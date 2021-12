Jeremy Clarkson se pochlubil autem, které dostal k Vánocům, pro něj je to spíš vůz za trest před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mini

Darovanému koni na zuby nehleď, říká se. A nezdá se, že by si slavný britský moderátor stěžoval, přesto je zjevné, že vůz, který dostal od své dcery pod stromeček, pro něj není tak úplně stvořený.

Jeremyho Clarksona vám jistě nemusíme, jde o jednoho z nejznámějších lidí pohybujících se v automobilové branži. Jeho kariéra odstartovala v lokálním listu Rotherham Advertiser, slavným se nicméně stal hlavně díky Top Gearu. K němu svého času vlastnil i polovinu autorských práv a práv na značku, nakonec je ale v roce 2012 prodal BBC. Právě ta mu ovšem v roce 2015 neprodloužila smlouvu kvůli proslulému skandálu okolo jednoho nepřipraveného steaku, načež se Clarkson přesunul k Amazonu, pod jehož hlavičkou stvořil jak The Grand Tour, tak i farmářskou show.

V obou případech šlo (a pochopitelně nadále jde) o úspěšné pořady, které se podepsaly na navýšení Clarksonova majetku. Ten má dle aktuálních odhadů hodnotu více než 48 milionů liber (cca 1,42 miliardy korun), načež by nás vlastně nemělo až tak zaskočit, že Jezza má vlastně vše, co by si mohl přát. V garáži mu totiž parkuje nejen Range Rover v luxusní výbavě Autobiography, ale rovněž traktor značky Lamborghini. Takový vozový park ovšem může působit i nemalé bolení hlavy, ovšem ne jemu.

Strasti místo toho zažívají v předvánočním čase jeho blízcí, kteří musí daleko intenzivněji přemýšlet, jak Clarksona obdarovat. Letos jej nejvíce překvapila jeho dcera Emily, která mu pod stromeček nadělila klasické Mini. Tedy vůz, který proslul hlavně svými titěrnými rozměry. Na délku totiž jeho největší verze měřila pouze 3 300 milimetrů, na výšku pak maximálně 1 346 mm.

V kontrastu s tím jsou Clarksonovi proporce, slavný moderátor totiž měří 1,96 metru. Je tedy vskutku otázkou, zda Mini není spíše darem za trest, jakousi úsměvnou v žertu míněnou pomstou. Zvláště pokud vezmeme v potaz číslo 27, které zdobí jeho dveře - právě tolik let Jeremy strávil prací pro zmíněnou stanici BBC. Nelze se tak vlastně divit i komentáři, se kterým se vytasil na Instagramu: „Podívejte se, co mi má šílená, brilantní a hloupě štědrá dcera nadělila k Vánocům.“

Jsme přitom zvědavi, zda se nový přírůstek v Jezzově garáži objeví v některé ze show, ve kterých účinkuje. Vůbec by nás ostatně nezaskočilo, kdyby se některá z dalších epizod The Grand Tour soustředila na amatérské závody v rallye, jenž by se odehrávaly právě na Clarksonově farmě. Stejně jako by nebylo až tak překvapivé, kdyby na ně dorazil i Richard Hammond s naopak až nezvykle obrovským vozem kompenzujícím jeho malou výšku.

Podobné Mini dostal Jeremy Clarkson od své dcery k Vánocům, moc si s ním při jeho téměř dvoumetrové výšce nezajezdí. O to tu ale asi ani nešlo. Ilustrační foto: Mini

Zdroj: [https://www.instagram.com/jeremyclarkson1/ Jeremy Clarkson@Instagram]

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.