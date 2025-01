Jeremy Clarkson dál drtí Hamiltona za jeho angažmá u Ferrari. Nemaká na tom, aby vítězil, přišel se jen vystavovat, říká včera | Petr Miler

Nit suchou se rozhodl nenechat Clarkson na svém krajanovi za jeho počínání v Itálii. Říká, že jezdec, který přišel znovu bojovat o titul mistra světa v konkurenceschopném autě, by se choval jinak.

Nadcházející sezóna Formule 1 slibuje zajímavou podívanou už ze své statistické podstaty. Jedná se o poslední ročník, ve kterém budou platit stávající technické regulace, což obvykle slibuje velmi vyrovnané souboje. Však vzpomeňme ročník 2021 a fantastické klání Hamiltona s Verstappenem, dvou řidičských es první třídy ve velmi vyrovnaných autech, které bylo rozhodnuto doslova v posledním kole posledního závodu sezóny. Je dnes vlastně jedno, kdo nakonec vyhrál, jejich přetahování o každý bod a několik mimořádně vyrovnaných závodů bylo tím, čím se tento rok zapíše do dějin.

Je to skutečně logické, neboť po několika letech platnosti stejných pravidel se obvykle několik týmů začne blížit k absolutnímu limitu jejich možností. Už druhá polovina loňské sezóny to ukázala, ze čtyř top týmů mohl v každém závodě vyhrát prakticky kdokoli. Je velmi pravděpodobné, že letošek bude podobný, že už nikdo nic převratného nevymyslí, což znamená jediné - klíčovou roli budou hrát jezdci.

I to se nakonec ukázalo loni, jsme naprosto přesvědčeni, že nikdo jiný z pole jezdců než Max Verstappen by s Red Bullem v jeho aktuální formě titul nezískal. Co dnes už čtyřnásobný šampión předvedl v některých závodech, zejména pak v Brazílii, bylo mimo měřítka - ať už ho máte rádi nebo ne, tehdy jasně ukázal, o kolik převyšuje své současníky. Ze stejných důvodů je velmi sledovaný přestup Lewise Hamiltona k Ferrari, neboť Italové mají mnohem spíš než Mercedes auto, se kterým se dá vítězit. A Brit by mohl senzačně získat za rudé svůj osmý titul a zabetonovat svou mimořádnou pozici v historii ef-jedniček. Ale stane se to?

Křišťálová koule nakonec zradila i Andreje Babiše, takže my to určitě nevíme, ale od počátku jsme k tomu velmi skeptičtí. Máme pocit, že jde o marketingový, nikoli sportovní tah, což se nakonec ukázalo i poté, co se Lewis H. poprvé objevil v Maranellu a prvními fotkami z místa „zlomil internet”. I tak to vypadá jako velká idylka, nyní do ní ale po svém předchozím výsměchu zapíchl jedovaté britské vidle Jeremy Clarkson, který vytáhl ven dosud neznámé informace z pozadí.

Může se zdát, že Clarkson a Formule 1 k sobě jsou jako koza k náklaďáku, ale to je mýlka. Clarkson je častým VIP hostem velkých cen a nejen jako rozený novinář dokáže vyštrachat informace, které jiní nemají. Je to také kamarád z dětství a stále blízký přítel Adriana Neweyho, asi největší technické legendy sportu po boku Gordona Murrayho, který donedávna dokázal dávat křídla i Red Bullu a teď kope za Aston Martin. Clarkson tak loni vytáhl hned několik informací ze zákulisí, které jiní nevěděli, třeba právě o Newyeho nástupu k Astonu. Bezdůvodně zpochybňovat jeho slova tedy není na místě, kontakty má.

Nyní se ve svém sloupku v The Sun, který cituje mj. Planet F1, pustil do Hamiltona s tím, že se nechová tak, jako by u Ferrari chtěl uspět. Podle něj nasazení sportovce, který chce v pro něj novém týmu uspět, vypadá docela jinak. A vše na Jezzu působí tak, jako by se tam přišel pouze vystavovat a věnovat se jiným zálibám.

„Mohli byste říct, že Lewis Hamilton chce před svým odchodem do důchodu získat rekordní osmý titul mistra světa, a tak přestoupil k Ferrari, protože si myslí, že letos bude mít nejrychlejší auto. A možná má pravdu. Říká se, že to auto je rychlé,” začíná Clarkson v podstatě zopakováním předpokladu, ve kterém všichni tak nějak žijeme. Realita je ale podle něj jiná.

„Když tak touží po tom osmém titulu, asi byste čekali, že hned první den stráví v továrně, aby poznal všechna tajemství toho auta a co nejlépe využil svůj obrovský arzenál závodních triků,” pokračuje. Jenže nic takového Hamilton neudělal, v podstatě všechno to, co v Maranellu povedl jsme viděli taky. Tedy skoro všechno, zbytek doplňuje Clarkson.

„On se ale místo toho v SUV s oblekem a kravatou a pózoval, než promluvil k fanouškům, pod bedlivým dohledem videodronu, který byl naštěstí přítomen, aby ten vzácný okamžik zachytil. Poté následovala prohlídka sídla týmu, kde jsme viděli nedočkavé techniky, jak mu na zpomalených záběrech tleskají. A pak konečně vyrazil na trať ve tři roky staré formuli Ferrari,” dodal s tím, že to bylo doslova vše. Světlo zhaslo, kamery přestaly natáčet a Sir Lewis si sbalil fidlátka a odpálil. Ale kam?

Pokud by chtěl být součástí týmu, pracovat na vývoji a ladění auta, měl by s ním být v Marenellu, ale to podle Clarksona odmítl a bydlí v Miláně, jedné z největších módních metropolí světa, která věčně stylovému Hamiltonovi jde lépe k pleti. A že by aspoň řídil auto Ferrari? Ani to ne, z Milána je to moc daleko, za prací se tak přemísťuje služební helikoptérou z letky Fiatu, který ovládá koncern Stellantis stejně jako Ferrari.

„Slyšel jsem, že jeho nový domov není blízko sídla týmu. Bydlí v Miláně a ani nejezdí Ferrari, používá helikoptéru Fiatu. Což mě přivádí k údivu. Čím je teď Lewis? Řidičem? Nebo superstar?“ ptá se doslova Clarkson, který je zjevně přesvědčen, že Hamilton málo maká a moc se vystavuje, nepůsobí jako ten dříč, který má pozvednout tým výš jako kdysi třeba Michael Schumacher. Jezzovi docela rozumíme, ale názor na celou věc si jako obvykle udělejte sami...

