboť je v podstatě do své úvahy o sjednocení Ameriky nezahrnul. Přitom jde o značku sídlící v Auburn Hills, tedy ve městě, které se nachází... ano, hádáte správně, v Michiganu. Automobilka tak ve vlastní reklamě zapomněla na část státu, ve kterém sídlí, podle ní ale nešlo o úmysl, v klipu byla zabrána existující mapka země reálně se nacházející v Kansasu, kde se reklama natáčela.

Tohle by se ještě přešlo, pak ale přišla další rána. Web TMZ totiž zveřejnil informace o tom, že obecně vážený Springsteen byl loni v listopadu zatčen za řízení pod vlivem návykových látek. Mimo to byl obviněn také z bezohledné jízdy a z popíjení alkoholu v uzavřené oblasti. A jakkoliv se jedná o jeho první takový prohřešek, za pár týdnů jej čeká soud.

Pro Jeep bylo toto zjištění pomyslnou poslední kapkou, neboť spojit své jméno s někým, kdo řídí pod vlivem alkoholu nebo drog, je pochopitelné problematické. Reklama tak zmizela z kanálu značky na YouTube, přičemž mluvčí automobilky uvedl, že objevit by se znovu mohla až po vyjasnění situace. Nepředpokládáme ale, že by Springsteenovo zatčení bylo omyl, a tak spot nejspíše v éteru oficiálně již nikdy neobjeví. A to vše vypadalo ze začátku tak slibně...

Jeep se v nové reklamě pokusil sjednotit Ameriku. Nakonec ji ovšem spíše dále rozdělil a kvůli osobním problémům zpěváka Bruce Springsteena ji zcela stáhl. V oficiální rovině tak bude dále existovat zřejmě jen ve formě fotek mapujících převážně zákulisí natáčení. Foto: Jeep

Zdroje: TMZ, Jeep

Petr Prokopec