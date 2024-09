Jeremy Clarkson říká, že moderní auta jsou... Nedá se to citovat doslova, o elektrických to prý platí do jednoho před 7 hodinami | Petr Miler

Přesnou citaci si domyslíte, konkrétní negativní hodnocení nakonec není až tak důležité. Slavný britský novinář a moderátor se loučí s aktivní kariérou v automobilovém světě a tohle označuje za jeden z hlavních důvodů, proč od něj raději dává ruce pryč.

Někteří říkají, že odmítavý pohled starších lidí na určité záležitostí nemusí být nutně dán jejich zkostnatělostí a neochotou se přizpůsobovat novým věcem, jak se s oblibou traduje, ale prostě tím, že na rozdíl od těch mladších poznali i jiné věci a mohou srovnávat. Možná to přichází s věkem, ale tíhnu k tomuto pohledu stále víc.

Nejsem nejmladší, což mě bude v očích některých z vás diskreditovat tak nějak z podstaty, ale pracuji celý život v IT, velmi dynamickém odvětví, kterém se jen během posledních 20 roků změnilo k nepoznání. A nikdy jsem neměl problém se přizpůsobit novinkám. Nesedím za čtyři-osm-šestkou, nestrkám do šachty 5,25palcové diskety, nejezdím po stole kuličkovou myší nebo neprogramuji v Pascalu. S chutí jsem se přizpůsobil každé pozitivní změně a nemám s tím problém dodnes, jinak bych jako pracovní síla dávno ztratil relevanci.

Se spoustou moderních aut ale problém mám. Ne, protože jsou nová, ale protože prostě nejsou lepší - ne komplexně, ne v tom podstatném, ne ve věcech, na kterých mi záleží.

Docela tedy rozumím pohledům Jeremyho Clarksona, o které se začal dělit s publikem po konci své aktivní kariéry coby automobilového novináře. Je pochopitelně třeba je brát clarksonovskou optikou. Jsou to v jistém smyslu hyperboly, věci záměrně malují černobíle, aby byla zvýrazněna jejich podstata, ta je ale díky tomu opravdu zřejmá - Clarkson očividně ztratil zájem o nová auta a nechce být součástí něčeho, co mu z valné většiny jednoduše nesedí.

I s kolegy se sice oficiálně vyjádřil, proč končí s The Grand Tour, tam ale nebyl tak ostrý jako v posledním díle samotném a při následujících veřejných vystoupeních. Níže můžete vidět záběry z akce, na které odpovídal na otázky diváků, a s moderními auty se vypořádal opravdu nekompromisně.

„Cítím po 35 letech kariéry tu samou lásku k autům jako dřív? Ne. Upřímně ne. Jsou to teď všechno ..ačky (a mráčky nemyslel - pozn. red.). Ne úplně všechny, ale asi vám můžu říci, protože budeme na stejné lodi - 80 % z nich, možná 90 % z nich, ani je nedokážu rozeznat. Nevím, co jsou zač a ani mě to nezajímá. 'Máme nový hybridní systém' - je mi to úplně ukradené,” pronesl Clarkson ve svém typickém duchu. Dále dodal, že dává přednost starším vozům už proto, že jsou podstatně lehčí. „Je to jako řídit baletku,” uvedl.

Ještě jednoznačněji to podle něj platí o elektrických autech, to řekl přímo v rozlučce s The Grand Tour. „Miluji tenhle zvuk,” pronesl, když řídil jednoho z hlavních automobilových hrdinů posledního dílu, pochopitelně starší auto se spalovacím motorem. „Vy všichni, kteří dnes vyrůstáte s elektrickými auty, to nikdy neuslyšíte. (...) Existuje řada důvodů, proč s touhle show končíme, ale pro mě jedním z těch hlavních je, že mě prostě nezajímají elektrická auta. Je to jen bílá technika, jsou to myčky, mikrovlnky, nemůžete o nich psát recenze, nemůžete si je užít. Jsou to prostě všechno ..ačky,” řekl tentokrát už zcela nekompromisně.

Samozřejmě můžete mít jiný názor, i my jsme obecně otevřenější, ostatně jinak bychom o autech nemohli dál psát stejně jako on. Takže souhlasím s ním? Ze sta procent nikoli, je třeba si nechávat otevřené hledí a nebýt předpojatě dogmatický směrem k čemukoli. Ale rozumím mu? Zcela jistě ano, poznal toho v automobilovém světě možná víc než kdokoli jiný a podobné soudy si na konci své kariéry může dovolit.

Jeremy Clarkson si v automobilovém světě užil své. A s koncem kariéry se nekompromisně vypořádal s moderními auty, s těmi elektrickými obzvlášť. Foto: Amazon Press Center

